Без Спейси: режиссер раскрыл тайну сиквела «Малыша на драйве»

Британский режиссер Эдгар Райт рассказал, что в настоящее время работает на несколькими фильмами, включая безымянный психологический триллер, события в котором будут разворачиваться в Лондоне, и сиквел успешно выступившего в прокате «Малыша на драйве». Говоря о неназванной ленте, кинематографист отметил, что это будет картина о том месте, где он провел большую часть своей жизни.

«Я понял, что еще не снимал кино о центральном Лондоне, в частности — о Сохо (квартал в центральной части лондонского Вест-энда — «Газета.Ru), где провел большую часть последних 25 лет моей жизни, — подчеркнул Райт. — В фильмах «Типа крутые легавые» и «Зомби по имени Шон» я уже рассказывал о некоторых местах, где жил. Это же лента будет о Лондоне, в котором я существую».

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Режиссер также отметил, что при создании неназванного триллера вдохновлялся, в частности, фильмами «А теперь не смотри» Николаса Роуга и «Отвращение» Романа Полански. О подробностях сюжета проекта кинематографист решил умолчать. Известно, впрочем, что главной героиней ленты станет женщина. Сценарий картины, съемки которой должны стартовать этим летом, был написан Райтом в соавторстве с Кристи Уилсон-Кернс, автором «Страшных сказок».

Комментируя грядущий сиквел «Малыша на драйве», Райт поведал, что черной вариант сценария продолжения уже готов.

«Да, он существует, — подтвердил режиссер. — Во второй части «Малыша», к слову, я планирую ввести целый ряд новых персонажей, которые помогут продвинуть оригинальную историю вперед».

«Малыш на драйве» вышел в мировой прокат в июне 2017-го и — как оказалось впоследствии — стал одним из самых успешных проектов года: боевик, во-первых, пришелся по душе многим критикам (и даже получил три номинации на «Оскар»), во-вторых, прекрасно выступил в финансовом плане (при бюджете в $34 млн фильм собрал в общей сложности 227 млн). Главные роли в ленте, которая рассказывает о молодом парне по прозвищу Малыш, использующем свои выдающиеся навыки вождения в не совсем законных целях, исполнили Энсел Элгорт, Лили Джеймс, Эйса Гонсалес, Джон Хэмм, Джейми Фокс и Кевин Спейси.

Вне зависимости от того, насколько сильно Райт захочет обновить актерский состав франшизы в сиквеле, уже сейчас можно с большой долей вероятности предположить, что каст проекта обойдется без Спейси, двукратного лауреата «Оскара» за роли в «Подозрительных лицах» и «Красоте по-американски». Причем связано это не столько с судьбой персонажа 59-летнего артиста, сколько с личными проблемами самого Кевина.

Громкий скандал вокруг Спейси, напомним, разгорелся осенью 2017-го после того, как актер Энтони Рэпп рассказал о домогательствах со стороны голливудской звезды, произошедших еще в 1986 году — на тот момент, что важно, пострадавший был несовершеннолетним.

Узнав о сенсационном признании Рэппа, Кевин вскоре совершил каминг-аут, после чего заверил, что не помнит тот инцидент, но все же публично извинился перед Энтони. Немногим позднее в харассменте Спейси обвинили еще 15 человек. Окружение артиста попыталось хоть как-то сгладить ситуацию (в частности, его представитель заявил о добровольном решении Кевина пройти лечение в одной из клиник, тогда как брат обладателя «Оскара» рассказал о злодеяниях их отца, «педофила и фашиста», всячески издевавшегося над детьми), однако жесткая реакция киноиндустрии все равно последовала незамедлительно: Кевин наряду с продюсером Харви Вайнштейном в одночасье стал для Голливуда главной персоной нон-грата и лишился работы во всех больших проектах.

В начале этого января Спейси предстал по одному из предъявленных обвинений перед судом, отказавшись признавать вину по делу о сексуальных домогательствах в отношении подростка в 2016 году. По итогам слушания судья назначил следующее заседание по делу актера на 4 марта текущего года.