«Слуга народа»: Зеленский идет на выборы от партии

Известный актер, продюсер и режиссер Владимир Зеленский выдвинут на выборы президента Украины кандидатом от партии «Слуга народа», сообщила «Украинская правда» со ссылкой на пресс-службу Зеленского.

Отмечается, что съезд партии проходил в неформальной обстановке, решение приняли единогласно. Руководитель избирательного штаба Зеленского Иван Баканов уполномочен подать документы в Центральную избирательную комиссию Украины.

Пока документы в ЦИК не поданы Зеленский не может официально называться кандидатом в президенты, однако необходимая процедура, согласно ожиданиям членов партии, в скором времени будет пройдена.

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Сам актер поделился видео со съезда партии в соцсети, подтвердив достаточно свободный стиль общения на заседании.

«Сегодня состоялся первый серьезный съезд партии «Слуга народа», — написал Зеленский, после чего продемонстрировал подписчикам стол с пиццей и напитками.

На днях Зеленский дал интервью «Украинской правде», в котором рассказал о встрече с Петром Порошенко, состоявшейся в декабре прошлого года.

По словам актера, цель встречи с действующим украинским лидером заключалась в том, чтобы выяснить, планирует ли он принять участие в предстоящих выборах президента страны в марте 2019 года. Зеленский во время разговора ответил, что он «думает».

«Ну а что я должен был сказать? Это правда, я думаю <...> Он (Петр Порошенко — «Газета.Ru») объяснил сложную ситуацию в стране, он старается. А вы, мол, так шутите, а я стараюсь», — цитирует артиста СМИ.

На претензии Порошенко относительно черной сатиры Зеленского, комик подчеркнул, что его юмор «отражает общество».

«Юмор — это такая легкая форма любому руководителю страны дать понять, где он живет и в какой ситуации. Мне кажется, что так всегда было», — заявил Зеленский. Он также отметил, что счастлив, что в его стране «есть юмор».

Ранее украинскими журналистами программы «Схемы» было проведено расследование о наличии у кандидата в президенты Владимира Зеленского бизнеса в России. по некоторой информации, известный актер якобы продолжает вести кинобизнес в стране несмотря на то, что объявлял о его закрытии.

Позже Зеленский записал видео с опровержением результатов расследования, в котором он заявил, что давно уже не сотрудничает с Россией.

«Я еще раз заявляю: ни я, ни «Студия Квартал 95», ни один из участников нашего коллектива — мы не работаем в России после того, что Россия сделала с Украиной. Мы туда не ездим, я там не выступаю, на меня там даже заведено уголовное дело в силу того, что я и компания «Квартал 95» помогали нашей армии финансами», — рассказал шоумен.

По информации прессы, в России существуют три компании, которые занимаются производством фильмов и телепрограмм — «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» и «Грин Филмс». Все они были основаны кипрской фирмой Green Family LTD, в то же время являющейся соучредителем украинской компании «Студия Квартал 95». Сам Зеленский указан в числе ее конечных бенефициаров, сообщает сайт «Радио Свобода».

По словам юриста «Квартала 95» Ивана Баканова в сюжете «Телевизионной службы новостей» на канале «1+1», украинские журналисты «сознательно или бессознательно» путают понятия «бизнес» и «наличие компании».

«Мы бы хотели эти компании закрыть, но к большому сожалению, мы не имеем такой возможности, потому что не можем туда сами поехать. Такие задачи на закрытие компании были поставлены, но против Владимира, против «Квартала» в РФ возбудили уголовные дела (за указание финансовой помощи украинской армии — «Газета.Ru»), и приехать туда не представляется возможным», — заключил юрист.

О своем намерении участвовать в выборах президента комедиант объявил в новогоднюю ночь в эфире украинского телеканала «1+1». Принадлежащий олигарху Игорю Коломойскому канал подвинул традиционное обращение Петра Порошенко и заменил его заявлением Зеленского. Обращение действующего лидера Украины показали уже после полуночи.

В недавнем интервью журналисту Дмитрию Гордону актер попытался развеять существующие опасения о том, что именно олигарх Коломойский станет руководить страной в случае победы Зеленского на выборах.

«Ну как он может мной управлять? Рабства у нас нет, договор я кровью не подписывал», — заявил Зеленский.

Помимо этого, сам олигарх ранее опроверг слухи о том, что он финансирует предвыборную кампанию юмориста. По его словам, он не может это сделать «в связи с финансовыми ограничениями, наложенными на его активы Лондонским судом».