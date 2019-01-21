Худшая премия: Трамп номинирован на «Золотую малину»

Стали известны номинанты премии «Золотая малина — 2019», ежегодно отмечающей худшие работы из мира кинематографа. Список претендентов на получение антинаград был опубликован 21 января на официальном сайте премии. В главную номинацию — «Худший фильм года» — попали хоррор «Винчестер. Дом, который построили призраки», криминальная драма «Кодекс Готти», блокбастер «Робин Гуд: Начало», а также комедии «Игрушки для взрослых» и «Холмс & Ватсон».

Еще более примечательным оказался список претендентов на «Золотую малину» в категории «Худший актер», где среди прочих оказался действующий президент США Дональд Трамп. В минувшем году политик сыграл самого себя сразу в двух документальных лентах, а именно — «Смерти нации» и «Фаренгейте 11/9». Трамп, что интересно, ранее (в 1991-м) уже получал антинаграду за роль в ленте «Призраки этого не делают». Компанию ему на сей раз составили Брюс Уиллис («Жажда смерти»), Джон Траволта («Кодекс Готти»), Джонни Депп (за озвучку «Шерлока Гномса») и Уилл Феррел («Холмс & Ватсон»).

Попала в число номинантов и супруга Трампа Меланья — первая леди США была включена в шорт-лист соискателей антиприза за роль второго плана во все том же «Фаренгейте 11/9». В данной категории также оказались советница американского главы Келлиэнн Конуэй («Фаренгейт 11/9»), Джаз Синклер («Слендермен»), Келли Престон («Кодекс Готти») и Марша Гей Харден («Пятьдесят оттенков свободы»).

В список претендентов на «Золотую малину» в номинации «Худший актер второго плана» попали Джастис Смит («Мир Юрского периода 2»), Джейми Фокс («Робин Гуд: Начало»), Джон Си Райли («Холмс & Ватсон»), Джоэл Макхэйл («Игрушки для взрослых») и Лудакрис (настоящее имя — Кристофер Брайан Бриджес), озвучивший персонажа в ленте «Псы под прикрытием».

В свою очередь Аманда Сайфред («Клакер»), Дженнифер Гарнер («Багровая мята»), Мелисса Маккарти («Игрушки для взрослых», «Душа компании»), Хелен Миррен («Винчестер. Дом, который построили призраки») и Эмбер Херд («Лондонские поля») были включены в номинанты категории «Худшая актриса».

Худшим режиссером станет кто-то из шестерки Брайан Хенсон («Игрушки для взрослых») / Джеймс Фоули («Пятьдесят оттенков свободы») / Кевин Коннолли («Кодекс Готти») / Майкл и Питер Спириг («Винчестер. Дом, который построили призраки») / Этан Коэн («Холмс & Ватсон»), тогда как на «Малину» в номинации «Худший сценарий» претендуют авторы фильмов «Винчестер. Дом, который построили призраки», «Игрушки для взрослых», «Кодекс Готти», «Пятьдесят оттенков свободы» и «Смерть нации».

В категории «Худший ремейк или сиквел» представлены картины «Холмс & Ватсон», «Робин Гуд: Начало», «Смерть нации», «Мег: Монстр глубины» и «Жажда смерти».

Наконец, в самой юморной номинации — «Худший экранный дуэт» — оказались «Джонни Депп и его угасающая кинокарьера», «испортившие любимых героев Уилл Феррел и Джон Си Райли», «Дональд Трамп и его бесконечная мелочность», «любой дуэт кукол и актеров из «Игрушек для взрослых» — особенно из жутких секс-сцен», а также Келли Престон и Джон Траволта.

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Согласно несложным подсчетам, лидером «Золотой малины — 2019» по числу категорий стали «Кодекс Готти», «Игрушки для взрослых», «Холмс & Ватсон» и «Смерть нации», каждый из которых удостоился сразу шести номинаций. Лауреаты антипремии будут оглашены на 39-й церемонии вручения наград, которая пройдет 23 февраля.

«Золотая малина» была учреждена в 1981-м американским автором Джоном Уилсоном с целью ежегодно выделять наиболее слабые киноработы и уже вскоре стала практически официальным антагонистом «Оскара» — номинантов и лауреатов «Малины», в частности, традиционно называют ровно за сутки до оглашения соответственно претендентов и победителей премии Американской академии кинематографических искусств и наук. Главным призом, вручаемым на шутливой церемонии, является пластиковая статуэтка малины, покрытая краской золотого цвета. Общая стоимость одной такой награды составляет примерно $5 с учетом налогообложения.