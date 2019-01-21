«Это ошибка»: Зеленский оправдался за новогоднее обращение

Звезда сериала «Слуга народа» и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в интервью «Украинской правде» рассказал, что смещение праздничного обращения действующего лидера страны Петра Порошенко в новогоднюю ночь было «технической ошибкой».

«Мы же передали кассету, они знали, что там есть мое обращение, какое оно — они не знали. Они это увидели перед эфиром. Но почему такой была длина всего контента, и почему президент был чуть позже <...> я думаю, что это техническая ошибка», — цитирует кандидата в президенты СМИ.

Зеленский отметил, что сотрудники телеканала «1+1», в эфире которого произошел скандальный инцидент, не знали о поздравлении артиста. В нем шоумен заявил о своем намерении участвовать в выборах президента в марте 2019 года. Само обращение лидера Украины было показано уже после полуночи.

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«Давайте я объясню, как в действительности это все происходило. Конечно же, у меня была тактика заявить о своих намерениях во время высокого телесмотрения нашей программы, так как у нас договор с «1+1», что мы выходим в это время <...> К поздравлению президента это не имело никакого отношения», — заявил он.

Как отмечает издание, Зеленский пояснил, что его представители передали «кассету» с его поздравлением телеканалу. На уточнение журналиста о том, что «подобное совпадение» не очень похоже на «техническую ошибку», учитывая, что «1+1» принадлежит миллиардеру Игорю Коломойскому, комедиант ответил, что его команда «не имеет отношение к президенту».

«Парни, не знаю. Я не могу отвечать за канал. Я отвечаю за продакшн студию «Квартал 95». Думаете, это я придумал такой прикол, что давайте меня покажем, а его двинем? Нет, вообще. Мы не имеем отношения к президенту. Мы делали свою программу», — заявил Зеленский.

Касательно отношений с олигархом Коломойским, Зеленский подчеркнул, что их связывает только «рабочий процесс», а не дружба. Кроме того, он заявил, что владелец телеканала «1+1» должен ему $4 млн.

«Хм, я ответил? Это коммерческая тайна, я не хочу говорить. Это действительно правда, они нам должны деньги. Сумма немаленькая. «1+1» нам должны», — цитирует комика СМИ.

Зеленский также добавил, что он и его команда самостоятельно занимаются финансированием кампании. Он также заверил, что Коломойский к этому никакого отношения не имеет. На вопрос, почему «1+1» занимается активным освещением его в медиа, Владимир ответил, что телеканал является стратегическим партнером его студии «Квартал 95».

«Ни Коломойский, ни любой другой олигарх, никто на меня влиять не будет», — заявил кандидат в президенты Украины.

Кроме того, в интервью шоумен также подробно рассказал о своем решении баллотироваться на пост президента страны. По его словам, он принял окончательное решение осенью прошлого года. Зеленский отметил, что близкие восприняли его намерение «в штыки»: «Родители мои мне звонили. Как звонят родители? «Вова, тебе это не надо. Но люди все говорят — назад нельзя отступать. Вова, проклянут, скажут, что трус. А в семье Зеленских трусов не было». Это разговоры с родителями».

Ранее Зеленский в недавнем интервью «Украинской правде» рассказал о встрече с Петром Порошенко, которая состоялась в декабре прошлого года. По словам артиста, цель встречи заключалась в том, чтобы выяснить, планирует ли шоумен принять участие в грядущих выборах. Как отметил Зеленский, во время разговора он ответил, что «думает».

«Ну а что я должен был сказать? Это правда, я думаю <...> Он (Петр Порошенко — «Газета.Ru») объяснил сложную ситуацию в стране, он старается. А вы, мол, так шутите, а я стараюсь», — цитирует актера СМИ.

Предвыборная президентская кампания стартовала на Украине 31 декабря. До 3 февраля 2019 года кандидаты на пост главы государства смогут выдвинуться и подать необходимые для регистрации документы. После регистрации они смогут начать предвыборную агитацию, которая продлится до 29 марта. Выборы состоятся 31 марта.