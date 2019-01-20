Красовский, на допрос! Куда вызвали режиссера «Праздника»

Режиссера скандального фильма «Праздник» Алексея Красовского пригласили на допрос в полицию. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Красовский был приглашен на допрос к следователю», — заявил он. Собеседник агентства добавил, что режиссер был вызван на беседу в отдел управления экономической безопасности и противодействия коррупции столичного главка МВД.

Причины вызова режиссера в полицию пока достоверно не известны. Сам Алексей Красовский в своем фейсбуке написал, что комментариев по этому поводу давать не будет.

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«Про уголовные дела комментарии давать не буду, надоело им помогать кошмарить народ», – заявил он.

Алексей Красовский — режиссер фильма «Праздник», комедии положений о праздновании Нового года в блокадном Ленинграде. Фильм был выложен на видеосервисе YouTube.

Ранее фильм был на несколько часов заблокирован на канале режиссера без каких-либо предупреждений, впоследствии в компании объяснили это системным сбоем.

Действие скандальной ленты разворачивается в блокадном Ленинграде под Новый год. В центре сюжета — семья «на особом положении», у которой в преддверии праздничной ночи начинаются непредвиденные проблемы.

Главные роли в фильме Красовского исполнили Ян Цапник («Горько!»), сын Олега Табакова Павел, Тимофей Трибунцев, Анфиса Черных и Алена Бабенко.

«Как и в «Коллекторе», все действие «Праздника» происходит в одном месте: и тоже в течение одной ночи (с 31 декабря на 1 января), — заявляли еще создатели еще до премьеры картины. — Героев в кадре чуть больше — шестеро, а за кадром всего один (зато какой!). И как в этом не страшно признаться, но это комедия, местами черная, но чаще — светлая и новогодняя».

Ранее не выдавать прокатное удостоверение «Празднику» от министра культуры Владимира Мединского потребовал секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, передает ФАН.

«Сейчас говорю не как политик, а как ленинградец, бабушка которого пережила блокаду и защищала город на Неве. Съемки такого «фильма» — это глумление над историей нашего народа», — подчеркнул он. Турчак также напомнил, что есть темы, над которыми нельзя шутить.

«Я обращаюсь к главе Минкультуры Владимиру Мединскому с требованием ни при каких обстоятельствах не выдавать прокатное удостоверение данной «картине», — подытожил экс-губернатор Псковской области.

В свою очередь депутат Госдумы Виталий Милонов призвал генерального прокурора России Юрия Чайку проверить ленту Красовского. «Настоятельно прошу вас изучить данный «кинофильм» на соответствие его законам нашей страны и привлечь режиссера-ревизиониста к заслуженной ответственности. Поколение наших родителей, принявшее на себя огромное испытание на прочность, заслуживает исключительного уважения без тени сомнений и, тем более, издевок», — заявил парламентарий.

Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров отреагировал на выход на YouTube фильма «Праздник» режиссера Андрея Красовского о блокаде Ленинграда.

«Искусство неистощимо в своем разнообразии. Но любые попытки спекуляций на тему блокады — это не просто дно. Это путь в марианскую впадину безнравственности. Такие спекуляции недопустимы»,

— заявил политик.

С момента премьеры фильма на YouTube его посмотрело более 1 млн человек. Красовский заявил, передает НСН, что не планирует подавать заявление на получение прокатного удостоверения, так как уверен в отказе.

По словам Красовского, его фильм не является сугубо черной комедией, и это «светлый фильм». Комический эффект, по мнению режиссера, достигается с помощью конфликта состоятельных персонажей и гостей-бедняков, а сам конфликт — бытовой. В фильме при этом не высмеиваются ужасы блокады, добавил он.

По словам Красовского, готовясь к съемках«Праздника», он читал книги и документы, касающиеся блокады Ленинграда, в частности, книгу Сергея Ярова «Блокадная этика. Представления о морали в Ленинграде в 1941—1942 гг.». Кроме того, режиссер консультировался со специалистами в Музее блокады. Стоит отметить, что кинокритики указывают на то, что из-за скандальности фильма разговор о его художественных достоинствах и недостатках становится проблематичным.