Лолиту выживают из России: долги за ЖКХ дошли до суда

Пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева сообщила о том, что ТСЖ «Большие Каменщики» требует, чтобы с певицы Лолиты Милявской была взыскана задолженность в размере почти 760 тыс. рублей по оплате услуг ЖКХ, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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«Товарищество собственников жилья «Большие Каменщики» просит взыскать с Милявской Лолиты Марковны задолженность за управление, содержание, текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома и коммунальные услуги 609 тысяч 842 рублей за период со 2 апреля 2014 года по 31 января 2016 года, а также пени за период с 11 мая 2014 года по 9 июня 2017 года в размере 148 тысяч 295 рублей», — сказала Царева.

По ее словам, исковое заявление зарегистрировали в суде 15 января, однако оно было оставлено без движения, так как в нем были обнаружены процессуальные недостатки. В связи с этим понадобилось время на их исправление.

Сама певица 19 декабря писала в своем инстаграме о долгах, которые отдает перед Новым годом. В частности, она упоминала о том, что получила счет за капитальный ремонт на сумму 260 тысяч рублей.

«Думала это все, но тут пришло письмецо с долгом за капитальный ремонт... на 260 тысяч! Посчитала, что до начала его в 2041 году, с меня снимут стоимость нового дома! Если доживу», — написала Лолита.

Она также выражала сожаление, что из-за задолженности ей придется явиться в суд.

«А так хотелось закончить год без долгов. Теперь опять в суд. Приговор понятен, надо будет кому-то на очень хорошее сегодня скинуться. А ведь могла одним словом на букву «п» сказать», — говорится в записи певицы.

При этом, в ноябре артистка рассказывала в программе Андрея Малахова «Прямой эфир» о том, что переехала жить в болгарскую деревню. По словам певицы, ей захотелось тишины, и они с мужем уехали в уединенное место, где сами привели в порядок дом и его окрестности.

«Единственный человек, о ком я думала — не дай бог без него, — это Димка. Да простят меня все мои близкие», — сказала Лолита.

Она также рассказала о том, что после истерики, которая случилась у нее из-за запрета приезжать на Украину год назад, ситуация успокоилась, и ее семья даже благодарна за то, что все так вышло.

«Моя семья счастлива, что меня не пускают на Украину», — заявила она.

Ранее певица выражала свое недовольство налогом на капитальный ремонт в фейсбуке в 2015 году. В частности, она писала о том, как за свой счет обустраивала квартиру в Москве.

«Время шло и я расселила коммуналку в Москве. Сделала ремонт: заменила трубы и перекрытия, поставила железную дверь в подъезд, провела всем соседям домофон. Все это за свой счет!» — рассказывала она.

После этого она поделилась также своим опытом обустройства жилплощади, подаренной бывшим мужем Александром Зарубиным.

«Все стены за свой счет! Ремонтирую крышу, которая была принята правлением (бывшего мэра Москвы Юрия, — прим. «Газеты.Ru») Лужкова. Опять за свой счет», — подчеркнула Лолита.

Артистка также заявила о своем отказе платить налог на капитальный ремонт.

«Сейчас правительство ввело налог на капитальный ремонт домов. И теперь, я еще должна платить по 15 рублей с квадратного метра кому-то? Может ли государство мне сброситься за потраченные мной средства? Я платить за капремонт не буду», — подытожила она.

В частности, певица выражала сомнение в эффективности и прозрачности дальнейшего использования средств, которые будут получены благодаря налогу.

Запись была сделана певицей незадолго до поражения в суде, куда она подала иск о признании недействительным решения внеочередного собрания собственников помещений ее дома, на котором были приняты решения о руководстве, составе ревизионной комиссии и уставе ТСЖ, и на котором сама Лолита не присутствовала, писал «Московский Комсомолец».