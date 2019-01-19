Расплата за разврат: знаменитый певец погорел на секс-культе

Музыкант Роберт Сильвестр Келли, более известный как Ар Келли, пришел к обоюдному соглашению с компанией Sony Music о расторжении контракта из-за обвинений в сексуальном насилии, выдвинутых против него, сообщили американские СМИ.

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В январе 2018 года на американском телевидении был продемонстрирован шестисерийный документальный фильм «Пережить Ар Келли», в котором несколько женщин в деталях рассказали о сексуальном насилии со стороны певца.

Журналисты рассказали о том, что Ар Келли вовлек шесть девушек в «секс-культ», установив контроль над их питанием, распорядком дня и сексуальной жизнью.

В одном из эпизодов фильма, в частности, рассказывалось о том, как Ар Келли не давал семье встретиться с девушкой Доминик Гарднер на протяжении четырех лет. По словам Мишель Крамер, матери девушки, ее дочь впервые встретила музыканта в 2009 году.

«Она начала как его ассистент, и она приезжала домой на Рождество, День Благодарения, День Матери. Несколько лет назад я получила от нее сообщение, в котором говорилось, что она больше не будет выходить со мной на связь по телефону. После этого она оставалась недоступна», — сказала Крамер.

Источник из окружения музыканта рассказал о том, что Гарднер была «пацанкой», а сам Ар Келли заставлял девушку менять внешность, чтобы та была его «мальчиком-игрушкой».

«Он заставлял ее сбривать все волосы, и она вела себя как мальчик. Он иногда даже одевал ее в мальчишескую одежду и заставлял наносить усы и бороду», — сказал источник в интервью для фильма.

С 2015 года девушка перестала выходить на связь и родственники не могли определить ее местонахождение. После начала журналистского расследования матери удалось определить где она находится.

Сначала они связались по телефону, и Гарднер попросила, чтобы та приехала в один из отелей Лос-Анджелеса. Однако служащий отеля заявил, что девушка вызвала службу спасения и сообщила, что Крамер — не ее мать. После этого он пригрозил вызвать полицию. Женщина все же тайно проникла в отель, откуда скрылась вместе с дочерью.

«Это было самое сложное решение, которое мне когда-либо приходилось принимать», — сказала Гарднер.

Через три дня девушка вернулась к Ар Келли, но вскоре после этого воссоединилась вместе со своей семьей.

С обвинениями в адрес музыканта выступили еще несколько родителей, чьи дети до сих пор не вышли на связь и предположительно удерживаются артистом. Помимо самих жертв, некоторые из которых — несовершеннолетние, а также их родственников, с обвинениями в адрес Ар Келли выступила его бывшая супруга Андреа. Источники в прокуратуре штата Джорджия сообщили о начале расследования случаев, о которых идет речь в фильме.

Сам Ар Келли заявил, что не смотрел фильм, однако назвал его отвратительным. Он отрицает все обвинения, выдвинутые против него, и объясняет их местью тех, кто ненавидел его на протяжении всей карьеры. По его словам, он даже не встречал некоторых из девушек, о которых идет речь. Он также указал на однобокость подачи материала, возмутившись отсутствием людей, которые выступали бы в его защиту.

Артист пообещал «засудить всех, кто был как-либо к этому причастен», включая музыканта Джона Ледженда, который назвал его «серийным насильником детей».

Адвокат Ар Келли заявил о наличии пятиминутной аудиозаписи, которая доказывает, что авторы документального фильма знали, что «некоторые из девушек врут, но бюджет был слишком высоким, чтобы сдавать назад».

Среди тех, кто выступил против певца оказались и его коллеги. Chance the Rapper назвал ошибкой их совместную запись, а Леди Гага и Селин Дион заявили, что отзовут со стриминговых сервисов свои совместные записи с Ар Келли. Дочь музыканта Джоан Келли, которая называет себя Буку Аби, назвала отца монстром, заявила, что опустошена происходящим, а также что молится за жертв.

В ноябре 2018 года, в знак протеста против действий певца, группа активистов пролетела над зданием штаб-квартиры Sony Music на самолете, за которым развевалась надпись «RCA/Sony: Бросайте сексуального хищника Ар Келли».

Лейбл принял решение о расторжении контракта после многолетнего сотрудничества, начавшегося с приобретения руководством Sony Music компании Jive, с которой был заключен договор у музыканта. Ар Келли является самым успешным певцом девяностых по числу синглов в топ-40 в США по версии Billboard. Среди наград артиста — три премии «Грэмми», одну из которых он получил за песню «I Believe I Can Fly».