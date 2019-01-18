«Евровидение» по-краковски: Польша выбрала место для детей

Генеральный директор Европейского вещательного союза Ноэль Керран сообщил, что песенный конкурс «Детское Евровидение-2019» пройдет в польском Кракове.

«Это фантастическое событие, которое пройдет в Кракове. Не могу дождаться», — заявил он в эфире Польского телевидения.

В отличие от взрослого «Евровидения», по правилам детского конкурса страна-победитель не получает автоматического права на его проведение в следующем году. Страна, принимающая очередной конкурс, определяется исходя из поданных заявок. Другим отличием является то, что исполнитель должен быть гражданином государства, которое он представляет, либо проживать в нем не менее двух лет. Также в детском конкурсе существуют ограничения одежды участников — она не должна быть сочтена за взрослую.

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Напомним, что в «Детском Евровидении-2018», которое проходило в Минске, победу одержала 13-летняя представительница Польши Роксана Венгель, которая выступила с композицией «Anyone I Want to Be» («Кем я хочу быть»). Известно, что после подсчета оценок национальных жюри Польша не попала даже в топ-3, однако голоса телезрителей в итоге вывели Венгель на первое место.

Комментируя свою победу, девочка сказала, что посвящает ее своей стране и родителям.

«В последние минуты перед оглашением окончательных результатов очень волновалась. И я до сих пор в шоке. Не могу поверить в свою победу. Выступления всех финалистов были достойными, и каждый мог стать первым. Мне очень хочется, чтобы следующее детское «Евровидение» приняла Польша», — заявила Венгель.

По словам победительницы, она не исключает, что в будущем может отправиться и на взрослый конкурс.

«Я благодарна всем, кто голосовал за меня. Буду и дальше продолжать петь. У меня еще есть время подумать, хочу ли я в дальнейшем участвовать во взрослом «Евровидении», — сказала она в беседе с журналистами. — Уже успела проверить свою почту, пришло очень много поздравлений в социальных сетях. Постараюсь всем ответить».

Рассказывая о стране-организаторе прошлого конкурса, Роксана отметила, что ей очень понравилось в Белоруссии.

«Мне все понравилось, особенно драники. Что я привезу домой из Беларуси? Мой главный трофей — хрустальный микрофон. Как и любой артист я планирую выступать на концертах и выпустить альбом, который так ждут мои фанаты», — рассказывала Венгель журналистам.

Несмотря на юный возраст, молодая артистка была известна в своей стране и до победы на «Детском Евровидении»: популярность ей принесло участие в польской версии шоу «Голос. Дети», а также ролики на ютьюбе, которые собрали миллионы просмотров.

Напомним, что честь России в Минске защищала 14-летняя Анна Филипчук, студентка Академии Игоря Крутого. Конкурсантка исполнила песню «Unbreakable» («Непобедимы») и по итогам голосования оказалась на десятом месте.

«Детское Евровидение» вот уже более 15 лет проводится ежегодно — первый в истории конкурс был организован Европейским вещательным союзом в 2003 году в датском Копенгагене.

В 2017 году на конкурсе, проходившем в Тбилиси, победа досталась представительнице России Полине Богусевич, поразившей всех исполнением песни «Крылья». Богусевич, что примечательно, тоже является студенткой Академии Крутого. Летом 2017-го исполнительница представила новую композицию «Heavy on My Heart» («Тяжесть в моем сердце»), посвященную ее преподавательнице Надежде Саркисян, скончавшейся от рака. По словам Полины, смерть учительницы стала для нее серьезным потрясением.

«Я решила посвятить песню моему педагогу по вокалу Надежде Саркисян, которая скончалась за день до премьеры, — поделилась девушка. — Для меня это невосполнимая утрата, о которой тяжело говорить. 4 июля, в мой день рождения, я летала на похороны в Армению, в это же время состоится премьера песни. К сожалению, перенести премьеру не удалось, так как трек уже загружен в цифровые системы. И я хотела бы посвятить мою Наде, с любовью и благодарностью за все, что она для меня сделала».