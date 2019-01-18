«Косоглазая, уродина, крокодил»: музу Петросяна унижают в сети

Новая возлюбленная писателя и телеведущего Евгения Петросяна, 29-летняя Татьяна Брухунова пожаловалась на ненавистников, атаковавших ее инстаграм после того, как она в преддверии Нового года дала интервью Дмитрию Борисову в программе «Эксклюзив».

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По словам Татьяны, на момент их с Евгением Вагановичем знакомства он был одинок и вызывал желание помочь. Также она уверяла, что не виновна в распаде звездной семьи, — на тот момент артисты уже не жили вместе. Однако, несмотря на эти откровения, градус ненависти в ее микроблоге только повысился.

«Сколько злости меня сейчас окружает! Объемы зашкаливают! Косоглазая, сутулая, слепая, уродина, крокодил, проститутка… и это только те эпитеты, что не содержат унижений и брани», — написала Брухунова в своем инстаграме.

Устав от непрошеных советов и ценных мнений незнакомых людей о ее моральном облике, Татьяна попросила оставить ее в покое.

«Люди, что с вами? Для чего вы пришли сюда? Разве я звала вас? Оставьте, пожалуйста, свои доморощенные советы и комментарии при себе! Они мне не нужны! Уходите, пожалуйста, отписывайтесь!» — призвала Брухунова.

Отметим, что нашлись и те, кто не присоединился к травле, а поддержал девушку, посоветовав ей не реагировать на мнения совершенно посторонних людей.

«Не обращайте внимания, это скоро закончится. Уверен, вы станете отличной женой и мамой!» — написал Татьяне благосклонно настроенный подписчик.

В настоящее время пара отдыхает в Барселоне. Несмотря на то что влюбленные благоразумно не публикуют в соцсетях совместных снимков, по фотографиям в их микроблогах понятно, что они посещают одни и те же места. Поселились Евгений и Татьяна в одном из самых роскошных отелей города, посещают модные рестораны и, судя по всему, хорошо проводят время.

Напомним, что в середине ноября 2018 года Хамовнический суд Москвы официально расторг брак Евгения Петросяна и Елены Степаненко.

«Cуд только что удовлетворил наше требование о расторжении брака, несмотря на то, что Степаненко всячески затягивала этот процесс. Мы считаем это маленькой, но важной победой. Евгений Ваганович отныне официально стал холостяком», — цитирует адвокат а Петросяна Сергея Жорина ТАСС.

Информация о предстоящем разводе артистов, проживших в браке более 30 лет, появилась в начале августа 2018 года. Из сообщений СМИ следовало, что Степаненко якобы рассчитывает получить 80 процентов совместно нажитого имущества. Сами юмористы мало комментировали ситуацию. Петросян говорил, что надеется на нормальное общение с бывшей супругой, тогда как Степаненко заявляла, что их расставание — «дело житейское».

Адвокат Жорин неоднократно отмечал, что сторона артистки старалась всячески мешать расторжению брака, препятствуя вынесению вопроса в отдельное производство.

После одного из заседаний, которое прошло в начале осени, он также подчеркнул, что если Степаненко согласится на получение половины совместно нажитого с Петросяном имущества, их спор завершится в кратчайшие сроки.

«Был удивлен, когда их сторона заявила, что Степаненко хочет даже меньше 50 процентов имущества. Это, конечно, поворот, — заявил он в интервью «Газете.Ru». — Надеюсь, что данное желание они также задокументируют и приложат к материалам делам. Тогда спор будет закончен уже в первом же заседании. Пускай даже не меньше 50 процентов, а именно половину — если все действительно так, вопросов больше нет. Но мне все-таки кажется, что это было сказано для красного словца, так как ранее она говорила о каких-то 57 процентах, сейчас уже другое число… Нет последовательности».

Кроме того, по его словам, сторона Степаненко сильно сгущала краски, заявляя о «травле» женщины в СМИ.

«Что касается заявления адвоката Степаненко о якобы идущей в СМИ травле ее клиентки, то, на мой взгляд, эти обвинения являются необоснованными. Никто никого не травит и не может травить. А вот то, что она хочет большую часть имущества и за это ее осуждают люди… Это логично», — отметил он.

В свою очередь адвокат Елена Забралова, которая представляет интересы Степаненко, в одном из интервью подчеркнула, что ее клиентке «очень больно» из-за происходящего вокруг их развода.