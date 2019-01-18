«Приносил много»: Зеленский оправдался за бизнес в России

Согласно исследованиям украинских СМИ, известный юморист, шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский продолжает вести кинобизнес в России несмотря на то, что заявлял о его закрытии. Об этом в статье о расследовании «Схемы», сообщает сайт «Радио Свобода».

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По данным журналистов, в России есть три компании, занимающиеся производством фильмов и телепрограмм — «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» и «Грин Филмс». Все они основаны кипрской фирмой Green Family LTD, которая в то же время является соучредителем украинской компании «Студия Квартал 95». В числе ее конечных бенефициаров указан Владимир Зеленский.

В конце декабря в большом трехчасовом интервью журналисту Дмитрию Гордону Зеленский говорил, что до начала войны он оборвал с российским кинорынком все связи.

«Наш филиал был одной из немногих компаний, украинских компаний с представительством в России. Компания по производству коммерческого кино и телесериалов. Эта компания работала, у нас был офис в Москве. Это все было до 2014 года. Мы закрыли бизнес, который приносил очень много», — утверждал Зеленский за несколько дней до объявления о своем намерении баллотироваться в президенты.

После проверки реестров украинские исследователи обнаружили, что слова Зеленского правдивы, но не полностью: документ о закрытии российского филиала студии вышел 10 декабря 2018 года. Также выяснилось, что речь идет только о «Квартале», в то время как в России существует не менее четырех связанных с Зеленским кинокомпаний, и остальные из них продолжают функционировать.

Сам Владимир записал видео с опровержением правдивости исследований, в котором заявил, что давно уже не имеет с Россией ничего общего. Он появился в кадре в классическом костюме и пошутил о том, что находится на съемках третьей части «Слуги народа» и сам он «никем еще не стал», как могли подумать подписчики.

«Я еще раз заявляю: ни я, ни «Студия Квартал 95», ни один из участников нашего коллектива — мы не работаем в России после того, что Россия сделала с Украиной. Мы туда не ездим, я там не выступаю, на меня там даже заведено уголовное дело в силу того, что я и компания «Квартал 95» помогали нашей армии финансами», — заявил шоумен.

Зеленский добавил, что его компания действительно имеет много прав для внешнего сотрудничества: «Квартал» состоит в деловых отношениях со всеми государствами СНГ и с 21 страной в целом.

«Мы торгуем интеллектуальными правами — это наши форматы, идеи, сценарии. Заработанные деньги обязательно возвращаются в Украину», — отметил Зеленский.

31 декабря 2018 года шоумен официально объявил о намерении баллотироваться на пост президента Украины. Он опубликовал на YouTube-канале «Студии Квартал 95» видеообращение, в котором назвал три пути для каждого украинца: спокойно жить в тех условиях, которые сложились на сегодняшний день, собрать все свои пожитки и уехать за границу в попытке построить жизнь в другой стране или же постараться собственными силами изменить жизнь на Украине к лучшему. Сам кандидат в президенты страны заявил, что для себя выбрал третий путь.

Принадлежащий олигарху Игорю Коломойскому телеканал «1+1» подвинул новогоднее обращение действующего президента Петра Порошенко и вывел в эфир заявление Зеленского. Обращение Порошенко было показано уже после полуночи.

В недавнем интервью журналисту Дмитрию Гордону Зеленский рассказал о своих отношениях с миллиардером Коломойским и ответил на опасения многих, что именно олигарх станет руководить страной в случае избрания артиста на пост президента.

«Ну как он может мной управлять? Рабства у нас нет, договор я кровью не подписывал», — сказал Зеленский.

Сам Коломойский в своем раннем интервью Гордону утверждал, что Зеленский решил баллотироваться в президенты страны еще в 2015 году. Он также отметил, что идея принадлежит только актеру и сам он не влиял на его решение. Кроме того, олигарх опроверг слухи о том, что финансирует предвыборную кампанию звезды «Слуги народа». По его словам, он не может это сделать «в связи с финансовыми ограничениями, наложенными на его активы Лондонским судом».