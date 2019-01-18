25 ножевых и Библия: вынесен приговор убийце внучки Фримана

Американский суд вынес вердикт по делу об убийстве приемной внучки актера Моргана Фримана Идены Хайнс, совершенном 16 августа 2015 года в Нью-Йорке рядом с ее домом, расположенным в квартале Вашингтон-Хайтс на севере Манхэттена.

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Решением суда бывший бойфренд Хайнс, 33-летний Ламар Дэвенпорт, был приговорен к 20 годам тюрьмы за жестокое убийство, совершенное в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В материалах следствия говорится о том, что Дэвенпорт нанес девушке 25 ножевых ранений. При этом, по рассказам свидетелей, мужчина выкрикивал фразы, в которых призывал Иисуса и говорил об изгнании дьявола.

«Мужчина кричал: Иисус родился! Были еще совершенно жуткие вопли. Потом я слышал пронзительный женский крик. Мужчина был полностью неадекватен. Это было очень страшно», — рассказал один из соседей Идены.

По словам другого очевидца, который вызывал службу спасения, женские крики он услышал около трех часов ночи, после чего выглянул на улицу, чтобы проверить, не раздаются ли они со стороны церкви. Однако из окна он увидел тело женщины, лежавшей на земле.

«Я смотрел, как кого-то убивают, и ничего не мог сделать», — заявил он.

Когда полицейские прибыли на место, Дэвенпорт продолжал сидеть рядом с телом Хайнс. Он зачитывал строки из Библии, продолжая втыкать нож в безжизненное тело девушки, которую поспешили доставить в больницу Гарлема. Врачам не удалось спасти ее. Самого мужчину направили на медицинское освидетельствование в Колумбийскую пресвитерианскую психиатрическую больницу. В день слушаний по своему делу он опубликовал извинение.

Изначально против него было выдвинуто обвинение в умышленном убийстве второй степени. Представители защиты смогли добиться того, чтобы дело было переквалифицировано на более мягкую статью — непреднамеренное убийство первой степени. Адвокаты настаивали на том, что Дэвенпорт находился под воздействием наркотических веществ в момент совершения преступления.

«Я не помню, что произошло», — сказал Дэвенпорт.

Сам Фриман назвал «трагической и бессмысленной» смерть Хайнс, которая приходилась внучкой его первой жене Джанетт Бредшоу, с которой актер состоял в браке с 1967 по 1979 год.

«Мир никогда не узнает ее артистизм и талант, а также сколько она могла бы прожить. Ее друзьям и семье посчастливилось узнать, каким она была человеком. Ее звезда будет сиять в наших сердцах, мыслях и молитвах. Да упокоится она с миром», — заявил Фриман.

Хайнс участвовала как актриса в съемках сериала «Особое мнение», который стал продолжением одноименного фильма с Томом Крузом, а также появилась вместе с Фриманом в фильме «Сама жизнь». Последней картиной с ее участием стала «Landing Up», которая вышла в 2018 году.

«Энергичная, громкая, подвижная. Вот первые три слова, которые появляются в головах у людей, когда они думают про меня», — писала в своем блога сама Хайнс.

Она также жаловалась своим читателям, что эти качества мешали ей понять людей, которые ее окружали.

«Я думала, что я как группа чирлидерш, которая поддерживает людей, когда им надо двигаться вперед, ведь у меня невероятное количество буйной энергии. В то время, как все будут отдыхать в перерыве, я буду развлекать их, думала я. Оказалось, что мой голос всегда был громче других, и значит, все знали обо мне, но на самом деле я мало знала об окружающих меня людях», — признавалась актриса.

Об отношениях Хайнс с 81-летним Фриманом ходили различные слухи, вплоть до того, что актер планирует жениться на своей приемной внучке. Сама Идена, комментируя подобные сообщения, назвала их домыслами сплетников и сказала, что они ранят ее семью.