«Перед Гундаревой не устоишь!» Дочь Дурова простила измену

Дочь российского актера театра и кино Льва Дурова Екатерина рассказала, почему простила измену мужа Сергея Насибова с актрисой Натальей Гундаревой. По словам Дуровой, которая в этом году отметит 60-летний юбилей, «перед такой королевой не смог бы устоять ни один мужчина».

«Она с Сережей в одном театре работала. Божественная актриса обратила на него свой взор, и он не устоял. Какие у меня могут быть претензии к Насибову? Будь я парнем, на его месте я бы сдохла от счастья!»

— рассказала Екатерина в интервью »Экспресс-Газете».

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Как и звездный отец, Дурова связала свою жизнь с актерской деятельностью и устроилась в театр на Малой Бронной. С первой попытки начинающая актриса самостоятельно поступила в ГИТИС, где у нее завязался студенческий роман с главным красавчцем курса Сергеем Насибовым. Они вместе снялись в фильме «Школьный вальс». В 19 лет Екатерина родила от Насибова дочь.

«Забеременев, никакой трагедии в этом не увидела. Мне даже было все равно, поженимся мы с Сережей или нет. Главное, что у нас будет ребенок. Последний дипломный спектакль отыграла за неделю до родов. А через неделю после скакала по сцене в другой постановке. Наш студенческий брак с Насибовым закончился быстро. Я и не тешила себя иллюзиями, что муж-красавчик, к тому же восходящая звезда, будет рядом всегда», — вспомнила Дурова.

В юности Екатерина была крупной, не подходила на роли красавиц и комплексовала из-за этого. Но даже с такой фактурой она умудрилась сыграть Гертруду из «Гамлета», пусть реакция зала и была противоположной: видя неказистую актрису, зрители хохотали, хотя по идее должны были плакать. По словам Дуровой, ее педагог Ирина Судакова, которая и сама обладала крупной фигурой, успокаивала студентку: «Катька, ну кто поверит, что мы с тобой несчастные?» Это позволило девушке осознать, что артистки нужны разные. По словам Дуровой, она понимает, почему Насибов решил найти себе другую женщину: актриса Наталья Гундарева, на которую пал выбор молодого мужчины, в молодости была очень эффектной девушкой.

Дочери Дуровой и Насибова сейчас 39 лет. Она не пошла по стопам родителей и окончила факультет религиоведения в гуманитарном институте. По словам Екатерины, ее отец Лев Дуров был очень рад, что внучка не стала актрисой. После института девушка, которую также нарекли Екатериной, уехала в Хакасию, где изучала жизнь шаманов, потом она устроилась в кукольный театр. Ее нынешний муж — режиссер и актер-кукольник Григорий, они вместе живут в Санкт-Петербурге. Также Екатерина Львовна рассказала о том, какой подарок преподнесла ей дочь на день рождения.

«Кстати, дочка с зятем сделали мне самый лучший подарок на день рождения: внук Тимофей родился в один день со мной. Еще у них дочь Варя, ей три годика», — рассказала Дурова.

Отца Екатерины Льва Дурова не стало летом 2015 года: народный артист СССР скончался после продолжительной болезни на 84-м году жизни. После прощания в Театре на Малой Бронной он был похоронен на Новодевичьем кладбище. По инициативе дочери артиста в 2017 году на могиле была установлена скульптурная композиция из мрамора, которая представляет собой фигуру 12-летнего мальчика, тянущегося ввысь, а у подножия статуи сидит голубь. По мнению Екатерины, именно этот образ олицетворяет Дурова, который и в преклонном возрасте оставался непосредственным и увлекающимся ребенком — как на сцене, так и в жизни.

«Как он был мальчиком-голубятником, лефортовской шпаной, так и остался. До конца жизни… Поэтому не хотелось пафосного ничего. Должен быть легкий и высокий», — сказала Екатерина журналистам.

Известный скульптор и друг семьи Александр Рукавишников, который помог воплотить идею в жизнь, отметил, что лицо на скульптуре не принадлежит Дурову.

«Это не он портретно, потому что его в этом возрасте никто не знал. Это состояние безмятежное, такое состояние бывает в детстве», — сказал Народный художник России.