«Да начнется новая эра»: Вин Дизель стал супергероем

Американский актер Вин Дизель (настоящее имя — Марк Синклер) поделился первым кадром из грядущего супергеройского боевика «Бладшот», в котором он сыграет главную роль. Снимок, на котором запечатлен Рэй Гаррисон в исполнении самого Дизеля, был опубликован звездой «Форсажей» и «Хроник Риддика» в его официальном инстаграме.

Реклама

«Да начнется эра Valiant (знаменитое издательство комиксов — «Газета.Ru), — написал в комментарии под записью 51-летний артист. — Лично для меня Рэй Гаррисон — центральный персонаж всей вселенной Valiant Comics и, кажется, один из самых сложных героев среди всех, кого мне доводилось играть. Надеюсь, что не разочарую вас».

Мировая премьера «Бладшота» запланирована на 21 февраля 2020 года. Режиссирует проект малоизвестный Дэйв Уилсон, сотрудник компании Blur Studios, основателем которой является автор «Дэдпула» Тим Миллер. Сценарий ленты написал Эрик Хайссерер, в 2017-м претендовавший на получение «Оскара» в номинации «Лучший адаптированный сценарий» за «Прибытие». Главные роли в картине, помимо Дизеля, исполнят Сэм Хьюэн («Чужестранка»), Эйса Гонсалес («Малыш на драйве», «От заката до рассвета») и Тоби Кеббелл («Черное зеркало», «Варкрафт»).

По информации СМИ, съемки фильма Columbia Pictures, стартовавшие летом минувшего года, проходили в целом ряде стран мира, включая Чехию, ЮАР и Венгрию.

Издательство Valiant Comics было основано сравнительно недавно, в 1989 году, бывшим работником DC Comics и Marvel Comics Джимом Шутером. Главной звездой компании принято считать как раз-таки Бладшота, придуманного Кевином Вангоком, Доном Перлином и Бобом Лейтоном в 1992-м. Согласно официальному лору, смертельно раненный солдат Рэй Гаррисон становится Бладшотом, практически неуязвимой машиной для убийств, после того, как врачи с помощью современных технологий вытаскивают его с того света. Возвращая Гаррисона к жизни, правительственная организация, естественно, не отпускает его просто так, но вербует в свои ряды, ставя перед Бладшотом задачу собрать отряд из людей с суперспособностями, заблаговременно стирая совершенному воину память. Уже вскоре, впрочем, Рэй становится фактически неуправляемым, желая лишь одного — отомстить тем, кто превратил его в современного Франкенштейна.

Ранее стало известно, что студия Columbia Pictures приступила к разработке другого супергеройского боевика, а именно сиквела «Венома», вышедшего на экраны в октябре 2018 года и собравшего в мировом прокате более $850 млн при бюджете в 100 млн. По сведениям издания The Hollywood Reporter, в настоящий момент идет работа над сценарием второй части блокбастера — и занимается им Келли Марсел, приложившая руку к дебютной ленте франшизы. Продюсерами проекта назначены Ави Рад («Железный человек»), Мэттью Толмак («Человек-паук: Возвращение домой») и Эми Паскаль (номинация на «Оскар» за «Секретное досье»).

О касте и сюжете картины особых сведений пока нет, однако известно, что главные роли в фильме исполнят Том Харди (собственно, сам Веном) и Вуди Харрельсон, который перевоплотиться в жуткого Карнажа.

Говоря о сиквеле «Венома», сценарист первой части Джефф Пинкнер намекнул на то, что в продолжении среди прочих может появиться и сам Человек-паук.

«Не раскрывая ничего, о чем мне не положено говорить, я не исключаю, что в грядущем фильме «Веном» Человек-паук сыграет важную роль», — сказал он.

Премьера ленты, скорее всего, состоится во второй половине 2020-го. В том же году студия, как ожидается, выпустит фильм о вампире Морбиусе с Джаредом Лето.

Добавим, что на прошедшей 7 января церемонии вручения наград кинопремии «Золотой глобус» в номинации «Лучшая анимационная картина» победил мультфильм Columbia Pictures «Человек-паук: Через вселенные», признанный критиками одним из лучших супергеройских проектов ушедшего года. Студия в свою очередь уже объявила, что создаст продолжение и спин-офф ленты, столь сильно впечатлившей зрителей.