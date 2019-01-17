Встреча с Зеленским? Что Собчак забыла на Украине

Известная телеведущая Ксения Собчак приехала в Киев. Об этом экс-кандидат в президенты России рассказала в своем инстаграме, разместив короткий ролик-историю с Европейской площади столицы Украины.

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«Ну привет, kiев!», — такой подписью Собчак сопроводила видеозапись из салона автомобиля. При этом, как заметили СМИ, название города написано в публикации журналистки с ошибкой: «kiев». Отмечается, что такого слова нет ни в одном славянском языке. На украинском название столицы пишется: «Київ».

Точная причина визита Ксении в украинскую столицу неизвестна. После того как новость о прибытии журналистки попала в сеть, некоторые издания писали, что Собчак приехала в Киев якобы для того, чтобы встретиться с кандидатом в президенты страны, комедийным актером Владимиром Зеленским.

«Что же привело Собчак на Украину? По моим данным, она собирается встретиться с кандидатом в президенты страны, комиком Владимиром Зеленским. Об этом я узнал от его пиарщиков, к которым недавно обратился через знакомых с просьбой об интервью», — заявил журналист сайта kp.ru.

Позднее сама телеведущая рассказала, что приехала в столицу Украины, чтобы встретиться со своей подругой. Кроме того, в своем обращении она намекнула, что не станет общаться с журналистами по этому поводу.

«Приехала к подруге. Выставила сториз. Журналисты обрывают телефон. То есть представить себе, что в Киев можно просто любить ездить и иметь тут друзей без политического контекста, невозможно, да? Ад какой-то. А здесь, кстати, гостеприимные и прекрасные мои друзья», — написала Собчак в своем телеграм-канале.

В то же время, как передает ФАН, на вопрос о том, не расценивают ли власти страны визит Собчак как «вмешательство во внутренние дела Украины», в пресс-службе президента Украины Петра Порошенко заявили, что не могут такое комментировать.

Кроме того, представитель украинского лидера Юлия опровергла информацию о возможной встрече Петра Порошенко с журналисткой. По ее словам, таких сведений у нее не имеется. «Я не владею такой информацией», — цитирует издание.

31 декабря 2018-го, накануне нового года, Зеленский официально объявил о намерении баллотироваться на пост президента Украины. В своем обращении, опубликованном на YouTube-канале студии «Квартал 95», артист назвал три пути для каждого украинца. Первый — спокойно жить в тех условиях, которые сложились на сегодняшний день, второй — собрать все свои пожитки и уехать за границу в попытке построить жизнь в другой стране. Сам кандидат в президенты страны заявил, что для себя выбрал третий путь — постараться собственными силами изменить жизнь на Украине к лучшему.

Принадлежащий олигарху Игорю Коломойскому телеканал «1+1» подвинул новогоднее обращение действующего президента Петра Порошенко и вывел в эфир заявление Зеленского. Обращение Порошенко было показано уже после полуночи.

В недавнем интервью журналисту Дмитрию Гордону Зеленский рассказал о своих отношениях с миллиардером Коломойским и ответил на опасения многих, что именно олигарх станет руководить страной в случае избрания артиста на пост президента.

«Ну как он может мной управлять? Рабства у нас нет, договор я кровью не подписывал», — сказал Зеленский.

Сам Коломойский в своем раннем интервью Гордону утверждал, что Зеленский решил баллотироваться в президенты страны еще в 2015 году. Он также отметил, что идея принадлежит только актеру и сам он не влиял на его решение.

Кроме того, олигарх опроверг слухи о том, что финансирует предвыборную кампанию звезды «Слуги народа». По его словам, он не может это сделать «в связи с финансовыми ограничениями, наложенными на его активы Лондонским судом».

В марте прошлого года стало известно, что Ксения Собчак попала в базу данных скандального украинского сайта «Миротворец» за «сознательное нарушение государственных границ Украины» при поездке в Крым в апреле 2014-го. Тогда журналистка написала открытое письмо, в котором обратилась к «гражданам Украины, России и жителям Крыма». Она заявила, что 27 февраля попросила позволить ей въезд в Крым через украинский контрольно-пропускной пункт «в соответствии с законами Украины».

База данных «Миротворец» была создана при поддержке депутата Верховной рады Украины Антона Геращенко. Цель этого проекта — создание списка со сведениями об ополченцах самопровозглашенных ДНР и ЛНР, и людях, которые, по версии Киева, угрожают территориальной целостности Украины.