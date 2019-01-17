Трамп в космосе: о войсках президента снимут сериал

Американский стриминговый сервис Netflix займется съемками комедийного сериала «Космические силы» о специальном подразделении президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Mediaite.

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Согласно синопсису проект расскажет о мужчинах и женщинах, которые пытаются реализовать идею космических войск. В опубликованном тизере говорится о том, что 18 июня 2018 года власти США объявили о создании дивизии космических войск, задачами которой станет защита спутников от атак и выполнение других задач в космосе.

По данным издания, производством шоу займутся исполнительный продюсер культового сериала «Офис» Грег Дэниэлс, а также его звезда — голливудский комик и звезда «Субботним вечером в прямом эфире» Стив Карелл. Уточняется, что последний исполнит в грядущем проекте одну из главный ролей.

В октябре прошлого года американский лидер заявил, что Пентагон уже работает над созданием специального подразделения. По словам заместителя министра обороны США Патрика Шэнахана, создание космических сил обойдется в $5-$10 млрд. Проект должен быть завершен к 31 декабря 2022 года.

«Для Америки недостаточно просто сохранять свое присутствие в космосе. Мы должны доминировать. Это очень важно, поэтому я даю прямо сейчас указание Министерству обороны немедленно начать процесс, который приведет к формированию космических сил в качестве шестого вида вооруженных сил страны», — заявил Трамп в ходе совещания с членами Национального космического совета в 2018-м году.

Ранее стало известно, что компания Netflix намерена выпустить в 2019 году документальный фильм режиссера Мартина Скорсезе, посвященный певцу и лауреату Нобелевской премии Бобу Дилану. В центре сюжета — легендарный концертный тур исполнителя 1975-1976 годов «Rolling Thunder Revue» («Раскаты грома»).

Фильм, слухи о котором давно ходят в СМИ среди поклонников Дилана, получит название «Раскаты грома: История Боба Дилана от Мартина Скорсезе». У лауреата премии «Оскар» в послужном списке уже числится лента о культовом артисте под названием «Боб Дилан: Нет пути назад». Картина была снята в 2005 году и посвящена переломному моменту в творчестве певца, когда тот принял решение о переходе к электрическому звуку.

«Rolling Thunder Revue: История Боба Дилана от Мартина Скорсезе» отразит беспокойный дух Америки 1975 года и радость от музыки, которую играл Дилан осенью этого года. Отчасти документалистика, отчасти фильм-концерт, отчасти – лихорадочный сон, «Rolling Thunder» — это единственный в своем роде опыт, который предлагает испытать мастер режиссуры Мартин Скорсезе», — говорится в описании.

Руководство Netflix также подтвердило, что сам Дилан согласился дать интервью для картины. По словам одного из участников турне, о котором будет рассказано в фильме, интервью также дали многие из участников тех событий. Большую часть из них взял лично продюсер Дилана Джефф Розен.

Документальный фильм о Бобе Дилане не станет единственным проектом для Скорсезе в 2019 году. Он продолжает работу на картиной «Ирландец» для Netflix, о котором стало известно еще в 2014 году.

Недавно стриминговый сервис опубликовал трейлер нового сериала «Матрешка», главная героиня которого, как отметили пользователи русскоязычного твиттера, напоминает народную артистку СССР Аллу Пугачеву. Англоязычные пользователи, в свою очередь, обвинили шоу в плагиате на «День сурка» и «Счастливого дня смерти». Премьера сериала состоится 1 февраля.