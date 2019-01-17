Занесли инфекцию: Пугачева едва не погибла от пластики лица

Народная артистка СССР Алла Пугачева, которой в апреле исполнится 70 лет, как минимум единожды прибегала к пластическим операциям. Из-за занесенной инфекции хирургическое вмешательство едва не стоило Примадонне жизни — об этом в интервью журналу «Караван историй» рассказала подруга Пугачевой Мила Андреева.

«Алла легла в клинику в Швейцарии и сделала пластическую операцию. Операция прошла неудачно, ей занесли инфекцию. Постоянно поднималась температура, она исхудала и тихо загибалась, на нее страшно было смотреть. Слава Богу, спасли врачи московской клиники, когда стало совсем худо», — поделилась Мила.

По ее словам, решиться на опасную процедуру артистку побудил бывший избранник — певец и композитор Сергей Челобанов, который младше Пугачевой на 12 лет. С 1990 по 1993 год они жили гражданским браком и записывали песни дуэтом: в 1991 году пара выпустила хит «Незваный гость». Позже Сергей посвятил Алле песню и клип «Ты вспомни».

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Перебирая в памяти связанные с Пугачевой истории в преддверии ее юбилея, Мила Андреева рассказала о первой встрече с Примадонной. Они познакомились в 1970-х годах в одном из пансионатов, где Мила помогала Алле и ее супругу Александру Стефановичу решать проблемы с мебелью. Обсуждение бытовых вопросов сплотило женщин, и они подружились.

Мила вспомнила много интересных моментов из жизни Аллы Борисовны, один из которых — инцидент с целительницей Джуной. Звукорежиссер певицы Алексей Кальянов, состоявший с колдуньей в дружеских отношениях, пытался их познакомить, но звезда была категорически против этой идеи.

«Только перестал осаждать Кашпировский, так теперь проявилась эта. Не понимаю, что Джуне от меня надо. В ней, конечно, что-то есть, но я не хочу знакомиться», — жаловалась певица Андреевой.

С Кальяновым Пугачева сохраняла теплые отношения и помогала звукорежиссеру в его сольной карьере. После первых успехов музыкант собрался за одним столом с Аллой и Джуной, чтобы отметить это событие. Целительница попыталась обозначить свою причастность к творческому развитию Кальянова.

«Это я молилась, чтобы Саша записал альбом. Это я договорилась с высшими силами, чтобы его карьера пошла в гору и альбом имел успех. Я и дальше буду делать все от меня зависящее, чтобы Саша процветал», — заявила Джуна.

Слова о «помощи» высших сил возмутили Пугачеву, и она отметила их нерациональность.

«Чтобы мы сегодня собрались праздновать, надо было не руки растопыривать, а работать», — сказала Пугачева.

После резкого ответа начался конфликт, в ходе которого Джуна разбила бокал и порезала осколком лицо Аллы Борисовны. Истекающую кровью артистку увезли в больницу, чтобы наложить на рану косметический шов.

В начале января во время съемок программы «Сегодня вечером», посвященной Игорю Николаеву, Аллу Пугачеву начали мучить приступы удушья: по информации издания «Собеседник», певица в какой-то момент начала сильно кашлять и задыхаться.

«Я хотела отсидеть до конца, но не могу: мучаюсь из-за кашля!» — сказала Алла Борисовна.

Также известно, что за кулисами Пугачева и другая гостья программы Ирина Аллегрова обсудили произошедшее и пришли к выводу, что аллергию мог вызвать синтетический снег, который рассыпан в студии. По мнению поклонников певицы, ее самочувствие связано с резким похудением.

Это уже второй за последнее время случай, когда Примадонна почувствовала недомогание и была вынуждена отказаться от появления на съемках, либо на сцене. В начале ноября 2018-го Пугачева огорчила поклонников новостью о своей болезни, из-за которой была вынуждена отменить выступление на юбилейном концерте музыканта Леонида Агутина в «Олимпийском».

«Мечтала выступить на концерте Леонида Агутина, и песня такая классная, но не смогу. Заболела», — написала артистка в своем микроблоге.

Алла Борисовна подчеркнула, что очень любит творчество Агутина, и попросила у него прощения за сорвавшееся выступление. Агутин ответил на это пожеланием народной любимице скорейшего восстановления: «Песню еще воплотим».