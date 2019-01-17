«Запрограммированный феномен»: Юрий Лоза против The Beatles

Скандальный певец и автор песен Юрий Лоза в очередной раз критически высказался в адрес известных исполнителей. На этот раз поводом для обсуждения стал Всемирный день легендарной рок-группы The Beatles, который, начиная с 2001 года, ежегодно отмечается 16 января.

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«Они в свое время совершили огромный прорыв в культуре. Но их нельзя оценивать как феномен, стоящий вне культуры, техники, моды и идей той эпохи. Они очень точно выражали то время и действовали так, как должны были действовать молодые люди того времени», — заявил артист в интервью Newinform.

По мнению Лозы, все прорывы в культуре происходили на фоне «технического прогресса», и успех «Ливерпульской четверки» в этом случае не является исключением. При этом он заявил, что ценит вклад британцев в развитие европейской музыкальной культуры, подчеркнув, что их композиции выходят за рамки «моды и стиля». В то же время Лоза не исключает, что они являются продуктом своего времени.

«Да, The Beatles — совершенно четко описываемый и укладывающийся в рамки определенных тенденций феномен. Этот феномен был запрограммирован определенными условиями, — цитирует артиста СМИ.

— Когда в конце пятидесятых во всем мире распространялось радио, все музыканты-рок-н-ролльщики, звучавшие по радио, мгновенно стали звездами. Карьера «Битлз» стартовала тогда, когда в каждом доме появился телевизор. Один телевизор, одна кнопка, и те, кто есть в этом телевизоре, конечно же, мгновенно становятся звездами!».

Ранее Юрий Лоза обрушился с критикой на новогодние развлекательные передачи, которые, по его мнению, не нравятся россиянам.

«Из ничего нельзя создать что-то. Из дерьма пулю не слепишь, как говорится. Если пытаться создать концерт, не имея создателей, то у вас ничего не получится», — цитирует композитора News.ru.

Кроме того, исполнитель посетовал на то, что уже долгое время на телевидении идет «искоренение профессионалов». В качестве примера он упомянул советского и российского телеведущего и первого генерального директора ОРТ Влада Листьева: «Очень долго на нашем телевидении шло искоренение профессионалов — тех, кто что-то может сделать в шоу-бизнесе. С момента убийства Листьева у нас нет ни одной своей свежей программы».

При этом Лоза заявил, что целью всех новогодних программ является истребление собственного контента, что позволит покупать «отработанный материал» на Западе.

«Это часть общего тренда. Например, можно провести аналогию с лекарствами: наше производство лекарств закрыли, чтобы иметь возможность покупать дорогие средства на Западе и пилить откаты», — добавил он.

Музыкант подчеркнул, что именно с этим связан провал праздничных развлекательных шоу на отечественном телевидении, и, в частности, «Голубого огонька». Он также отметил, что Запад не может предложить контент, который бы устроил россиян, поэтому представителям каналов пришлось «обратилось к рецептам, изобретенным 60 лет тому назад».

«Выяснилось, что купить номера на все новогодние праздники не получается. Там нет таких программ, которые бы наше телевидение устроили. Поэтому пришлось обращаться к рецептам, изобретенным 60 лет тому назад, еще теми людьми, которые умели что-то создавать», — указал автор.

Лоза также затронул и вокальный проект «Голос», в рамках которого исполнители борются за звание лучшего голоса страны. По его мнению, это шоу «не о голосах, а о типажах».

«Программа никогда не ставила задачу найти людей с хорошими голосами. Это программа не о голосах, это программа о типажах. Им нужны люди с какими-то интересными деталями — кривенькие, косенькие, хрипатые, лопоухие. Голосистых туда не берут, чтобы было проще отсеивать», — заявил он.