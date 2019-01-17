Умер Алексей Кублицкий

Стало известно, что вечером 14 января скончался актер, сценарист и кинопродюсер Алексей Кублицкий. Он умер в своей московской квартире в возрасте 46 лет. Официальная причина летального исхода будет известна после вскрытия, но, по предварительным данным, смерть наступила из-за отрыва тромба. Уроженца Волгограда похоронят 19 января в его родном городе, сообщает «Блокнот».

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Алексей Кублицкий родился в 1972 году в Волгограде. В одном из своих немногочисленных интервью продюсер рассказывал, что еще в восьмом классе на его мировоззрение повлияли фильмы Тарковского. В течение следующих пяти лет, обучаясь в старших классах и на журфаке МГУ, Кублицкий пересмотрел практически всю существующую на тот момент киноклассику и выделил для себя множество любимых фильмов и режиссеров.

В киноиндустрию Кублицкий вошел еще подростком: с 16 лет он начал работать видеоинженером, ассистентом режиссера, ассистентом оператора, а со временем вырос до второго режиссера, просто режиссера и директора. По словам мастера, продюсером он стал совершенно случайно.

«В середине 90-х, когда было очень смутное время и кино не было, в политике, в бизнесе, в шоу-бизнесе надо было иметь смелость брать на себя решения и инициировать нестандартные процессы. Такая смелость у меня всегда была и есть. Когда ситуация в стране стабилизировалась, сфера применения таких умений стала узкой, а кино в этом смысле — вечная история»,

— рассказывал Кублицкий в 2015 году в интервью сайту «Кинобизнес».

За свою карьеру он спродюсировал такие известные в России фильмы, как «Высоцкий: Спасибо, что живой», «Громовы», «Ночной дозор», «Дневной дозор», «Ирония судьбы: продолжение», «Екатерина. Взлет» и другие.

Кублицкий также принимал участие на съемочных площадках в качестве актера: его роли можно увидеть в сериале «После школы», а также в фильмах «Страсть» и «Новогодняя история».

С 2001 по 2008 год он был ведущим продюсером в российской кинокомпании, занимающейся производством художественных фильмов и рекламных роликов Bazelevs, основанной в 1994 году режиссером Тимуром Бекмамбетовым. В 2009 году Кублицкий перешел в кинокомпанию актера Сергея Безрукова Production Value World Wide. Совместно с Безруковым и ее супругой режиссером Анной Матисон продюсер снял комедию «Млечный путь» и драму «После тебя».

По словам Кублицкого, «Млечный путь» — это фильм для взрослого, серьезного зрителя, который соскучился по интересному кино.

«Несколько лет назад мне попался в руки сценарий Анны Матисон, и он мне очень понравился. Больше всего понравилось то, что этот фильм — про простых людей. И главное, что этот фильм про людей, которые живут в стране Россия, а не в стране Москва. Это ведь разные страны!» — говорил продюсер.

Фильм «После тебя» он назвал экспериментальным: если «Млечный путь» — это лирическая комедия только для России, то история фильма «После тебя» могла произойти в любой европейской стране. Главной целью «После тебя» продюсер назвал создание позитивного образа нашей страны за рубежом.

«Задачей было показать, что современная Россия — развитая европейская страна с интересной культурой и актуальными для любого европейского жителя проблемами», — рассказывал Кублицкий.