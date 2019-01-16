Уже в СИЗО: журналистку Бойко встретили на Украине

Выдворенную из России скандальную украинскую журналистку Елену Бойко (Вищур) в среду, 16 января, арестовали в Харькове по требованию суда, сообщила ее адвокат Галина Перфильева.

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По словам юриста, ждать окончательного судебного решения ее подзащитная будет, находясь под стражей во Львове, передает ФАН.

«В настоящий момент суд арестовал ее, после чего моя доверительница будет отправлена в СИЗО Львова. Местные силовики расследуют дело по статье «Призывы к нарушению территориальной целостности страны», — пояснила Перфильева.

Ранее сама Бойко сетовала, что найти ее теперь можно будет только «в застенках СБУ города Харькова». В частности, она известна, как сторонница самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и критикой нынешних украинских властей.

Решение о депортации жившей в Москве Бойко на Украину было принято 13 декабря прошлого года Преображенским судом столицы. Согласно вердикту, Бойко признали виновной в совершении правонарушения, предусмотренного частью 3.1 статьи 18.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания)».

Журналистку приговорили к принудительному выдворению за пределы России. Ей также выписали штраф в размере 5 тыс. рублей. До выдворения Бойко разместили в центре временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства при ГУ МВД по Москве.

Ранее сообщалось, что

журналистку задержал участковый, которому с начала нынешнего года соседи шесть раз жаловались на Бойко из-за ночных посиделок и дебошей.

При этом квартира, которую арендовала «похищенная», считается «антисоциальной» и находится на заметке в полиции. Знакомая Бойко Ксения Шкода считает, что все, кто ее знает, стараются держать дистанцию с Бойко из-за ее поведения.

После решения о депортации генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил о готовности взять ее на работу. По его словам, выдворять Бойко с территории России «беспринципно». Он также добавил, что на Украине «жестко расправляются» с оппозиционными журналистами.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, в свою очередь, сообщила, что взяла на контроль дело Бойко. По словам омбудмена, общественный резонанс дело Бойко получило в связи с решением суда о ее выдворении. Она добавила, что по международным нормам выдворять человека в страну, где его жизни угрожает опасность, запрещено.

Депутат Госдумы Сергей Шаргунов после вынесения соответствующего решения направил по этому поводу запрос генеральному прокурору Юрию Чайке, в котором попросил оставить Бойко в России.

«Журналистка Елена Бойко бежала от постмайданных реалий из Львова в Москву. Пылко отстаивала «русский мир» в телевизоре. Но теперь ее схватили как иностранку, поместили под стражу и в тот же день приговорили к выдворению. Во Львов? На расправу?», — возмутился парламентарий в фейсбуке.

Бойко довольно часто участвует в российских политических ток-шоу на федеральных каналах. В эфире она не раз делала неоднозначные заявления. К примеру, во время программы «На самом деле»

на Первом канале она сделала предположение, что вместо депутата Дениса Вороненкова на Украине убили его двойника, тогда как сам политик скрылся от кредиторов.

«На самом деле лицо Вороненкова настолько стандартно, что таких Вороненковых по Москве ходит сто-пятьсот. Мы все можем его увидеть», — отметила она.

До этого она участвовала в драке в студии программы «Место встречи» на НТВ. Программа вышла 26 апреля. Гости студии обсуждали усилия, которые разные страны прилагали в борьбе с нацистами во Второй мировой войне. Польский журналист Томаш Мацейчук заявил: «Ваши деды — красные фашисты».

После этого Руслан Осташко бросился на него с кулаками. Впоследствии к драке подключилась и Елена Бойко. В студию оперативно вызвали охрану, оппонентов разняли и гости продолжили обсуждение.

59-летняя львовянка Елена Бойко в 2014-15 годах стала известна рядом антивоенных и антинацистских выступлений. Из-за угроз со стороны националистов и СБУ была вынуждена выехать в Россию в августе 2015 года, передает НСН.