«Что же это за дети такие?!» В «Пусть говорят» ответили Шукшиной

Шеф-редактор выпуска программы «Пусть говорят», посвященной дочери Марии Шукшиной, ответил на заявление актрисы о том, что за участие в программе ее дочь якобы получила 2 млн рублей.

«Что это за дети, которых можно так купить? — заявил он журналисту «Газеты.Ru». — Думаю, бедной матери проще придумать для себя такое объяснение, что ребенка соблазнили какими-то фантастическими суммами (о которых, конечно, и речи нет в современном медиапространстве), чем задуматься о реальном положении дел и услышать крик отчаяния собственного ребенка, который пытается использовать телевизионную трибуну, чтобы быть понятым».

Мария Шукшина резко отреагировала на выпуск программы, в которой дочь актрисы Анна Трегубенко обвинила мать. Шукшина посетовала, что немногие могут отказаться от денег, которые платят участникам телепередач.

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«Я знаю, что я говорю, мне самой предлагали суммы с шестью нулями, но я никогда не буду участвовать в этом мракобесии, и никогда не пойду на сделку с совестью, в отличие, к сожалению, от моих родственников, — заявила артистка в своем видеоблоге. — Но я их не виню, несчастные, не ведают, что творят... Или ведают?! Ну, в конце концов, Бог нам всем судья!»

Ранее дочь актрисы Марии Шукшиной Анна Трегубенко впервые появилась в студии программы «Пусть говорят». Выяснение отношений в семье Шукшиных заняло два эфира, во время которых обсуждалась продажа петербургской квартиры ее знаменитой бабушки Лидии Федосеевой-Шукшиной и отношения Анны с матерью и тетей Ольгой.

Известно, что в 2018 году Трегубенко продала квартиру Федосеевой-Шукшиной, не посоветовавшись с ней. Шокированная этим поступком Лидия Николаевна подала на внучку в суд, но ничего этим не добилась. Из-за сложившейся ситуации у Анны испортились отношения не только с бабушкой, но и с матерью и тетей Ольгой. По словам Трегубенко, после того, как она вместе со своим супругом переехала в ту самую квартиру в 2012 году, тетя старалась выжить их из жилья.

«Она натравила на меня своего сына Василия и двух его друзей», — заявила Анна.

Позже в студию к Дмитрию Борисову пришла и Ольга Шукшина. Первым делом она заявила, что ее племяннице нельзя верить. По ее словам, Анна пыталась купить ее долю в квартире по цене в два раза ниже рыночной. Кроме того, Ольга обвинила дочь Марии в отмывании денег из фонда Василия Шукшина.

«В прошлом году я неожиданно узнала, что существует некий фонд. Когда мы с сыном уехали на периферию, они начали открывать какие-то фонды. Скажите мне, неужели Василию Макаровичу, которого помнят, любят, ставят, нужны какие-то фонды? Я допускаю, что есть организации, которые помогают, но я слышала, что большинство из них — это воровские деньги», — сказала Ольга и потребовала от Анны пояснений, чем именно она занимается в организации.

На что Трегубенко ответила, что преследует цель популяризации своего легендарного дедушки и хочет, чтобы «молодые люди со всей страны прониклись его творчеством». Она выразила уверенность в том, что многие уже не знают, кто такой Василий Шукшин. Также, по заявлению Анны, после расставания с мужем ее отстранили от работы с фондом, а ее мать «поддерживает бывшего супруга».

Ранее Мария Шукшина поддержала инициативу о запрете программ «Прямой эфир» Андрея Малахова, «Ты не поверишь» телеканала НТВ и «Пусть говорят» Дмитрия Борисова.

По некоторой информации, причиной этого стало то, что Шукшину нервирует пристальное внимание прессы. Особенно актрису, по ее словам, «допекает» журналист Андрей Малахов, который посвятил не один эфир обсуждению вопросов ее семьи.

Позже Мария рассказала о суммах, которые ей якобы были предложены за участие в шоу Малахова.

«По деньгам скажу Вам то, что знаю лично: моему сыну Макару малаховская передача предлагала миллион рублей, мне они готовы были заплатить 15 миллионов, лишь бы пришла», — приводит слова актрисы «Московский Комсомолец».

Телеведущий Андрей Малахов был крайне удивлен названной суммой и опроверг утверждение актрисы.

«Мы сами обалдели, когда услышали про 15 миллионов, — цитирует ведущего сайт kp.ru. — Поняли, что это такой намек: мол, если мне предложат 15 миллионов, то могу задуматься об интервью. Телевидение сегодня коммерциализировано, и за эксклюзивные интервью порой приходится платить, но сумма в 15 миллионов выглядит фантастической».

Касаемо призывов закрыть передачу, телеведущий предложил Шукшиной сперва разобраться в собственных проблемах.

«В этой ситуации удивляет другое, — продолжил Малахов. — Если не нравится, что в СМИ обсуждают дела вашей семьи, то решите вопрос. Обеспечьте вашего внука, чтобы он не голодал, а его мать не бегала и не рыдала, что ей нечем кормить малыша».