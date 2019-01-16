Госпитализация? Что случилось с Василием Лановым

Народный артист СССР Василий Лановой, которому 16 января исполнилось 85 лет, был недавно госпитализирован из-за проблем со здоровьем. Он попал в военный госпиталь, откуда был выписан накануне своего дня рождения.

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«Ничего серьезного: простудное заболевание», — рассказал Лановой изданию «Союзное вече».

Он пообещал обязательно выйти на сцену Театра Вахтангова в свой день рождения, чтобы выступить в спектакле по детективной мелодраме Эрика-Эмманюэля Шмитта «Посвящение Еве», где он играет писателя Абеля Знорко.

Фоторепортаж: Юбилей Василия Ланового __is_photorep_included12129673: 1

Примечательно, что сама постановка также празднует в этом году юбилей — 20-летний. Актер пообещал, что не пропустит и свой собственный концерт, приуроченный к 85-летию, который должен будет пройти в Кремле.

«Он же еще не скоро: 1 февраля! Так что точно поправлюсь!», — сказал он.

Помимо спектаклей, специально к празднованию юбилея актера Первый канал подготовил документальный фильм «Другого такого и нет!», а также классические ленты «Алые паруса» и «Офицеры» с участием Ланового. В свою очередь, телеканал «Россия К» покажет в день рождения легенды советского кино интервью с ним, а 19 января – художественный фильм «Павел Корчагин» и документальный «Вася высочество. Василий Лановой».

В интервью, которое актер дал незадолго до своей госпитализации, он признается, что не старался добиться своей популярности, а следовал тем принципам, которые усвоил в детстве, пришедшемся на военные годы.

«Я специально не стараюсь быть любимцем женщин, просто остаюсь самим собой. Это главное. У меня было военное детство. Три с половиной года я провел в немецкой оккупации. И это отложило печать на всю мою жизнь. Для меня важны основополагающие вещи в человеке и хороший вкус: к природе, музыке, языку, искусству. Это самое главное», — признался Лановой.

Вместе с этим, он подчеркивает, что никогда не мечтал о военной карьере, хотя даже во время учебы в Щукинском училище и после этого играл в театре в основном полководцев и рыцарей.

«Среди военных встречаются потрясающие люди. У нас с ними общее понимание ценностей. Но главное — общая молодость, это люди моего поколения. Фильм «Офицеры» совпал и с моим ощущением военного времени, хотя мне было во время войны 7 - 10 лет», — отметил он.

Во время учебы он даже самовольно уехал из Москвы без разрешения ректора на восемь дней, чтобы принять участие в съемках фильма по роману «Как закалялась сталь». Ему был объявлен выговор, уже на следующем курсе был опубликован приказ об исключении из числа студентов, однако руководство вуза смягчило решение и Ланового просто оставили на второй год.

«Загладил свой проступок безукоризненным поведением и добросовестной работой», — говорится в окончательном приказе Щукинского училища.

По его словам, чтобы оставаться востребованным в актерской профессии, ему приходится все время поддерживать форму, чтобы выдержать острую и серьезную конкуренцию в театральной среде.

«В актерской профессии надо все время держать форму. Потому что молодежь подпирает и может выпихнуть. Это закон театра. И если бы не было такой погоды и перепадов давления, вообще все было бы хорошо», — добавил он.

Лановой известен по своим ролям в фильмах «Анна Каренина», «Семнадцать мгновений весны», «Аттестат зрелости», «Война и мир», однако своей любимой ролью называет небольшой эпизод в комедии «Полосатый рейс», в котором он произносит ставшую крылатой фразу: «Красиво плывут — вон та группа в полосатых купальниках».