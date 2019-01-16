Охота на Бабу-ягу: вышел тизер «Джона Уика 3»

Студия Lionsgate Films выпустила первый тизер грядущего боевика «Джон Уик 3» с Киану Ривзом в главной роли. Ожидается, что трейлер появится в сети 17 января. Премьера фильма о приключениях наемного убийцы выйдет на российские экраны 16 мая.

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По сюжету, главный герой — элитный киллер Джон Уик по прозвищу «Баба-яга», который желает уйти в отставку, сам становится мишенью для наемных убийц и криминальных банд. В коротком ролике, который длится не более 10 секунд, Уик мокнет под дождем, а также решительно берется за оружие. Судя по тизеру, зрителей ждет еще больше экшн-сцен. Так, по словам самого режиссера Чада Стахелски, количество убийств в новой ленте «немного» превосходит своего предшественника.

Кроме того в интервью Entertainment Weekly постановщик рассказал, что в третьей части «Джона Уика» актерский состав ленты получит впечатляющее расширение. Так, американская актриса и обладательница премий «Оскар» и «Золотой глобус» Холли Берри («Бал монстров», «Женщина кошка») присоединится к касту в роли Софии, которая имеет много общего с главным героем. В отличие от Уика, чьи приключения начинаются с мести из-за убитого щенка, София держит двух бельгийских овчарок как напоминание о своем прошлом.

«Так же как щенок Джона был символом его жены, две собаки символизируют кого-то, кого она потеряла», — передает слова Чада СМИ.

Сценарий к фильму написал Дерек Кольстад. В актерский состав ленты вошли Лоренс Фишберн, Иэн Макшэйн, Лэнс Реддик, Руби Роуз и Киану Ривз. Также в касте значатся Холли Берри, Марк Дакаскос, Анжелика Хьюстон, Джейсон Манцукас, Азия Кэйт Диллон, Тайгер Ху Чен и Робби ДеРаффель. По некоторым данным, японский актер Хироюки Санада («47 ронинов», «Последний самурай») может сыграть в новой части франшизы центрального антагониста — главу японского преступного синдиката.

В конце декабря прошлого года Стахелски рассказал, что намерен выпустить ремейк боевика «Горец». Он отметил, что картина сильно напоминает ему «Джона Уика», в частности, из-за постановки зрелищных экшн-сцен.

«Я обожаю первого «Горца», и, как мне кажется, сейчас я в очень хорошем положении. Наша команда, продюсеры, студия — все поддерживают меня со словами: «Делай, что считаешь нужным», — цитирует постановщика Entertainment Weekly.

Известно, что права на фильм «Горец» американская студия Summit Entertainment приобрела в 2008 году — и с тех пор не смогла осуществить его перезапуск. Позже «Горца» перекупила студия Lionsgate. Тогда режиссерское кресло занял Чад Стахелски, дебют которого состоялся в 2014 году с выходом первой части «Джона Уика».

Оригинал «Горца» вышел в 1986 году. Роль главного героя Коннора Маклауда в нем сыграл Кристофер Ламберт, а его учителя, египтянина возрастом три тысячи лет по имени Хуан Санчес Вилья-Лобос Рамирес, — Шон Коннери. В образе главного злодея, темного рыцаря Кургана, предстал Клэнси Браун.

Режиссер Чад Стахелски снял две предыдущие части франшизы. Первый фильм Стахелски создал в паре с Дэвидом Литчем, однако второй поставил уже в одиночку. После громкого успеха «Джона Уика» в 2014 году Литч покинул франшизу и смог значительно продвинуться по карьерной лестнице. Его сольным дебютом стал шпионский боевик «Взрывная блондинка» с Шарлиз Терон 2017-го, а год спустя на экраны вышел суперхит «Дэдпул 2». Сейчас Литч работает над своим третьим одиночным фильмом — спин-оффом франшизы «Форсаж» под названием «Хоббс и Шоу».