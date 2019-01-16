Удар по феминизму: «Охотники за привидениями» вернутся к истокам

Руководство компании Sony Pictures объявило о решении запустить съемки новой части оригинального фильма «Охотники за привидениями», который вышел на экраны в 1984 году. В этот раз, в отличие от перезапуска 2016 года, авторы хотят связать новую историю с классическими похождениями первого состава бригады по борьбе с потусторонним.

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Для съемок нового проекта было решено позвать Джейсона Райтмана, сына Айвана Райтмана — создателя оригинальной дилогии фильмов. Однако Райтман-младший, известный как режиссер картин «Мне бы в небо», «Джуно» и «Здесь курят», связан с вселенной мира охотников за привидениями не только через своего отца — он сам исполнил во второй части небольшую детскую роль.

«Я всегда думал о себе, как о первом поклоннике «Охотников за привидениями», когда я в возрасте шести лет приходил на съемочную площадку. Я хотел снять фильм для всех остальных поклонников», — сказал Райтман.

По его словам, участие в работе отца над фильмом стало одним из главных впечатлений детства, наполнив его жизнь образами, деталями и даже реквизитом со съемок.

«Я люблю все, что с ним связано. Иконографию. Музыку. Интонацию. Я помню, как был на площадке, когда они впервые попробовали снять трюк с каталогами в архиве, когда библиотечный призрак начинает их разбрасывать. Помню день, когда они убили Зефирного великана и я принес домой кусок затвердевшей пены, который просто лежал на полке годами. Я боялся Собаки Ужаса под кроватью до того, как люди узнали, что такое Собака Ужаса», — рассказал он.

Возвращение к оригиналу, также как и приглашение для участия в работе над фильмом Райтмана-младшего могут говорить о том, что руководство компании осталось не совсем довольно перезапуском, главные роли в котором сыграли женщины, и теперь пытается «загладить вину» перед недовольными зрителями, усиливая классический компонент всей серии. Вместе с этим создатели обещают, что новая часть не будет иметь отношения не только к перезапуску 2016 года, но также и не будет напрямую связана с классическими «Охотниками за привидениями».

«Это следующая часть оригинальной франшизы. Это не перезапуск. Что случилось в восьмидесятых — случилось в восьмидесятых, а новый фильм разворачивается в современности», — подчеркнул Райтман.

Он также отметил, что испытывает уважение к режиссеру Полу Фигу, который снял ребут с Кейт Маккиннон, Лесли Джонс, Кристен Уиг и Мелиссой Маккарти.

«Я крайне уважаю то, что создали Пол и эти гениальные актрисы, и с удовольствием увижу их следующие работы. Однако новый фильм будет следовать по пути оригинала», — добавил он.

На данный момент неизвестно, кого именно пригласили для участия в работе над картиной, а также будут ли в ней сниматься актеры из оригинального состава — Дэн Эйкройд, Эрни Хадсон или Билл Мюррей. Гарольд Рэмис, также игравший в дилогии, умер в 2014 году.

«Сейчас очень рано, а я хочу, чтобы фильм распаковывал себя как подарок. У нас приготовлено много замечательных сюрпризов и новых персонажей, с которыми мы познакомим зрителей», — отметил Райтман.

Для работы над сценарием продолжения «Охотников за привидениями» он объединился вместе с режиссером вышедшего в 2015 году ремейка классического хоррора «Полтергейст» 1982 года Гилом Кинаном. Детали сценария будущего фильма не раскрываются. По словам руководства Sony Pictures, выход новой части истории об охотниках за сверхъестественными явлениями запланирован на лето 2020 года, сами съемки планируется начать в ближайшие месяцы.