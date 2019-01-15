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«Не могу — мучаюсь»: Пугачева едва не задохнулась

Алла Пугачева начала задыхаться на съемках передачи об Игоре Николаеве

Певицу Аллу Пугачеву беспокоили приступы удушья во время съемок программы «Сегодня вечером», посвященной Игорю Николаеву. По предположению самой певицы, причиной этого стал рассыпанный в студии синтетический снег, который вызвал аллергическую реакцию.

Народная артистка СССР Алла Пугачева приняла участие в съемках программы «Сегодня вечером», посвященной Игорю Николаеву. По информации издания «Собеседник», певица в какой-то момент начала задыхаться. Сообщается, что сначала Пугачева пожаловалась на першение в горле, она выпила воды, но это не помогло. Позже появились признаки удушья и начался интенсивный кашель. По словам самой певицы, это могут быть симптомы аллергии.

«Я хотела отсидеть до конца, но не могу: мучаюсь из-за кашля!», — сказала Пугачева.

Также известно, что за кулисами Пугачева и другая гостья программы Ирина Аллегрова обсудили произошедшее и пришли к выводу, что аллергию мог вызвать синтетический снег, который рассыпан в студии. По мнению поклонников певицы, ее самочувствие связано с резким похудением.

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Это уже второй за последнее время случай, когда Примадонна почувствовала недомогание и была вынуждена отказаться от появления на съемках, либо на сцене. В начале ноября 2018-го Пугачева огорчила поклонников новостью о своей болезни, из-за которой была вынуждена отменить выступление на юбилейном концерте музыканта Леонида Агутина в «Олимпийском».

«Мечтала выступить на концерте Леонида Агутина, и песня такая классная, но не смогу. Заболела», — написала артистка в своем микроблоге.

Алла Борисовна подчеркнула, что очень любит творчество Агутина и попросила у него прощения за сорвавшееся выступление. Агутин ответил на это пожеланием народной любимице скорейшего восстановления: «Песню еще воплотим».

Ранее сообщалось, что вышел трейлер нового сериала «Матрешка» от компании Netflix, главная героиня которого будто бы срисована с Пугачевой. В центре сюжета — история женщины, постоянно умирающей в результате несчастных случаев, после которых она воскресает в одном и тот же дне. Опубликованный в твиттере трейлер вызвал большой резонанс в мире. Англоязычные интернет-пользователи подозревают Netflix в плагиате на фильмы «День сурка» и «Счастливого дня смерти», тогда как российские обнаружили невероятное сходство главной героини с Аллой Борисовной Пугачевой.

«Ребят, в смысле это... сериал про Аллу Борисовну?», «Ух, Netflix выпустил трейлер фильма Russian Doll, и там в главной роли практически Пугачева. И она все время помирает. Вах!», «Опа, на Нетфликсе покажут День сурка про Пугачеву», «Кроссовер, который мы заслужили», — писали российские интернет-пользователи.

В преддверии Нового года в сети появились новые песни Пугачевой, которые должны были впервые прозвучать весной на сольном концерте в Кремле. Есть несколько версий произошедшего: одни считают, что за публикацией треков стоят хакеры, другие предполагают, что это может быть пиар-ходом, который спланировали менеджеры певицы.

Впервые за 10 лет Алла Борисовна даст большой сольный концерт «Алла Пугачева. P. S.». Мероприятие должно состояться 17 апреля в Кремлевском дворце спустя несколько дней после ее 70-летия. Грядущее событие вызвало огромный ажиотаж, в результате чего в системе продажи билетов произошел сбой: не всем желающим удастся попасть на концерт, часть билетов будет возвращена с полной материальной компенсацией.

Коллеги и преданные поклонники тепло встретили новость о возвращении народной артистки на сцену. Добрые слова поддержки Пугачевой написали певец Сергей Лазарев, музыкальный продюсер Яна Рудковская, фигуристка Татьяна Навка и многие другие.

Украинская певица Вера Брежнева написала в комментариях примадонны: «Пусть бесконечная любовь и поддержка от всех нас в этот вечер придадут вам сил».

Новость о возобновлении творческой деятельности Пугачевой впервые прозвучала в начале апреля 2018 года от российского поэта и народного артиста России Ильи Резника. В интервью изданию «СтарХит» он заявил о том, что певица порадует поклонников в честь своего 70-летнего юбилея.

«Следующий год у нее юбилейный, думаю, что да. Она хороша! Все дело в новом репертуаре, а наши песни — вечные, они живут уже 30-40 лет», — сообщил Резник.