«Что скажет Кадыров?» Малахов о беременной разлучнице Лопыревой

Известный российский телеведущий Андрей Малахов прокомментировал поведение 35-летней модели и посла чемпионата мира по футболу Виктории Лопыревой. В начале декабря стало известно, что обладательница титула «Мисс Россия-2003» ждет ребенка, но не раскрывает имени его отца.

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Позже выяснилось, что блондинка увела мужа своей подруги Татевик Карапетян, которая также оказалась от него беременной. Предательство разоблачили папарацци, заметившие пару на отдыхе в Майами. Фото улыбающейся модели с заметно округлившимся животом в компании бизнесмена Булатова крайне возмутило Андрея Малахова. Аморальное поведение Лопыревой настолько впечатлило телеведущего, что он отписался от нее в инстаграме.

«Виктория, я не знаю, от кого ребенок, но от фото в интернете из Майами у меня шок! Извини, я отписываюсь от твоей страницы», — написал Малахов в комментарии к одному из постов Лопыревой.

Вскоре хозяйка страницы удалила этот комментарий, но его скриншот разлетелся по соцсетям. Телеведущий, который также является главным редактором StarHut, в интервью своему изданию прокомментировал эту ситуацию.

«Я был очень удивлен, когда увидел фотографии Вики и Игоря из Майами. Я знаю и ее, и его. Она была вхожа в эту семью, всем улыбалась. Не ожидал от нее такого...» — признался Андрей Малахов.

Журналист добавил, что переживает за певца Николая Баскова, который совсем недавно планировал свадьбу с Лопыревой. Пару благословил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«А больше всего мне жаль Николая Баскова, который так грезил и мечтал отправиться под венец с Викторией на моей программе. А главное, как отреагирует на это Рамзан Кадыров, благословивший Николая и Викторию на свадьбу? Я представляю, как разбито сердце Баскова!» — возмутился Андрей.

Телеведущий добавил, что давно знаком с наследницей миллиардера Самвела Карапетяна, и знает о том, что Татевик и Виктория были хорошими подругами. Этот факт подтверждают и совместные фото красавиц, опубликованные в соцсетях. Лопырева часто присутствовала на частных мероприятиях семьи Карапетян и даже вела свадьбу младшего сына бизнесмена в 2017 году. Вместе с Викторией ведущими торжества были Андрей Малахов, Николай Басков и Ксения Собчак.

Сейчас виновница суматохи пытается отстоять свою честь и пишет в микроблоге о том, что ее отношения с мужем Татевик возникли уже после их расставания — поэтому статус «разлучницы» ей приписали без причины. Факт близкой дружбы с женой своего избранника, свидетелем которой был Андрей Малахов, Виктория отрицает.

«У нас любовь. Или вам такое чувство не знакомо? Я никогда не была ее подругой. Это ложь, запущенная намеренно», — заявила Лопырева и добавила, что о беременности Татевик она не знала.

Ранее в интервью сайту kp.ru она рассказывала о том, что встретила мужчину своей мечты, но не уточнила его имени.

«Я всегда хотела, чтобы рядом был не тот, кто умеет красиво говорить, а тот, кто много делает. Любимый буквально пылинки с меня сдувает, особенно сейчас, когда я жду первенца. Я за свою жизнь дала много интервью и часто отвечала на вопрос о том, каким должен быть настоящий мужчина. Говорила, что сильным духом, умным и великодушным. Такого и встретила», — рассказала девушка.

Известная телеведущая и певица Ольга Бузова также возмутилась поведением Лопыревой и критически высказалась в ее адрес.

«Спать с женатыми мужчинами — это дно», — написала артистка в комментариях к публикации Super.ru в инстаграме.

В то же время комментаторы в социальных сетях обрушились с критикой и на саму Ольгу, обвинив артистку в том, что она «не лучше» Лопыревой. Ранее певица сама столкнулась с подобной ситуацией. Известно, что на момент знакомства с Бузовой ее будущий муж футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов был женат и воспитывал дочь Ангелину.