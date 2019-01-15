Тату с Путиным не помогла: Париж прогнал Полунина

Украинский танцовщик Сергей Полунин, сообщивший в ноябре 2018 года о получении российского гражданства, не сможет принять участия в постановке Парижской оперы «Лебединое озеро». О решении руководства отозвать приглашение сообщила арт-директор оперы Орели Дюпон.

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По ее словам, опера отказалась от планов сотрудничать с Полуниным из-за сообщения, опубликованного танцором в своем инстаграме. В нем Полунин в оскорбительной форме отзывается о полных людях, призывая давать им «подсрачники» и обвиняя в «лентяйстве».

«Учитывая публичные заявления, сделанные Сергеем Полуниным, арт-директор Орели Дюпон приняла решение не приглашать артиста. Эти заявления не соответствуют ценностям учреждения», — говорится в официальном заявлении, опубликованном в твиттере Парижской оперы.

Пост Полунина в инстаграме, о котором идет речь, был впоследствии удален. Однако многие подписчики танцора успели отреагировать и оставить под ним свои комментарии. Часть из них выражала свое возмущение словами Сергея, некоторые читатели обещали пожаловаться на запись как на оскорбление, кто-то даже выражал сомнение в том, что эту запись оставил сам Полунин.

Само сообщение Полунин написал на двух языках, как и все остальные посты в своем инстаграме:

«Предлагаю давать подсрачники, когда видите Жирных Людей. Это поможет им и подтолкнет решиться скинуть жир. Нет уважения лентяям. Хватит сидеть на **** (задней части тела , — «Газета.Ru»)! Начните заниматься. Кто-то видел жирных львов и львиц? Это не полезно, это некрасиво, это лентяйство. Хватит жрать. Поднимите свою **** (заднюю часть тела). Сходите на природу, начните упражняться. Или получайте подсрачники».

После того, как Полунин удалил скандальное сообщение, в его инстаграме появилось новое. Танцор опубликовал изображение человека, который смотрит на пустыню, с текстом на английском языке: «Было сложно узнать, кто был безумнее – я или все остальные».

К изображению вновь прилагалось сообщение на двух языках. В нем артист опять обратился к проблеме лишнего веса, однако в этот раз заметно смягчив свой посыл и язык.

«Делайте все с любовью в жизни. Мы все одинаковы, мы все такие одинаковые, хотя настолько разные и красивые. Если у тебя лишние килограммы — найди эту силу внутри, подымись, поменяй диету, выйди на природу. Это самое главное, так как природа дает нам ответы и силу. Начни зарядку, ходи купайся, занимайся в «джиме». Стань здоровым человеком, и твой разум станет здоровым», — говорится в новом сообщении Полунина.

Танцор не в первый раз опубликовал в своем инстаграме пост, который вызвал противоречивую реакцию у его поклонников. В конце прошлого года он сделал татуировку, изображающую президента России Владимира Путина, после чего неоднократно публиковал фотографии с ней. Еще одну такую фотографию он выложил и после разгоревшегося скандала. Новое изображение Путина было снабжено подписью: «Что ты видишь во мне это ты. Что ты видишь во мне это ты. Это одно».

Еще одной причиной для отказа Полунину со стороны оперы могла стать его запись, сделанная в декабре, в которой танцор рассуждает на тему мужчин и женщин в балете. В этом сообщении артист также не стесняется в выражениях.

«Артистам Балета! Мужик должен быть мужиком на сцене, уже есть балерина, не должно быть двух. Мужчина должен быть мужчиной, а женщина женщиной.

Мужская и Женская энергии создают баланс. Вот почему у вас есть яйца. То же самое вне балета, мужики, что с вами? Женщины в мире сейчас пытаются стать на роль мужчины, потому что вы их не <...>, и потому что вы позор. Мужик это волк, мужик это лев — это глава семьи, который обо всем позаботится!» — написал Полунин.

Сергей Полунин родился в Херсоне 20 ноября 1989 года. С 13 лет он учился в Королевской балетной школе Лондона, где стал самым молодым премьером. Он также выступал на сцене Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко и Новосибирского театра оперы. В 2016 году он добился статуса приглашенного солиста Баварского государственного балета. В этом же году Полунин стал героем документального фильма Стивена Кантора «Танцор». Как актер принял участие в картинах «Красный воробей», «Убийство в Восточном экспрессе» и «Щелкунчик и четыре королевства».