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«Придурок из Белого дома»: Де Ниро отказался играть Трампа

Де Ниро заявил, что никогда не сыграл бы «отвратительного» Трампа

Голливудский актер Роберт де Ниро рассказал, почему никогда не сыграл бы президента США Дональда Трампа. Действующего главу государства де Ниро считает «глубоко отвратительным» и «не вызывающим никакого сострадания».

Голливудский актер, режиссер и продюсер Роберт де Ниро снова выступил с нападками в сторону президента США Дональда Трампа. Он заявил, что глава государства не вызывает у него никаких чувств, кроме отвращения.

«В каждом персонаже, которого я играю, я всегда ищу момент сострадания. В Трампе я каждый день пытаюсь найти хоть что-то, что вызывает у меня это чувство, но не могу справиться с этим, это невозможно»,

— сказал Роберт Де Ниро в интервью изданию Bild.

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Актер отметил, что перед тем, как сыграть роль, он тщательно изучает характер персонажа и не оставляет его до тех пор, пока эмоционально не проникнется героем. В отношении американского президента Де Ниро категоричен.

«Трамп является для меня глубоко отвратительным», — заключил 75-летний Де Ниро и добавил, что если бы ему за любые деньги предложили бы сыграть главу США, ответ актера был бы непоколебим: «Никогда».
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Де Ниро уже неоднократно выступал против президента Америки в прошлом: на Tony Awards в июне он оскорбил Трампа на открытой сцене в Нью-Йорке, а в октябре снова озвучил колкости в его адрес, появившись на мероприятии в честь актера Билли Кристалла. Поднявшись на сцену, актер напомнил сидящим в зале о своей выходке во время вручения театральной премии Tony.

«Я просто очень расстроен из-за этого придурка из Белого дома», — сказал актер, добавив, что Трампу следует кое-куда пойти.

Потом он поднял вверх сжатые кулаки, и зал отреагировал на это овациями.

В конце октября ресторан де Ниро Tribeca Grill, который находится в здании Tribeca Film Centre на Манхэттене в Нью-Йорке, был эвакуирован после обнаружения в нем пакета с бомбой, к месту происшествия приезжали полицейские и пожарные. Подобные «сюрпризы» обнаруживали у себя и другие звезды.

В западной прессе отправителей бомб уже окрестили MAGA-подрывниками с отсылкой к предвыборному лозунгу американского лидера Дональда Трампа «Make America Great Again» («Вернем Америке былое величие»), так как все получившие посылки известны критикой нынешнего главы государства и своими демократическими взглядами. Таковым оказался и Де Ниро — именно ему была адресована пятая посылка с указанием того же обратного адреса, что и в предыдущих случаях.

Во время предвыборной кампании Трампа Де Ниро неоднократно выступал с обличительными речами в адрес президента. Например, актер признавался, что мечтает «дать ему в лицо», и обещал уехать жить в Италию в случае победы республиканца на выборах. Свое слово он, кстати, не сдержал.

В разговорах, касающихся президента, де Ниро не раз прибегал к нецензурной лексике — особенно он любит называть Трампа »[гребаным] идиотом». Президент отреагировал на это оскорбление, в свою очередь обозвав актера «человеком с низким IQ» у себя в твиттере.

«Роберт де Ниро в фильмах пропустил слишком много ударов по голове от настоящих боксеров. Я видел его выступление прошлой ночью и по-настоящему верю, что у него последствия многочисленных черепно-мозговых травм», — написал Трамп.

В свое оправдание президент заявил, что сейчас экономика в лучшем состоянии, чем когда-либо, трудоустроенность достигла максимальных показателей, а многие компании снова вливают деньги в США.

«Очнись, груша боксерская!» — призвал Трамп актера после выступления на Tony.

В мае 2018 года ходили слухи о том, что де Ниро якобы внес Трампа в черный список сети ресторанов Nobu, которой он владеет вместе с японским шеф-поваром Нобу Мацухиса. Голливудский актер сказал, что моментально вышел бы из заведения, если бы в нем появился действующий президент США. Мацухиса же признался, что мечтает увидеть Де Ниро и Трампа в своем ресторане, сидящих за одним столиком. Стоит заметить, что Трамп действительно однажды посещал один из ресторанов Nobu во время визита Москву в 2013 году.