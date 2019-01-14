«Придурок из Белого дома»: Де Ниро отказался играть Трампа

Голливудский актер, режиссер и продюсер Роберт де Ниро снова выступил с нападками в сторону президента США Дональда Трампа. Он заявил, что глава государства не вызывает у него никаких чувств, кроме отвращения.

«В каждом персонаже, которого я играю, я всегда ищу момент сострадания. В Трампе я каждый день пытаюсь найти хоть что-то, что вызывает у меня это чувство, но не могу справиться с этим, это невозможно»,

— сказал Роберт Де Ниро в интервью изданию Bild.

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Актер отметил, что перед тем, как сыграть роль, он тщательно изучает характер персонажа и не оставляет его до тех пор, пока эмоционально не проникнется героем. В отношении американского президента Де Ниро категоричен.

«Трамп является для меня глубоко отвратительным», — заключил 75-летний Де Ниро и добавил, что если бы ему за любые деньги предложили бы сыграть главу США, ответ актера был бы непоколебим: «Никогда».

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Де Ниро уже неоднократно выступал против президента Америки в прошлом: на Tony Awards в июне он оскорбил Трампа на открытой сцене в Нью-Йорке, а в октябре снова озвучил колкости в его адрес, появившись на мероприятии в честь актера Билли Кристалла. Поднявшись на сцену, актер напомнил сидящим в зале о своей выходке во время вручения театральной премии Tony.

«Я просто очень расстроен из-за этого придурка из Белого дома», — сказал актер, добавив, что Трампу следует кое-куда пойти.

Потом он поднял вверх сжатые кулаки, и зал отреагировал на это овациями.

В конце октября ресторан де Ниро Tribeca Grill, который находится в здании Tribeca Film Centre на Манхэттене в Нью-Йорке, был эвакуирован после обнаружения в нем пакета с бомбой, к месту происшествия приезжали полицейские и пожарные. Подобные «сюрпризы» обнаруживали у себя и другие звезды.

В западной прессе отправителей бомб уже окрестили MAGA-подрывниками с отсылкой к предвыборному лозунгу американского лидера Дональда Трампа «Make America Great Again» («Вернем Америке былое величие»), так как все получившие посылки известны критикой нынешнего главы государства и своими демократическими взглядами. Таковым оказался и Де Ниро — именно ему была адресована пятая посылка с указанием того же обратного адреса, что и в предыдущих случаях.

Во время предвыборной кампании Трампа Де Ниро неоднократно выступал с обличительными речами в адрес президента. Например, актер признавался, что мечтает «дать ему в лицо», и обещал уехать жить в Италию в случае победы республиканца на выборах. Свое слово он, кстати, не сдержал.

В разговорах, касающихся президента, де Ниро не раз прибегал к нецензурной лексике — особенно он любит называть Трампа »[гребаным] идиотом». Президент отреагировал на это оскорбление, в свою очередь обозвав актера «человеком с низким IQ» у себя в твиттере.

«Роберт де Ниро в фильмах пропустил слишком много ударов по голове от настоящих боксеров. Я видел его выступление прошлой ночью и по-настоящему верю, что у него последствия многочисленных черепно-мозговых травм», — написал Трамп.

В свое оправдание президент заявил, что сейчас экономика в лучшем состоянии, чем когда-либо, трудоустроенность достигла максимальных показателей, а многие компании снова вливают деньги в США.

«Очнись, груша боксерская!» — призвал Трамп актера после выступления на Tony.

В мае 2018 года ходили слухи о том, что де Ниро якобы внес Трампа в черный список сети ресторанов Nobu, которой он владеет вместе с японским шеф-поваром Нобу Мацухиса. Голливудский актер сказал, что моментально вышел бы из заведения, если бы в нем появился действующий президент США. Мацухиса же признался, что мечтает увидеть Де Ниро и Трампа в своем ресторане, сидящих за одним столиком. Стоит заметить, что Трамп действительно однажды посещал один из ресторанов Nobu во время визита Москву в 2013 году.