«Удиви меня в постели»: Нагиев против женской логики

Телеведущий Дмитрий Нагиев в своем инстаграме поделился шутливыми рассуждениями, касающимися женской логики. Звезда сериалов «Кухня» и «Физрук» отметил, что спутница жизни продолжает требовать от него подвигов в постели, несмотря на популярность 51-летнего артиста в социальных сетях.

«Мои посты набирают по миллиону просмотров, а она: «Удиви меня чем-нибудь в постели, задира». Ну, бред», — написал Дмитрий.

Памятуя о хорошем чувстве юмора бессменного ведущего шоу «Голос», можно предположить, что данной записью Нагиев, наоборот, высмеял людей считающих, что к популярным в социальных сетях личностям должен быть изначально меньший спрос в реальной жизни (в том числе и в сексуальном плане). Не исключен, впрочем, и вариант, что Нагиев действительно съязвил именно в адрес женщин (возможно, даже какой-то конкретной).

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Отметим, что Нагиев достаточно тщательно скрывает свою личную жизнь. Известно, что Дмитрий долгое время был женат на актрисе Алле Щелищевой, но в 2010-м супруги, согласно СМИ, развелись. Многие при этом включали артиста во всевозможные рейтинги самых завидных холостяков еще задолго до официального расторжения брака, считая, что с Аллой Нагиев расстался еще в начале нулевых.

«Самое интересное, что я вообще не говорил о том, что я развелся или не женат. Это сделали непутевые журналисты, которые нас развели, — объяснял Дмитрий в kp.ru/daily/24489.3/644070/» target=«_blank»>интервью kp.ru. — Они стали писать о нашем разводе еще в 2002 году.

Никто даже не проверил информацию: а развелись ли мы? Я как мужчина не буду кричать на каждом углу, что происходит в моей судьбе. Как говорится, не ваше дело. Так последние лет шесть я слыл «завидным женихом». Но все это было профанацией, так как женихом я стал только сейчас. А «завидным» или нет, покажет время».

У телеведущего также есть взрослый сын Кирилл, появившийся на свет в 1989 году. В то же время в недавнем интервью журналисту Юрию Дудю артист якобы проговорился о втором ребенке, случайно назвав Кирилла «старшим сыном». Уже в самом конце разговора интервьюер решил уточнить у собеседника, сколько именно у того детей, чем сильно расстроил Нагиева.

«А это я назвал [Кирилла старшим сыном], да? Дебил!», — самокритично высказался артист, после чего подчеркнул, что не хочет распространяться о своей личной жизни.

В той же беседе Нагиев подверг критике любителей лозунгов «На Берлин!» и «Можем повторить!», отметив, что в его детстве в День победы ветераны «тихонечко выпивали» со словами «чтоб не было войны».

«Что это, что это вообще? Кто ты такой, что ты хочешь это повторить?» — заявил с нескрываемым возмущением телеведущий.

Рассказал Нагиев тогда и об отношениях с актрисой Ларисой Гузеевой, звездой «Жестокого романса» режиссера Эльдара Рязанова.

«Она была суперзвездой. У Ларисы тогда был взлет после «Жестокого романса», а я был студентом, совсем студентом, чуть ли не второкурсником, — поделился артист. — Мы сидели на ступеньках около нашей аудитории — и тут загудело: «Гузеева, Гузеева». И вот она, учившаяся несколькими курсами ранее, поднималась [по лестнице], будучи какой-то совершенно небесной красоты».

По словам Дмитрия, вечером того же дня он шел домой по Невскому проспекту, вновь увидел Гузееву и поздоровался — а она предложила ему присоединиться к ее компании и отправиться в ресторан. Согласно Нагиеву, в заведении они оба выпили, и Лариса пожаловалась новому другу на порванные колготки, после чего Дмитрий на глазах у всех сорвал с нее испорченный предмет гардероба.

«И как-то пошло, поехало. Были ли мы парой в итоге? Ну, это был всплеск», — заключил телеведущий.

В минувшем октябре также стало известно, что Нагиев исполнит одну из главных ролей в новой экранизации знаменитого романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев». Об этом сообщил в своем твиттере журналист Илья Казаков. По его словам, съемки ленты, в которой телеведущий перевоплотится в Кису Воробьянинова, начнутся в ближайшее время.