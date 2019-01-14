Фильм ужасов: Цукербергу припомнят всё

Американский сценарист биографической драмы «Социальная сеть» о жизни основателя Facebook Марка Цукерберга Аарон Соркин рассказал, что в будущем лента может получить продолжение. Об этом он заявил в интервью AP Entertainment, отрывок которого был опубликован в официальном аккаунте агентства в твиттере.

«Мне известно о Facebook в 2015 году гораздо больше, чем в 2018 году. Однако я знаю достаточно, чтобы убедиться в том, что сиквелу следует быть», — заявил он в интервью Associated Press.

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По словам голливудского сценариста, продюсер картины Скотт Рудин также заинтересован в создании приквела. Соркин подчеркнул, что тот уже связался с ним и предложил начать работу над грядущем проектом.

«Я получил больше, чем одно электронное письмо от него [Скотт Рудин] с сообщением: «настало время для сиквела», — иронично отметил Соркин.

MORE TO THE STORY: Aaron Sorkin says "The Social Network" producer Scott Rudin has reached out to him about revisiting the subject of #Facebook on film. pic.twitter.com/hE5iOwEik1 — AP Entertainment (@APEntertainment) 11 января 2019 г.

Кроме того, он подчеркнул, что с момента завершения фильма «произошло много очень интересных и драматических событий».

«После того как появился фильм, с Facebook и Марком Цукербергом произошло много очень интересных и драматических событий. Например, судебные процессы с близнецами Уинклвосс и Эдуардо Саверином, в которых Цукерберг цинично избавился от тех, с кем когда-то начинал общее дело», — пояснил сценарист.

«Социальная сеть» режиссера Дэвида Финчера киностудии Columbia Pitures вышла на большие экраны в 2010 году. Картина рассказывает о студенческих годах самого молодого миллиардера Марка Цукерберга и о пути реализации его глобальной онлайн-сети Facebook. В основу сценария легла книга американского писателя Бена Мезрича «Миллиардеры поневоле: как создавался Facebook, история о сексе, деньгах, гениальности и предательстве».

Несмотря на биографичность ленты в целом, ее главный герой — Цукерберг, в свою очередь, остался недоволен сюжетной линией. Однако он также отметил, что смотреть кино о самом себе было довольно любопытно.

«Они просто придумали массу материала, что я считаю действительно обидным. Они придумали всю эту сюжетную линию о том, что я каким-то образом решил создать Facebook, чтобы привлечь девушек», – цитировал программиста The New York Post в 2014 году.

По сюжету картины, Цукерберг создает социальную сеть, расставшись со своей девушкой, что по его мнению, совершенно неправдоподобно: «Были некоторые моменты, которые бросались в глаза. Но они были целиком вымышлены создателями фильма и мешали принимать картину всерьез».

Главную роль в ленте исполнил американский актер театра и кино, номинант премий «Оскар» и «Золотой глобус» Джесси Айзенберг («Иллюзия обмана»). В актерский состав также вошли Эндрю Гарфилд («Молчание»), Джастин Тимберлэйк, Арми Хаммер («Зови меня своим именем»), Руни Мара («Девушка с татуировкой дракона») и многие другие.

По официальным данным, картина собрала в прокате $225 млн, в то время как ее бюджет составил $40 млн. Фильм получил три премии «Оскар» за лучший адаптированный сценарий, музыку и монтаж.

Ранее стал известен съемочный график и рабочее название сиквела популярного триллера «Война миров Z». По данным Production Weekly, съемки проекта с рабочим названием «Максимиллиан» пройдут на территории Таиланда, Испании и в американском штате Джорджия раньше запланированного срока — в конце марта 2019 года. Известно, что главную роль бывшего следователя ООН Гари Лейна в будущей картине вновь исполнит 55-летний Брэд Питт. Кроме того, он также выступит и в качестве продюсера ленты.

Режиссером второй части зомби-экшена числится американский постановщик, лауреат премий «Золотой глобус» и BAFTA Дэвид Финчер («Бойцовский клуб», «Социальная сеть»). Ответственным за сценарий, в свою очередь, назначен британский писатель Дэннис Келли, соавтор комедийного сериала «Потянув» с актрисой Шарон Хорган.