Суперзвезда? Лобода закатила скандал в аэропорту

Популярная в России украинская певица Светлана Лобода устроила скандал в подмосковном аэропорту «Шереметьево». Сотрудники вип-зала, услуги которого были оплачены, по непонятным причинам не встретили заслуженную артистку Украины после паспортного контроля, и ей пришлось добираться до зала самостоятельно. Об этом сообщает «Клопс» со ссылкой на видео, сделанное очевидцем.

«Мне не нужны извинения, мне нужен профессионализм в работе. Мне нужно, чтобы меня обслуживали, если я плачу за это деньги, четко и правильно», — обращалась Лобода к сотруднице вип-зала.

Певица долго отчитывала работников аэропорта, неоднократно используя в своей речи нецензурные выражения. В частности, Лобода проводила параллель со своей работой, которой, по словам звезды, она отдается полностью.

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«Вот вы любите мои песни потому, что я делаю все правильно. Я выхожу на работу и отрабатываю, как в последний раз. А вы выходите и не делаете все возможное для того, чтобы клиенту было комфортно», — продолжила певица.

Лобода отметила, что некий Григорий Викторович (можно полагать, что Лепс) также имел проблемы именно с этим вип-залом, и ему вернули деньги только после большого скандала.

Артистке, которая является одним из самых популярных медийных лиц России, в первые минуты 2019 года выпала честь выступить первой на главном новогоднем шоу России на Первом канале Ее номер «Суперзвезда», снятый в одном из павильонов ВДНХ, был показан сразу после новогоднего обращения президента России Владимира Путина и государственного гимна страны.

Даже король российской эстрады Филипп Киркоров выступил со своим суперхитом 2018 года «Цвет настроения синий» только после украинской певицы.



При этом «Суперзвезда» был не единственным номером Лободы в новогодней программе Первого канала: позднее зрители могли увидеть номер на песню «Твои глаза», снятый на фоне Москвы-сити на набережной Тараса Шевченко.

Прошедший год стал для Светланы очень богатым как на позитивные, так и на тревожные события. В мае артистка родила дочь в одной из клиник Лос-Анджелеса: первые слухи о беременности звезды широко распространились в начале марта. Тогда российские СМИ, публикуя фотографии Лободы с мероприятия, посвященного вручению музыкальной премии «Жара» в Москве, предположили, что артистка находится на седьмом месяце беременности.

Спустя несколько дней после этого события Светлана Лобода посетила церемонию вручения очередной награды — профессиональной музыкальной премии BraVo в Кремле. Там она получила премию в номинации «Певица года» и объявила, что уходит в «небольшой отпуск» для записи альбома, подготовки нового шоу и, главное, ожидания рождения малыша. На следующий день Лобода объявила, что уезжает в Лос-Анджелес готовиться к родам.

Свою вторую дочь певица назвала Тильдой и решила не раскрывать имени отца ребенка. Однако поклонники певицы уверены, что это солист группы Rammstein Тиль Линдеманн, на что намекает и имя девочки.

В октябре 2018-го из-за резкой боли в спине и потери сознания Лобода была экстренно госпитализирована в Москве. Врачи оценили ее состояние как средне тяжелое и оставили в клинике на десять дней. Этот случай стал еще одним поводом подозревать роман певицы с Тилем Линдеманном: именно он забрал артистку из больницы. Как сообщали РИА «Новости», лидер Rammstein, прибывший в Москву для представления своего камерного литературно-музыкального концерта, приехал за Светланой, чтобы забрать ее из медучреждения.

Уже через две недели Лобода уже выступала с концертным туром по Германии, и Тиль Линдеманн посетил ее выступление в Берлине. По словам очевидцев, популярный немецкий вокалист который смотрел шоу певицы из VIP-ложи, а после концерта уехал вместе с Лободой.