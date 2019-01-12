«Пошла вразнос»: какими были последние дни Елены Майоровой

Друзья и родные советской и российской актрисы Елены Майоровой, трагически скончавшейся при неизвестных обстоятельствах, поделились подробностями о последних днях ее жизни. Об этом сообщает «СтарХит».

Как отмечают друзья артистки, Майорова принимала близко к сердцу каждую роль. Кроме того, по их словам, на съемках многосерийного российского телевизионного фильма «На ножах» она вела себя «странно», пугая коллег.

«В картине «На ножах» были очень эффектные сцены. Например, когда Елена подходит к горящему камину и падает возле», — цитирует одного из друзей актрисы СМИ. Собеседник также рассказал, что во время съемок ленты режиссер Александр Орлов переживал, что в случае, если бы огонь внезапно вспыхнул, Майорова могла бы серьезно пострадать.

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«Ей шепчут «не подходи», а она, наоборот, все ближе, ближе. Орлов страховал, поставив по бокам камина двух рабочих: одного с ведром воды, другого с огнетушителем», — отметил источник.

По некоторым данным, актриса отличалась сложным характером, часто срывалась и «бывала истерична». «Роль Глафиры, конечно, на нее действовала», — подчеркнул близкий Елены.

Кроме того, в разговоре с журналистами друг Майоровой рассказал, что в то время у нее начались серьезные проблемы с алкоголем. В частности, он признался, что порой Елена подходила к постановщику и просила у него разрешение «немного выпить». По его словам, если к концу рабочего дня актриса обходила Александра Орлова стороной, значит, она перебрала со спиртными напитками и не хотела нарваться на ссору.

«Алкоголь действовал на нее своеобразно. Она могла пойти, что называется, вразнос. Иногда, смеясь, рассказывала Татьяне Догилевой: «Вчера такое учудила — ужас»», — передает слова источника издание.

По словам близких Майоровой, подобных инцидентов в ее жизни было много. Так, собеседник вспомнил случай, который произошел в поезде во время гастролей актеров МХАТа, когда актриса внезапно для всех вступила в перепалку с сотрудником полиции.

«Выпивали и вели себя шумно. В купе зашел милиционер и сделал замечание. И вдруг Лена выхватила у него из кобуры пистолет и выстрелила в потолок. Этот трюк она повторила еще раз, когда милиция задержала машину с артистами. Выскочив из машины, Лена снова выхватила у милиционера пистолет. Олег Ефремов потом дошел до самых высоких инстанций, спасая ее от возможной тюрьмы» , — цитирует СМИ.

Елена Майорова скончалась 23 августа 1997 года в возрасте 39 лет, будучи на пике популярности. Обстоятельства трагической гибели артистки остаются неизвестными до сих пор. По официальной версии, причиной стал несчастный случай, хотя по утверждениям близких актрисы, она могла покончить с собой.

Известно, что, находясь на лестничной клетке в подъезде, Майорова якобы подожгла свое платье. При этом она сумела добежать до служебного входа театра имени Моссовета, который находился во дворе ее дома, однако на проходной потеряла сознание. С ожогами 85% тела артистку доставили в больницу, где она и скончалась. Через девять месяцев из жизни ушел ее муж, художник Сергей Шерстюк, который не смог победить рак.

«Говорили, что, когда она, охваченная огнем, мчалась по Тверской, столб пламени факелом летел за ней следом», — вспоминали друзья и близкие Елены.

Елена Майорова родилась 30 мая 1958 года в Южно-Сахалинске в рабочей семье. В 1976-м она поступила в ГИТИС, на курс советского и российского режиссера Олега Табакова. В те годы он вместе со студентами создавал студию в подвале на Чаплыгина, в будущем ставшей знаменитой «Табакеркой».

Еще будучи студенткой, Майорова сыграла в картинах «Незваный друг», «Вам и не снилось...» и «Наше призвание». После окончания ГИТИСа Елена год проработала в «Современнике», а затем во МХАТе им. Горького. С 1987-го перешла в труппу МХАТа им. Чехова, где играла главные роли в «Чайке», «Трех сестрах» и других постановках. Настоящая популярность пришла к Елене после съемок в лентах «Макаров» Владимира Хотиненко и «Затерянный в Сибири» Александра Митты.