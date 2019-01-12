Не зовут: куда податься бравшей у Путина интервью телезвезде

Телевизионная сеть NBC спустя почти три месяца после увольнения ведущей Меган Келли из-за допущенных ею расистских комментариев сообщила о достижении договоренностей по условиям ее ухода, так как по контракту Келли должна была отработать еще более года. Несмотря на невысокие рейтинги ведущей и преследующие ее скандалы, эксперты считают вполне реальным ее возвращение на телевидение. В пользу таких предположений говорит и то, что в соглашении, достигнутом с руководством телеканала, Келли не связывают какие-либо обязательства.

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Решение об увольнении Келли было принято руководством компании после того, как во время обсуждения Хэллоуина она выразила недоумение в связи с тем, что использование «блэкфейса» (англ. «черное лицо», гримирование белых людей при помощи черной краски для изображения темнокожих — «Газета.Ru») считается расистским.

«Стороны разрешили противоречия, и Меган Келли больше не является сотрудницей NBC», — сказали представители компании.

Детали сделки не раскрываются, однако по слухам Келли удалось получить все деньги по трехлетнему контракту на $69 млн, который был разорван руководством телеканала после ее неосторожных замечаний. Также, по условиям достигнутого соглашения, Келли сохранила за собой право свободно выбирать следующее рабочее место.

Келли известна также как автор автобиографической книги «Settle for More», в которой она рассказала о сексуальных домогательствах со стороны генерального директора Fox News Channel Роджера Айлза, а также о своем противостоянии с президентом США Дональдом Трампом. Однако на данный момент неизвестно, планирует ли бывшая ведущая также рассказать и о своем опыте работы на NBC.

Между тем, среди работников американского телевидения продолжают ходить слухи о том, что рейтинги Келли не были особенно высокими во время работы на Fox News, а сама она не очень хорошо подходила на роль ведущей, несмотря на высокие гонорары и такие же высокие ожидания. В сложившейся ситуации то, что Келли позвала исключительно белых экспертов для обсуждения костюмов на Хэллоуин, изначально многими рассматривалось как возможный выход из неудобного положения для руководства.

Бывшие работодатели Келли с Fox News также не продемонстрировали энтузиазма в ее отношении в свете произошедшего скандала. На запросы о возможности ее возвращения представители телеканала неоднократно отвечали, что абсолютно довольны текущим рабочим составом и не планируют вносить в него каких-либо изменений.

Несмотря на это, многие эксперты выразили уверенность в том, что дорога для Келли на Fox News не закрыта полностью, несмотря на то, что слова Келли о конфликтной теме серьезно затруднили для нее этот путь. Однако в случае удачного переосмысления образа Келли, уверены они, у ведущей будет серьезный шанс.

Сама Келли продолжает напоминать о себе в социальных сетях. Так, в ноябре она рассказывала о протестах у дома ведущего Fox News Такера Карлсона в Вашингтоне, а также о массовой стрельбе в Таузанд-Окс под Лос-Анджелесом.

Она также развеяла сомнения относительно своих будущих планов после того, как опубликовав серию сообщений, сказала на камеру: «Вы еще однозначно увидите меня на ТВ».

Однако репутация Келли все же остается под вопросом для первых лиц американского телевещания. Помимо скандала на расовой почве, серьезные опасения у многих профессионалов вызвало то, что в погоне за высокими рейтингами Келли стала обращаться к жертвам сексуального насилия, так как самой ей стало все сложнее приглашать на NBC звезд первого ряда.

Об этом, в частности говорилось в специальном материале для The New Yorker. В связи с публикацией материала команда Келли даже просила о встрече с руководством телеканала для того, чтобы обсудить будущее ведущей, однако разговора так и не произошло.