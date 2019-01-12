«Раскаты грома»: Скорсезе взялся за нобелевского лауреата

Компания Netflix планирует выпустить в 2019 году документальный фильм режиссера Мартина Скорсезе, посвященный легендарному концертному туру певца и лауреата Нобелевской премии Боба Дилана 1975-1976 годов «Rolling Thunder Revue» (Представление «Раскаты грома»).

Реклама

Фильм, слухи о котором давно циркулировали среди поклонников Дилана, получит название «Rolling Thunder Revue: История Боба Дилана от Мартина Скорсезе». У режиссера в послужном списке уже есть один фильм о культовом исполнителе — «Боб Дилан: Нет пути назад» был снят в 2005 году и посвящен переломному периоду в творчестве певца, когда тот принял решение о переходе к электрическому звуку.

Однако, по словам источников, знакомых с работой над проектом, новый фильм будет серьезно отличаться от предыдущей работы Скорсезе, так как в этот раз он может прибегнуть к более игровой форме подачи материала.

«Есть причина, по которой в названии появилось слово «история», — сказал источник.

Руководство Netflix подтвердило, что специально для фильма согласился дать интервью и сам Дилан — факт, достойный отдельного упоминания, так как сам певец нечасто дает интервью, избегая не только видеокамер, но и пишущих журналистов. По словам одного из участников турне, о котором будет рассказано в фильме, интервью также дали многие из участников тех событий. Большую часть из них взял лично продюсер Дилана Джефф Розен.

«Rolling Thunder Revue: История Боба Дилана от Мартина Скорсезе» отразит беспокойный дух Америки 1975 года и радость от музыки, которую играл Дилан осенью этого года. Отчасти документалистика, отчасти фильм-концерт, отчасти – лихорадочный сон, «Rolling Thunder» — это единственный в своем роде опыт, который предлагает испытать мастер режиссуры Мартин Скорсезе», — говорится в описании фильма, предоставленном в Netflix.

Слова о «лихорадочном сне» могут означать, что для создания фильма Скорсезе обратился за вдохновением к картине самого Дилана «Ренальдо и Клара».

Выпущенный в ограниченный прокат в 1978 году (а через пару недель и вовсе снятый с показа) этот четырехчасовой фильм также концентрируется на концертных выступлениях и интервью, которые перемежаются видеозарисовками, отражающими образный мир песен Дилана или переосмысливающими сцены из его личной жизни.

Среди бывших участников тура, интервью с которыми гипотетически можно ожидать в новом фильме Скорсезе, много крупных имен – Патти Смит, Ринго Старр, Джоан Баэз, Джони Митчелл, Ти-Боун Бернетт и многие другие. Почти все они также появлялись и в ленте «Ренальдо и Клара».

Однако на данный момент точный список участников неизвестен. Более того, представители компании уточнили, что основное внимание фильма будет уделено 1975 году, когда группа Дилана была в наилучшей форме, в то время, как часть событий тура 1976 года, усиленного другими звездами, может остаться за кадром.

Если премьера состоится осенью, она удачно совпадет с выходом новой части бокс-сета ранее неизданного материала Дилана «Bootleg Series», который Sony Music с 2014 года выпускает в начале ноября. В 2017 году источник, близкий к самому Дилану, говорил о том, что документальный фильм о туре 1975 года планируется выпустить одновременно с материалом времен альбома «Blood on the tracks». Судя по тому, что релиз песен этого периода увидел свет в 2018 году, первоначальный план было решено изменить. Однако представители Netflix и Sony не подтвердили того, что выход новой части «Bootleg Series» будет приурочен к фильму Скорсезе.

В случае выхода записей времен тура «Rolling Thunder», это станет первым случаем возвращения к уже изданному материалу в истории «Bootleg Series», так как в 2002 году свет увидела двухдисковая запись «Bob Dylan Live 1975: The Rolling Thunder Revue». Однако в свете того, что дальнейшие релизы серии выходили на шести-восьми дисках, для многих фанатов это может стать возможностью восстановить историческую справедливость.

Документальный фильм о Бобе Дилане не станет единственным проектом для Скорсезе в 2019 году. Он продолжит работу над проектом «Ирландец» для Netflix, о котором стало известно еще в 2014 году. Однако, несмотря на продолжительную работу над «Ирландцем», именно «История Боба Дилана» формально станет одним из главных долгостроев Скорсезе, так как часть интервью были взяты еще в конце 2000-х годов.