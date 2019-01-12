Приз для арестанта: Серебренников стал лучшим режиссером

В Москве в Доме кино прошла церемония вручения премии Гильдии киноведов и кинокритиков «Белый слон». Лидерами по количеству наград стали картины «Лето» Кирилла Серебренникова и «Война Анны» Алексея Федорченко, передает ФАН.

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Лучшим режиссером 2018 года, по мнению российский критиков, стал художественный руководитель театра «Гоголь-центр» и постановщик Кирилл Серебренников. Кроме того, его лента была удостоена премий за работу художника (Андрей Понкратов) и лучшую музыку (авторы — Роман Билык, Герман Осипов, Леонид Десятников, Алексей Сергунин).

В ходе церемонии награждения режиссеру также присудили специальную премию Мирона Черненко «за впечатляющий симбиоз в театре и кино».

«Лауреату премии имени Мирона Черненко «за впечатляющий симбиоз театра и кино»... Это не противостояние, такое вот, нравственно-человеческое», — цитирует ведущего Андрея Шемякина РИА «Новости».

Фильм посвящен истории ленинградского рок-клуба, а также знакомству и дружбе молодого музыканта Виктора Цоя (Тео Ю), уже известного рок-исполнителя Майка Науменко (Роман Билык) и его супруги Натальи (Ирина Старшенбаум).

Мировая премьера «Лета» прошла на 71-м Каннском фестивале. Известно, что эту картину Серебренников монтировал, находясь под домашним арестом в качестве одного из фигурантов по делу «Седьмой студии». В ноябре прошлого года режиссера обвинили в хищении бюджетных средств (133 млн рублей), которые были выделены в 2011-2014 годах на реализацию проекта «Платформа».

«Пожелаем, чтобы свобода внешняя и свобода внутренняя у нас совпадали», — заявил кинокритик Андрей Плахов, озвучивая имя лауреата. Кроме того, кинокритик Виктор Матизен отметил, что никто не смог получить премию за Серебренникова.

Лучшим фильмом по итогам 2018 года, в свою очередь, стала драма Алексея Федорченко «Война Анны». Картина также завоевала награды в номинациях «Лучшая женская роль» (в исполнении девятилетней Марты Козловой») и «Лучшая работа оператора» (Алишер Хамидходжаев).

Лента «Война Анны» рассказывает историю девочки, вся семья которой погибла во время массового расстрела. Героине приходится прятаться в течение двух лет в нерабочем камине в комендатуре, пока деревню не освобождают от нацистов. Проект был реализован на средства создателей и деньги, полученные в результате краудфандинга.

Как отмечает СМИ, лучшим актером по версии Гильдии киноведов был признан Евгений Цыганов, сыгравший в драме «Человек, который удивил всех» Натальи Меркуловой и Алексея Чупова. Ранее фильм выдвигался на премию «Золотой глобус», однако в номинанты так и не попал.

Лучшей актрисой второго плана была названа Елена Корнева за роль в ленте «Ван Гоги» режиссера Сергея Ливнева. Награда за лучшую мужскую роль второго плана досталась Дмитрию Поднозову («Сердце мира»).

Лучший сценарий, по мнению Гильдии кинокритиков, написали Авдотья Смирнова, Анна Пармас, Павел Басинский для проекта «История одного назначения». Главную роль в картине исполнила Ирина Горбачева.

Награды в категории «Лучший дебют» удостоился «Хрусталь» Дарьи Жук, а лучшей документальной работой стала «Акварель» Виктора Косаковского. Премию молодых кинокритиков «Голос» получил мини-сериал Жоры Крыжовникова «Звоните Ди Каприо!» с Александром Петровым в главной роли.

Премия «Белый слон» проходит с 1992 года. До 2006-го она называлась «Золотой Овен». Первоначально она была одной из наград «Кинотавра». В 1998-м приз «Белый слон» получил статус национального и стал вручаться Гильдией киноведов и кинокритиков. Известно, что процедура выбора победителей проходит в два этапа. На первом этапе голосуют все члены Гильдии, после чего экспертный совет определяет лауреатов тайным голосованием.

В октябре 2018 года Серебренников был трижды номинирован на российскую национальную театральную премию «Золотая маска». Отмечается, что постановщик был выдвинут на премию за сценографию балета «Нуреев» в Большом театре, а также как режиссер и сценограф спектакля «Маленькие трагедии» в «Гоголь-центре».