Картины-убийцы: что ждет обладателя «Оскара»

Американский стриминговый сервис Netflix выпустил первый трейлер фильма ужасов «Бархатная бензопила» режиссера и сценариста «Стрингера» Дэна Гилроя. Об этом сообщает издание Deadline.

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Картина рассказывает о мире современного искусства. По сюжету владелец одной из арт-галерей Лос-Анджелесе Морф Уондеролф находит серию сюрреалистичных картин неизвестного художника.

Спустя некоторое время герои понимают, что работы загадочного автора наделены сверхъестественной силой и способны оживать. Кроме того, целый ряд ценителей искусства подвергается нападению со стороны темных сил, таящихся в произведениях.

По словам режиссера Дэна Гилроя, в процессе создания ленты он черпал основное вдохновение в творчестве известного американского постановщика и сценариста Роберта Олтмена, в частности, в его ленте «Игрок».

В актерский состав хоррора вошли исполнитель главной роли и обладатель премии «Оскар» Джейк Джилленхол, номинант на «Оскара» Джон Малкович, а также Билли Магнуссен, Тони Коллетт, Наталия Дайер, Рене Руссо, Давид Диггс и Том Стерридж.

В интервью Vanity Fair Гилрой подчеркнул, что персонаж Джилленхола (с которым он ранее работал на съемках «Стрингера») на протяжении всего действия фильма погружает «нас все глубже и глубже в тайну», которая в конечном итоге «приведет к неожиданной концовке».

Премьера «Бархатной бензопилы» состоится на Сандэнском кинофестивале 28 января этого года. С 1 февраля фильм будет доступен подписчикам сервиса.

Ранее компания Netflix опубликовала трейлер нового сериала «Матрешка», главная героиня которого, как отметили пользователи русскоязычного твиттера, удивительно похожа на российскую певицу Аллу Пугачеву. Англоязычные зрители, в свою очередь, обвинили Netflix в плагиате фильмов «День сурка» и «Счастливый день смерти». В центре сюжета шоу — история женщины, которая постоянно умирает в результате несчастных случаев, после которых она возвращается в один и тот же день.

Американский телеканал HBO также опубликовал первые кадры из заключительного, восьмого сезона фантастического сериала «Игра престолов», выход которого запланирован на апрель 2019 года.

Несмотря на то, что отрывок из шоу длится не более четырех секунд, в нем демонстрируются два важных момента: долгожданная встреча одних из главных героев саги — Дейенерис Таргариен и Сансы Старк, а также кадр с воскресшим драконом Визерионом.

Тогда в официальном аккаунте канала в твиттере также появилась публикация с кадром знакомства сводной сестры Джона Сноу и Дейнерис Бурерожденной с подписью «Винтерфелл ваш, ваше высочество».

Примечательно, что фрагменты эпизода финальной части культовой саги попали в трейлер самых ожидаемых премьер HBO в новом году. Так, среди будущих проектов, помимо «Игры престолов», можно встретить кадры из третьего сезона сериала «Настоящий детектив» с Махершала Али в главной роли, второго сезона драмы «Большая маленькая ложь» и новинки «Хранители».

Известно, что заключительное шоу «Игры престолов» будет состоять из шести полуторачасовых эпизодов. Сюжетные подробности пока неизвестны, поклонники ожидают трейлер, который, вероятно, выйдет не ранее начала марта. В последней серии седьмого сезона перед персонажами возникли две серьезные проблемы — как побороть многочисленную армию ходячих мертвецов и кто в итоге займет Железный трон.

В июне 2018 года HBO одобрил создание приквела культовой саги. Действие нового проекта развернется за десять тысяч лет до событий сериала «Игра престолов». Главные роли в нем исполнят английская актриса и обладательница премии «Оскар» Наоми Уоттс и молодой британский актер Джош Уайтхаус, известный по роли в сериале «Полдарк». Съемки шоу стартуют в феврале 2019 года.