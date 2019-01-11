Блогер против президента: на Порошенко подают в суд

Украинский журналист и блогер Анатолий Шарий подаст в суд на президента страны Петра Порошенко. Об этом он сообщил на своем Youtube-канале. Причиной судебного иска стало высказывание Порошенко о деятельности Шария и его причастности к России.

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Ранее Порошенко попросили объяснить, почему на Украине преследуются журналисты, в том числе и Шарий, который неоднократно заявлял о преследованиях сотрудничающих с ним представителей профессии. Президент, отвечая на вопрос, заявил, что блогер не является «украинским журналистом» и якобы «работает на Россию».

«В суде ты будешь рассказывать, на какую Россию я работаю. Будешь рассказывать, почему я не украинский журналист», — заявил Шарий в своем видеообращении, опубликовав также запись слов Порошенко.

Журналист также сказал, что будет обращаться к политику исключительно на «ты» и «заставит ответить за каждое слово». Блогер добавил, что иногда «надо просто остановиться и извиниться», но извинений от самого Порошенко он пока так и не слышал.

«Я слышал опровержение от тех, кого ты нанял, а от тебя нет. Я тебя не боюсь, как не боятся тебя ребята, которые будут задавать тебе эти вопросы. (…) Ты не страшный, ты смешной. За свои слова ответишь в суде», – подчеркнул Шарий, добавив, что Порошенко также ответит «за все эти преследования».

Для юридического сопровождения иска Шарий собирается привлечь команду юриста Андрея Портнова, который до 2014 года был советником президента Украины Виктора Януковича .

«Мы подадим иск в любом случае. Насколько это может дойти до логического завершения на Украине, я даже комментировать не буду», — сказал Шарий в беседе с ФАН.

По словам журналиста, команда Порошенко уже много раз пыталась обвинить его в работе на Россию и прочих «смертных грехах».

«Все, хватит, это уже с передозом, Порошенко мне просто надоел! Надоели его преследования, надоели грязные схемы, с помощью которых он и его аппарат пытались измазать меня в грязи. Все это мимо пролетело, не попало в цель. Но он меня достал!» — заявил он.

Шарий отметил, что на Украине любая критика киевской власти приравнивается к работе на Россию.

«Да, есть люди, каким-то образом аффилированные с Россией: они туда ездят, выступают на телеканалах, работают, светятся на публичных мероприятиях. Я же не имею никакого отношения к Российской Федерации», — заявил журналист.

Шарий не в первый раз критикует работу украинских властей. В декабре 2018 года он заявил, что Порошенко может пойти на провокацию или даже на теракт, чтобы сорвать выборы. Согласно соцопросам, действующий президент уступает другим потенциальным соперникам и не проходит во второй тур выборов.

«Он даже не на втором месте. Он идет после Тимошенко (лидер партии «Батькивщина»), Зеленского (шоумен и актер) и Ляшко (лидер Радикальной партии)», — приводит слова блогера «Взгляд».

Такое положение дел стало не просто серьезной проблемой для президента, а заставляет его волноваться, уверен Шарий.

«У Порошенко сдают нервы, поэтому он должен истерично рассказывать о войне, которую он до сих пор никому не объявил. Он может попытаться осуществить что-то совсем плохое, вплоть до техногенных катастроф — для того, чтобы выборы не состоялись. Это его единственный выход остаться у власти. Порошенко не боится просто потерять власть, он боится потерять все, и активы в том числе», — сказал он, добавив, что пресечь провокации Порошенко могут только украинские спецслужбы, которые в последний момент могут захотеть сыграть в «свою игру» под нового президента.

Анатолий Шарий покинул Украину в 2012 году, получив пятилетний статус беженца и вид на жительство в ЕС. Тогда журналист заявил, что на родине его преследовала местная милиция, недовольная его критическими публикациями о правоохранительных органах. В частности, он назвал сфабрикованными два уголовных дела, заведенных на него на Украине.

Одно из них было возбуждено в связи с тем, что Шарий, находясь в кафе, выстрелил в человека из травматического пистолета. Как пояснял сам журналист, он защищал жену от нападавшего. Другое завели после того, как Шарий заявил, что на его жизнь было совершено покушение. Тогда прокуратура обвинила его в заведомо ложном сообщении о преступлении. В течение последних нескольких лет Шарий ведет видеоблог на ютьюбе, на который подписано более 1,78 млн человек.