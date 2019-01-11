Четвертый рейх: Аль Пачино откроет охоту на нацистов в США

Американский актер Аль Пачино может заключить контракт на съемки в качестве одного из основных персонажей сериала «Охота», который должен будет выйти на Amazon. Сериал будет посвящен истории группы жителей Нью-Йорка, которые в 1977 году открывают охоту на офицеров нацистской Германии, скрывшихся в США от правосудия.

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В качестве исполнительного продюсера проекта выступит режиссер и сценарист хоррора о межрасовой паре «Прочь» Джордан Пил. За свой дебютный фильм, герой которого раскрывает секрет белых родителей своей возлюбленной, Пил был удостоен «Оскара» в категории «Лучший сценарий».

Также он выступил продюсером фильма Спайка Ли «Черный клановец», посвященного внедрению темнокожего полицейского в организацию Ку-клукс-клан. Таким образом, проект об охотниках на нацистов станет следующим шагом в его последовательном профессиональном развитии. Производством сериала займется компания Пила Monkeypaw Productions.

По сюжету сериала, часть высшего военного руководства нацистской Германии, которая смогла бежать после поражения войск Гитлера во Второй мировой войне, обосновалась в Нью-Йорке, откуда планирует развязать агентурную сеть по всей стране и установить в США Четвертый рейх.

Идея создания телешоу принадлежит Дэвиду Вайлю, автору сценария фильма «Moonfall» — неонуара в производстве, действие которого происходит на Луне. За право на съемки по его сценарию вступили в борьбу несколько первых имен Голливуда. По последней информации, в режиссерское кресло должен сесть Роланд Эммерих. Вайль также выступит в роли сценариста «Охоты».

В настоящий момент ведутся переговоры с Альфонсо Гомес-Рехоном о том, чтобы он стал режиссером проекта. Гомес-Рехон известен участием в создании нескольких эпизодов сериала «Хор», а также как режиссер фильма «Я, Эрл и умирающая девушка». Он был также номинирован на Эмми за режиссуру третьего сезона сериала «Американская история ужасов».

Партнером Пачино по фильму станет Логан Лерман, известный по главной роли в фильмах «Перси Джексон и похититель молний» и «Перси Джексон и Море чудовищ», а также в картине «Хорошо быть тихоней».

Лерман исполнит роль Джоны Хейдельбаума, потерявшего бабушку во время таинственного нападения на их квартиру. Джона решает сам отследить преступника, в результате чего обнаруживает себя участником организации «Охота».

Члены организации, устав искать справедливости, берут правосудие в свои руки и самостоятельно находят и уничтожают нацистов в своей стране. Пачино сыграет в сериале роль наставника героя Лермана.

Отмечается, что Пачино станет одним из последних актеров, которых набрали для съемок. Ранее актер уже участвовал в телевизионных проектах для HBO: в 2003 году он исполнил главную роль в сериале «Ангелы в Америке», в 2010 – в шоу «Вы не знаете Джека». За оба эти роли актер был удостоен премии «Эмми».

У Пачино также есть опыт работы в двух телевизионных фильмах, посвященных реальным людям: в 2013 он сыграл главную роль в картине о музыкальном продюсере Филе Спекторе, а в 2018 – о футбольном тренере Джо Патерно.

Переговоры о приобретении прав начались прошлой осенью, когда основанный на реальных событиях сериал был представлен компанией Sonar Entertainment потенциальным покупателям. Изначально компания вела переговоры с одной из телевизионных сетей, однако руководство Amazon Video смогло победить конкурентов в борьбе за права. Ожидается, что трансляция десятисерийной «Охоты» начнется в мае 2019 года.