Последняя воля: Крис Кельми решил развеяться

Евгений Суслин, брат популярного отечественного артиста Криса Кельми, ушедшего из жизни 1 января 2019 года в возрасте 63 лет, рассказал, что прах певца будет развеян над Атлантическим океаном. По словам Суслина, являвшегося по совместительству и директором усопшего, такой была последняя воля музыканта.

«Прах над Атлантикой развеет его семья — жена и сын... Это была последняя воля Криса. Поэтому раз он так захотел, значит, так и будет. Наверное, сын это сделает»,

— приводит слова Евгения РИА «Новости».

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Прощание с Кельми, напомним, прошло 8 января на Николо-Архангельском кладбище в Москве. Как тогда рассказал все тот же Суслин, траурное мероприятие было закрытым — и в последний путь певца проводили исключительно «узким кругом» из родственников, друзей и коллег.

«Сегодня у Николо-Архангельского крематория было прощание с Крисом. Достаточно узким кругом. Были родные — жена, сын, мы со старшим братом, племянницы. Близкие друзья и артисты — Сергей Минаев, Андрей Мисин, Коля Трубач, Игорь Мельник, Миша Муромов», — сообщил брат Криса.

Евгений также подчеркнул, что очень любил родственника, несмотря на их непростые личные отношения.

«Я брата очень любил. У нас с ними были непростые отношения, но мы с ним друг друга простили. Я ему сказал правильные слова у гроба... Надеюсь, он меня услышит на небесах», — отметил директор ушедшего из жизни артиста.

В заключение Суслин выразил мнение, что творчество Кельми до сих пор является настоящим народным достоянием.

«Я уверен, что когда люди ринутся в интернет искать его песни, они просто обалдеют. Крис — это не только «Замыкая круг» и «Ночное рандеву», его 200 песен говорят сами за себя. Люди их услышат и скажут, что Крис — один из лучших российских композиторов», — цитирует Суслина ТАСС.

Согласно СМИ, на прощание с артистом сумели попасть далеко не все его друзья — в общей сложности церемонию посетили якобы не более 20 человек. Узнав о данном решении родственников усопшего, Суслин признался, что был против закрытого прощания с братом.

«Мы со старшим братом Криса категорически против непубличных похорон. Крис — народное достояние, его друзья и коллеги искренне хотят с ним проститься, но пока мы не можем связаться с его женой и сыном» — приводит слова Евгения агентство «Москва».

Ранее в прессе назвали причину смерти 63-летнего музыканта. По информации РЕН ТВ, Кельми скончался от цирроза печени. В морге также подтвердили проблемы с сердцем, на которые жаловался певец. Кроме того, Крис якобы не сумел полностью отказаться от употребления алкоголя, несмотря на серьезное заболевание.

Известно, что в последние годы жизни Кельми, исполнитель хитов «Ночное рандеву» и «Замыкая круг», страдал от алкоголизма. При этом после внезапной смерти своего коллеги — исполнителя песни «Плачет девушка в автомате» Евгения Осина — Крис пообещал побороть пагубную зависимость. Сам артист неоднократно опровергал сообщения о проблемах с алкоголем, однако не сумел утаить от поклонников тот факт, что проходил лечение в реабилитационной клинике Таиланда вместе с телеведущей Даной Борисовой и все тем же Осиным.

Трагическое известие о кончине Кельми шокировало многих его коллег, включая певиц Диану Гурцкую и Ладу Дэнс, а также музыкального эксперта Юрия Лозу. Гурцкая, в частности, назвала Криса «настоящим явлением отечественной музыкальной культуры».

«Он стал настоящим явлением отечественной музыкальной культуры, а созданное им в 1980 году «Рок-ателье» — глотком подлинной свободы в жестко регламентированном мире советской действительности», — заявили Диана.

В свою очередь Лада Дэнс призналась, что в последние годы с Кельми не общалась, однако сумела сохранить о нем теплые воспоминания.

«Я знаю, что он пил последние три года сильно, и, к сожалению, этот недуг хороших мужчин и музыкантов и вообще людей забирает, жалко. В 90-е человек был очень яркий», — заключила артистка.