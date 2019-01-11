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Последняя воля: Крис Кельми решил развеяться

Семья рассказала о судьбе праха Криса Кельми

Брат известного певца Криса Кельми, скоропостижно скончавшегося на прошлой неделе, сообщил, что прах артиста будет развеян над Атлантическим океаном. По его словам, такова была последняя воля музыканта.

Евгений Суслин, брат популярного отечественного артиста Криса Кельми, ушедшего из жизни 1 января 2019 года в возрасте 63 лет, рассказал, что прах певца будет развеян над Атлантическим океаном. По словам Суслина, являвшегося по совместительству и директором усопшего, такой была последняя воля музыканта.

«Прах над Атлантикой развеет его семья — жена и сын... Это была последняя воля Криса. Поэтому раз он так захотел, значит, так и будет. Наверное, сын это сделает»,

приводит слова Евгения РИА «Новости».

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Прощание с Кельми, напомним, прошло 8 января на Николо-Архангельском кладбище в Москве. Как тогда рассказал все тот же Суслин, траурное мероприятие было закрытым — и в последний путь певца проводили исключительно «узким кругом» из родственников, друзей и коллег.

«Сегодня у Николо-Архангельского крематория было прощание с Крисом. Достаточно узким кругом. Были родные — жена, сын, мы со старшим братом, племянницы. Близкие друзья и артисты — Сергей Минаев, Андрей Мисин, Коля Трубач, Игорь Мельник, Миша Муромов», — сообщил брат Криса.

Евгений также подчеркнул, что очень любил родственника, несмотря на их непростые личные отношения.

«Я брата очень любил. У нас с ними были непростые отношения, но мы с ним друг друга простили. Я ему сказал правильные слова у гроба... Надеюсь, он меня услышит на небесах», — отметил директор ушедшего из жизни артиста.

В заключение Суслин выразил мнение, что творчество Кельми до сих пор является настоящим народным достоянием.

«Я уверен, что когда люди ринутся в интернет искать его песни, они просто обалдеют. Крис — это не только «Замыкая круг» и «Ночное рандеву», его 200 песен говорят сами за себя. Люди их услышат и скажут, что Крис — один из лучших российских композиторов», — цитирует Суслина ТАСС.

Согласно СМИ, на прощание с артистом сумели попасть далеко не все его друзья — в общей сложности церемонию посетили якобы не более 20 человек. Узнав о данном решении родственников усопшего, Суслин признался, что был против закрытого прощания с братом.

«Мы со старшим братом Криса категорически против непубличных похорон. Крис — народное достояние, его друзья и коллеги искренне хотят с ним проститься, но пока мы не можем связаться с его женой и сыном» — приводит слова Евгения агентство «Москва».

Ранее в прессе назвали причину смерти 63-летнего музыканта. По информации РЕН ТВ, Кельми скончался от цирроза печени. В морге также подтвердили проблемы с сердцем, на которые жаловался певец. Кроме того, Крис якобы не сумел полностью отказаться от употребления алкоголя, несмотря на серьезное заболевание.

Известно, что в последние годы жизни Кельми, исполнитель хитов «Ночное рандеву» и «Замыкая круг», страдал от алкоголизма. При этом после внезапной смерти своего коллеги — исполнителя песни «Плачет девушка в автомате» Евгения Осина — Крис пообещал побороть пагубную зависимость. Сам артист неоднократно опровергал сообщения о проблемах с алкоголем, однако не сумел утаить от поклонников тот факт, что проходил лечение в реабилитационной клинике Таиланда вместе с телеведущей Даной Борисовой и все тем же Осиным.

Трагическое известие о кончине Кельми шокировало многих его коллег, включая певиц Диану Гурцкую и Ладу Дэнс, а также музыкального эксперта Юрия Лозу. Гурцкая, в частности, назвала Криса «настоящим явлением отечественной музыкальной культуры».

«Он стал настоящим явлением отечественной музыкальной культуры, а созданное им в 1980 году «Рок-ателье» — глотком подлинной свободы в жестко регламентированном мире советской действительности», — заявили Диана.

В свою очередь Лада Дэнс призналась, что в последние годы с Кельми не общалась, однако сумела сохранить о нем теплые воспоминания.

«Я знаю, что он пил последние три года сильно, и, к сожалению, этот недуг хороших мужчин и музыкантов и вообще людей забирает, жалко. В 90-е человек был очень яркий», — заключила артистка.