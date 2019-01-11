Никому не говори: о чем будет продолжение «Бойцовского клуба»

Компания Dark Horse Entertainment (подразделение независимого издательства комиксов Dark Horse) сообщила о планах по выпуску третьей части книги «Бойцовский клуб» писателя Чака Паланика. Новая история Тайлера Дердена увидит свет в виде графического романа.

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На роль художника в новый проект был приглашен Кэмерон Стюарт, обладатель премии Айснера за лучший сетевой комикс 2010 года «Син Титуло». Стюарт известен по своим работам для DC Comics и Marvel Comics, однако раньше уже работал и с Dark Horse. В частности, вместе с режиссером фильмов о команде супергероев «Мстители» Джоссом Уидоном он работал над комиксом «Истории вампиров».

Также именно Стюарт стал художником второй части «Бойцовского клуба», отрисовав все 10 номеров графического романа о том, что произошло с главным героем, его возлюбленной Марлой и их ребенком спустя десять лет после завершения первой части.

«Марла, ее первый сын, и ее муж — неназванный рассказчик в романе, который теперь называет себя Бальтазар — живут в захудалом мотеле в нищем районе. В графическом романе «Бойцовский Клуб 2» Тайлер превратил проект «Разгром» в «Восстань или умри». Теперь новая команда работает над воплощением безжалостного и извращенного плана по настройке человечества, что ведет Бальтазара к созданию маловероятного союза… с Тайлером Дерденом», — говорится в аннотации издательства.

Компания приурочила выход новой книги Паланика к двадцатилетию экранизации режиссера Дэвида Финчера с Брэдом Питтом и Эдвардом Нортоном в главных ролях, сделавшей культовыми самого писателя и его текст. Читателям пообещали, что третья часть романа выйдет в 12 выпусках, а их публикация начнется уже 30 января.

«Бойцовский клуб 3» посвящен тому, что происходит, когда тебе необходимо объединиться со своим врагом. А здесь ситуация еще и осложняется уникальными отношениями, сложившимися между Тайлером Дерденом и Бальтазаром. И, да, обмен телесными жидкостями состоится», — пообещал сам Паланик.

На семи первых страницах нового графического романа, которые были опубликованы в сети, перед читателями параллельно разворачиваются две истории. Первая посвящена собеседованию, где читатель видит главного героя с бейджем, на котором написано «Бальтазар». Собеседование прерывается, когда отряд полиции задерживает мужчину, стоявшего в очереди за протагонистом. Мужчину волокут в чулан, куда заглядывает одна из присутствовавших при задержании женщин.

Вторая история показывает нам, как сидящий в баре Бальтазар разговаривает со своей женой Марлой по телефону. Вместе с Марлой находится их сын. Бальтазар рассказывает ей, что из-за действий полиции он пропустил свой самолет и врет, что не пьет. Когда к нему подходит женщина, которая до этого заглянула в чулан с задержанным мужчиной, он говорит, что может получить хорошую должность, после чего вешает телефонную трубку.

Во время телефонного разговора сын Бальтазара спрашивает, действительно ли Марла говорит с его отцом. Когда тот заканчивает разговор, мы видим, что в зеркале напротив Бальтазара сидит Тайлер Дерден. Помимо этого, первые страницы графического романа покрывают нарисованные мухи, которые изображены поверх разделительных планок между картинками, описывающими основную историю.

В мае 2016 года Чак Паланик запустил на краудфандинговую кампанию по сбору средств на экранизацию своей книги 2002 года «Колыбельная». Проект собрал больше заявленных необходимых $250 тысяч. Тем, кто хотел поддержать проект, предлагалось за определенный взнос поговорить по телефону с режиссером фильма Энди Минго, пообедать со съемочной командой, принять участие в закрытой вечеринке, посвященной фильму, а также указать свое имя в титрах фильма. Съемки картины должны были начаться в октябре 2016 года.