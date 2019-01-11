Скандальная церемония: только Мстители спасут «Оскар»

После того, как комик Кевин Харт в очередной раз подтвердил, что не изменит своего решения и не будет вести церемонию «Оскар», опасения американского киносообщества серьезно выросли – нехватка времени не позволяла в сжатые сроки заменить актера на другую кандидатуру. Все большую популярность набирал слух о том, что одного ведущего было решено заменить сразу несколькими, распределив между ними его функции и обязанности.

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С целью усиления звездного состава участников премии, рейтинги которой в последнее время падали вместе с увеличением политически окрашенных скандалов, организаторы приняли решение пригласить актеров из серии фильмов о команде супергероев «Мстители». Однако «Оскар» 2019 года не станет первым, который посетят звездные супергерои. В 2013 году на церемонию уже приходили актеры из первой части «Мстителей»: Роберт Дауни-младший (Железный человек), Сэмюэль Л. Джексон (Ник Фьюри), Крис Эванс (Капитан Америка), Марк Руффало (Халк) и Джереми Реннер (Соколиный глаз).

Расчет организаторов премии понятен, за прошедшие с выхода первого фильма о супергероях семь лет популярность истории о супергероях успела несколько раз сама побить свои собственные рекорды у зрителей. Если первая часть серии собрала в прокате более $1,5 млрд при бюджете в $220 млн, то прошлогодние «Мстители: Война Бесконечности» смогли собрать уже $2 млрд с бюджетом в $320 млн.

Выросло также число самих протагонистов и их противников – в случае, если график всех актеров не удастся согласовать для участия во вручении статуэток, даже часть актерского состава фильмов вселенной Marvel сможет не только провести церемонию, но и поднять ее рейтинг ценой совместных усилий.

В этом году организация премии была поручена телепродюсеру Донне Джильотти и режиссеру Гленну Вайсу, который также работал над церемонией вручения «Оскаров» в 2018 году. По слухам, которые отказались комментировать в самой киноакадемии, нескольких из актеров, которые рассматриваются в качестве возможных ведущих, упрашивали не участвовать в недавнем вручении премий «Золотой глобус», чтобы их появление вызвало больший эффект.

Если идея организаторов сработает, и участие звездного состава фильма о супергероях сможет снова привлечь к «Оскару» интерес и внимание зрителей, то это принесет выгоду всем участникам.

Киноакадемия будет рада тому, что букет из знаменитостей вытеснит из памяти зрителей недавние скандалы и восстановит пошатнувшуюся репутацию, руководство телеканала ABC (транслирующего премию) получит большие рейтинги в преддверии выхода новой части истории о супергероях, а сам фильм «Мстители: Финал» получит мощную информационную поддержку. Наиболее выгодным этот союз выглядит, кажется, со стороны компании Disney, которая владеет как ABC, так и Marvel.

Очередной конфликт, связанный с премией «Оскар», разгорелся из-за нового ведущего церемонии Кевина Харта. Когда стало известно, что именно он был выбран в качестве ведущего, журналисты обратили внимание на его гомофобные публикации в твиттере восьмилетней давности. После того, как представители киноакадемии попросили Харта принести извинения, актер заявил о решении отказаться от участия в «Оскаре». Впоследствии актер подтвердил, что не намерен менять свое решение, в том числе — потому что не видит возможности для подготовки к роли ведущего за оставшееся время.

После скандала с отсутствием среди кандидатов на церемонии 2016 года темнокожих актеров, выступлений участников премии против действующей администрации США, а также инцидента с неверным объявлением победителя премии 2017 года, на падение рейтингов обратил внимание даже президент США Дональд Трамп. Глава государства выразил сожаление в связи с тем, что в стране не осталось звезд, кроме него самого. В таких условиях участие в церемонии целого актерского ансамбля на правах ведущего может стать демонстрацией как способностей «Оскара» отвечать на вызовы времени, так и полной несостоятельности его объединяющей функции для современной киноиндустрии.