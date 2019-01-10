«Все время помирает»: Netflix снял сериал о Пугачевой?

Вышел трейлер нового сериала «Матрешка» от компании Netflix. В центре сюжета — женщина, которая постоянно умирает в результате разных несчастных случев, после которых она возвращается в один и тот же день. Опубликованный в твиттере ролик вызвал большой резонанс среди англоязычных и российских интернет-пользователей. В то время как первые обвинили Netflix в плагиате на фильмы «День сурка» и «Счастливого дня смерти», вторые отметили сходство актрисы Наташи Лионн, сыгравшей главную роль, с народной артисткой СССР Аллой Пугачевой.

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«Ребят, в смысле это... сериал про Аллу Борисовну?», «Ух, Нетфликс выпустил трейлер фильма Russian Doll, и там в главной роли практически Пугачева. И она все время помирает. Вах!», «Опа, на Нетфликсе покажут День сурка про Пугачеву», «Кроссовер, который мы заслужили», — пишут пользователи русскоязычного твиттера.

Премьера сериала состоится 1 февраля. Примечательно, что действие фильма «День сурка», сюжет которого, как справедливо отметили интернет-пользователи, сильно похож на «Матрешку», происходит 2 февраля.

В конце декабря 2018 года в сети появились новые песни Пугачевой, которые певица планировала обнародовать весной на сольном концерте. В СМИ пишут, что за публикацией треков стоят хакеры, но не исключают, что это также может быть пиар-ходом, придуманным менеджерами певицы.

Раньше времени в сеть попали две композиции: «Что вижу — то пою» и «Поживи в моей шкуре».

Первый за 10 лет сольный концерт певицы — «Алла Пугачева. P. S.» — должен состояться 17 апреля в Кремлевском дворце, спустя несколько дней после ее 70-летнего юбилея. Предстоящее событие вызвало огромный ажиотаж, в результате которого произошел сбой в системе продажи билетов: многие поклонники получат обратно свои деньги и не попадут на мероприятие.

Ранее Алла Борисовна опубликовала в своем инстаграме афишу юбилейного концерта.

«В жизни раз бывает 70 лет. Дай, Боже, сил мне на этот вечер», — гласит сообщение артистки.

Новость о возвращении на сцену примадонны отечественной эстрады была тепло встречена как преданными поклонниками, так и коллегами по цеху. Так, украинская певица и бывшая вокалистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева оставила в комментариях добрые пожелания Пугачевой перед концертом: «Пусть бесконечная любовь и поддержка от всех нас в этот вечер придадут вам сил».

Также свои теплые слова Алле Борисовне выразили певец Сергей Лазарев, музыкальный продюсер Яна Рудковская, фигуристка Татьяна Навка и многие другие.

В начале апреля 2018 года российский поэт и народный артист Украины Илья Резник в интервью изданию «СтарХит» сообщил о том, что Пугачева возобновит свою творческую деятельность в честь 70-летнего юбилея. Однако сама певица тогда не спешила подтвердить информацию.

«Следующий год у нее юбилейный, думаю, что да. Она хороша! Все дело в новом репертуаре, а наши песни — вечные, они живут уже 30-40 лет», — заявил композитор.

В начале ноября 2018-го Пугачева сообщила своим подписчикам в инстаграме о том, что по причине болезни вынуждена отменить свой номер на юбилейном шоу музыканта Леонида Агутина в «Олимпийском».

«Мечтала выступить на концерте Леонида Агутина, и песня такая классная, но не смогу. Заболела», — написала певица.

Алла Борисовна отметила, что очень любит музыку Агутина, попросив у него прощения за отмену своего выступления. Тогда Леонид пожелал народной любимице скорейшего выздоровления: «Песню еще воплотим».

По словам музыканта, Пугачева сразу согласилась на приглашение принять участие в его творческом вечере.

«Из всех моих песен она выбрала и захотела перепеть песню «Ты плачешь» из альбома 2016 года «Просто о важном». Правда, я написал эту песню от мужского имени <...> Но Алла Борисовна сказала, что «сменит пол» этой песне, переделает немного ее слова. Для меня большая честь, что она участвует в концерте и что выбрала не самую раскрученную композицию», — приводит слова музыканта издание «Дни.Ру».