Иван Денисович 2: Янковский и Панфилов допишут Солженицына

Режиссер Глеб Панфилов представит свой новый фильм по мотивам рассказа Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича», главную роль в котором сыграет актер Филипп Янковский. Создатели фильма подчеркивают, что речь идет не об экранизации в обычном значении этого слова, так как в истории главного героя появились новые подробности.

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«Один день Ивана Денисовича» — это мировой бестселлер начала 60-х. То, что мы делаем — это не экранизация рассказа, это фильм по мотивам рассказа об Иване Денисовиче. История в нашем варианте не противоречит тому, что написано у Александра Солженицына, а органично связывается с тем, что написал автор», — приводит слова Панфилова представитель режиссера.

В этом проекте он выступил не только в роли режиссера, но также и сценариста. Для своего фильма он обработал литературный материал Солженицына, приблизив его к требованиям кино, авторски расширив и дополнив некоторые места текста. Таким образом, режиссер решил подробнее показать персонажа за счет «уважительного вмешательства в само произведение».

Выбрав более свободный подход, Панфилов решил раскрыть ранее неизвестные детали судьбы Ивана Денисовича. В фильме будут фрагменты, посвященные фронтовым событиям жизни главного героя, история его попадания в плен и побега из него. Не будет обойдено вниманием и то, как он оказался в лагере. Таким образом, зрителю будет представлена новая история, дополненная на основе оригинального материала.

«Более того, там есть такие моменты, которые, мне кажется, автор специально написал для меня, чтобы у меня все связалось и все получилось. Откуда автор знал, что спустя 50 лет после публикации рассказа некто Глеб Панфилов решит поставить его в кино?» — добавил Панфилов.

В прошлый раз Панфилов обращался к творчеству Солженицына в 2006 году, больше десяти лет назад. За экранизацию романа «В круге первом» с Евгением Мироновым и Дмитрием Певцовым в главных ролях он был удостоен «ТЭФИ» в пяти номинациях («Лучший фильм», «Лучший оператор», «Лучший художник», «Телесобытие года» и «Лучший сценарий»), а также получил кинопремию «Ника» за «Лучший телевизионный фильм».

В качестве оператора-постановщика фильма выступил Михаил Хасай, который известен по работам с Федором Бондарчуком («Притяжение»), Романом Волобуевым («Холодный фронт») и Надеждой Михалковой («Проигранное место»).

Съемочная группа приступила к работе над фильмом в феврале 2018 года. Специально для этого были выбраны места в подмосковном Ступино, где велись бои за Москву, чтобы достовернее передать детали происходившего. Съемки совпали с приходом в Московскую область суровых морозов, которые создали серьезные помехи для работы. Это обстоятельство приблизило условия съемочного процесса к боевым, потребовав от всех участников немало усилий.

Из-за наступивших морозов, членам команды приходилось заниматься по ночам отогревом техники. Для этого ее обрабатывали тепловыми пушками в специально установленных армейских палатках, где бронетранспортеры и автомобили прятали от ледяного ветра и снега. Так как исторические машины, использовавшиеся еще в сражениях сороковых годов, иногда не выдерживали низких температур, иногда все же приходилось прибегать к помощи дублирующих аппаратов, чтобы не срывать график работы.

Несмотря на сложности с транспортировкой (иногда приходилось пользоваться экскаваторами, чтобы вытащить технику из снега), Панфилов не изменил решения взяться за творчество Солженицына. По словам режиссера, он увидел живую необходимость в создании фильма, который показывал бы зрителям историю человека, который способен сохраниться, несмотря на такие превратности жизни, способные сломать другого.

«Мне важно сделать живую картину. О человеке в экстремальных обстоятельствах — война, плен, лагерь. О человеке, который выживает, преодолевая сложности, превратности жизни, оставаясь человеком. Оставаясь достойным человеком», — добавил Панфилов.

Съемки возобновятся в 2019 году, ожидается, что фильм будет завершен и выйдет в прокат весной 2020 года к празднованию 75-летнего юбилея победы в Великой Отечественной войне.