Всем надоела? Бузовой не нашлось места в эфире

Номер российской исполнительницы Ольги Бузовой не попал в итоговую версию гала-концерта «Рождество с Григорием Лепсом». Мероприятие состоялось 26 декабря, а его телевизионная версия вышла 7 января. Там выступали такие исполнители, как Филипп Киркоров, Валерий Меладзе, Валерия, Полина Гагарина, Ани Лорак, Диана Арбенина, Слава, Тамара Гвердцители, Ольга Бузова и Дима Билан. Отказ от номера Бузовой в эфире объяснили ограниченным хронометражом, сообщает «Дни.ру».

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Любопытно, что и в прошлом году выступление Ольги Бузовой, которая участвовала в записи рождественского концерта Лепса с песней «Мало половин», также осталось за кадром.

Исполнительницу решил поддержать член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. Он предположил, что решение Первого канала может быть связано с введением ограничений на российской эстраде, о которых говорил певец Дима Билан.

«Он призывал ввести цензуру в шоу-бизнесе, если артист или постановка не соответствует определенным параметрам. Бузова далеко не первая, кто попал в эти жернова. Другое дело, что благодаря соцсетям о том, что она там выступала, знает большинство, и скрыть подобный факт уже значительно сложнее. Раньше, если тебя нет в телевизоре, то вроде бы и не существуешь вовсе», — сказал Манукян.

Эксперт выразил свое мнение о том, что благодаря развитию социальных сетей любой человек может стать популярным, и телевидение само будет в нем нуждаться.

«И сегодня уже телевизор не особо нужен Бузовой, а она телевизору порой нужна. Правда, ее то юмористическим персонажем представят, как было в «Голубом огоньке», то из программы вырежут, у которой благодаря ожиданиям ее поклонников повысились рейтинги», — считает Манукян.

После выступления на «Рождестве с Григорием Лепсом» Бузова рассказывала, что почувствовала себя нехорошо — пришлось даже вызвать врача, который поставил ей капельницу. Недостаток отдыха певица решила компенсировать паузой в творчестве и отпуском на Мальдивах, куда она отправилась вместе с сестрой Анной.

«Середина января, а это значит, что наступает мой долгожданный отпуск! Я его ждала год! Только в январе перед своим днем рождения я позволяю себе вот так все оставить, отложить на февраль и улететь отдыхать. Это такое счастье» — написала Бузова в своем инстаграме.

Она добавила, что обещает дать себе настоящий отдых и не отвечать на рабочие сообщения.

«Так и знайте — не пишите мне по работе, с сегодняшнего дня я в отпуске. Безумно приятно, что в этом году мы вырвались вместе со своей любимой сестренкой», — написала певица.

В конце 2018 года Бузова сделала своим поклонникам новогодний подарок, выпустив клип на песню «Танцуй под Бузову». По словам артистки, подобной работы она сама от себя не ожидала. Главной изюминкой клипа стало участие в нем известного интеллектуала журналиста Анатолия Вассермана.

По сюжету Анатолий ведет с красивыми девушками умные беседы, от которых те начинают скучать и в конце концов включают песню Бузовой и начинают танцевать. А потом к призывам «Танцуй под Бузову» присоединяется и главный эрудит страны. По мнению самого Вассермана, его образ получился довольно карикатурным, но в целом он играл самого себя. Также он признался, что сценаристы утрировали особенности его поведения.

«Я не первый раз принимаю участие в каких-нибудь видеошутках. У меня, к сожалению, житейские обстоятельства таковы, что я далеко не каждый день могу чем-нибудь развлечься, поэтому у многих сложилось впечатление, что я вообще шутить не умею. Но умею или не умею, но хочется», — поделился Вассерман.

Вместе с журналистом в клипе снялись актеры Александра Велескевич и Андрей Гайдулян. Ролик уже посмотрели более 2,6 млн человек.