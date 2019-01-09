Дракс Разрушитель в «Дюне»: что известно об экранизации романа

В актерском составе новой экранизации романа Фрэнка Герберта «Дюна» произошло пополнение. Бывший рестлер-чемпион, актер Дэйв Батиста снимется в грядущей картине, об этом сообщает издательство Variety.

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Режиссерское кресло занимает Дени Вильнев, и он же займется разработкой сценария вместе с Эриком Ротом и Джоном Спэйтсом. Режиссер уже работал с Дейвом Батистой на съемочной площадке «Бегущего по лезвию 2049».

Главные роли же исполнят номинант на премию Американской Киноакадемии Тимоте Шаламе и обладательница «Золотого Глобуса» Ребекка Фергюсон.

Тимоте Шаламе снялся во многих громких релизах последних лет, включая «Леди Берд», «Жаркие летние ночи», «Интерстеллар». Последней большой ролью молодого актера стала роль подростка нетрадиционной ориентации в картине «Зови меня своим именем» Луки Гуаданьино.

Ребекка Фергюсон не отстает от своего молодого коллеги по цеху, и так же снималась в успешных фильмах последних лет. В ее фильмографии работа в таких картинах, как «Миссия невыполнима: Последствия», «Рожденный стать королем», «Величайший шоумен». В следующем году она также примет участие в новом фильме ужасов «Доктор сон» Майка Флэнгана по одноименному роману Стивена Кинга.

Действие «Дюны» происходит в далеком будущем на планете Арракис, где добывается уникальная пряность под названием «спайс», ценность которой заключается в том, что только она делает возможными далекие межзвездные путешествия. Однако планета полна опасностей и населена гигантскими песчаными червями. Сюжет строится вокруг наследника правящего дома Атрейдес по имени Пол, который после государственного переворота скрывается в пустыне среди аборигенов — фрименов, с помощью которых он намерен вернуть себе власть. Используя продвинутые ментальные приемы, он становится их повелителем, а местные считают Пола своим мессией. Шаламе отведена роль главного героя.

Фергюсон изобразит Леди Джессику — матушку Пола. Батиста же получил роль «Зверя» Раббана — племянника-садиста барона Владимира Харконнена, который присматривает за Арракисом после Атрейдесов.

Работой над фильмом занимается студия Legendary. Она заключила соглашение с представителями Герберта еще в 2016 году. Студия получила право и на фильм, и на его телевизионные версии. Это не первый раз, когда Дюна попадает на маленькие и большие экраны за 51 год с момента выхода культового романа на книжные полки. Многие режиссеры пытались, но не смогли за эти годы воплотить его в жизнь так, как представляли поклонники Фрэнка Герберта.

Было много попыток сделать это еще начале 70-х, но все они потерпели неудачу. В число неудачных вошла экранизация выдающегося Дэвида Линча в 1984 году, в которой снялся Кайл Маклахлан, но она полностью провалилась в прокате и не имела ничего общего с тем высоким качеством работы, которое многие видели у Линча в других его работах. В какой-то момент даже Ридли Скотт подумал о том, чтобы заняться экранизацией романа, но передумал. Был также телевизионный мини-сериал из трех частей, адаптированный и снятый Джоном Харрисоном в 2000 году, в котором снялся Уильям Херт.

Legendary заявила, что данная картина рассматривается как возможная франшиза, и сама книга как будто рассчитана на несколько фильмов. Чтобы точно передать всю атмосферу романа, по мнению студии, требуется больше, чем один фильм.

Дени Вильнев рассказал, что «Дюна» будет состоять по меньшей мере из двух частей. «Наша цель — сделать два фильма, а может и больше», — сказал он. По его словам, съемки будут проходить в течение двух лет. В связи с этим, дата выхода картины пока что не определена.