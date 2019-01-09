«Я его ждала год!»: Ольга Бузова ушла со сцены

Телеведущая и певица Ольга Бузова сообщила о том, что ушла в отпуск. Звезда «Дома-2» в преддверии своего 33-летия улетела на Мальдивы вместе с сестрой Анной.

«Середина января, а это значит наступает мой долгожданный отпуск! Я его ждала год! — написала Ольга в своем инстаграме. — Только в январе перед своим днем рождения я позволяю себе вот так все оставить, отложить на февраль и улететь отдыхать. Это такое счастье!

Обещаю, как минимум себе, не отвечать на рабочие сообщения (но это не точно). Так и знайте — не пишите мне по работе, с сегодняшнего дня я в отпуске. Безумно приятно, что в этом году мы вырвались вместе со своей любимой сестренкой».

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Ранее Бузова в инстаграме поделилась результатами запущенного ей сетевого челленджа, по условиям которого участникам нужно станцевать под песню «Танцуй под Бузову».

Телезвезда опубликовала ролик, на котором танец исполняет группа чирлидерш и талисманы хоккейного клуба «Авангард» огромные ястребы.

«Спасибо моим людям из ХК «Авангард», что всегда поддерживаете меня! А я готова быть всегда с вами и стать вашим талисманом наравне с Ястребом», — написала Бузова.

В самом конце 2018 года Бузова сделала своим поклонникам новогодний подарок, выпустив клип на песню «Танцуй под Бузову». По словам артистки, подобной работы от себя она сама не ожидала. Главной изюминкой клипа стало участие в нем известного интеллектуала Анатолия Вассермана.

По сюжету Анатолий ведет с красивыми девушками умные беседы, от которых те начинают скучать и в конце концов включают песню Бузовой и начинают танцевать. А потом к призывам «Танцуй под Бузову» присоединяется и главный эрудит страны. По мнению самого Вассермана, его образ получился довольно карикатурным, но в целом он играл самого себя.

«Сценаристы несколько утрировали особенности моего поведения, но в общих чертах картина выглядит так: я произношу нескольким молодым дамам достаточно длинный и заумный текст, они переключаются на этот самый клип, и в конце концов я тоже увлекаюсь и танцую вместе с ними», — рассказал Анатолий.

Свое появление в клипе Вассерман пояснил тем, что, несмотря на свой образ, он не прочь пошутить.

«Я не первый раз принимаю участие в каких-нибудь видеошутках. У меня, к сожалению, житейские обстоятельства таковы, что я далеко не каждый день могу чем-нибудь развлечься, поэтому у многих сложилось впечатление, что я вообще шутить не умею. Но умею или не умею, но хочется», — поделился он.

Для большинства появление завсегдатая интеллектуальных шоу в клипе Ольги Бузовой стало большой неожиданностью, поскольку эти персонажи можно считать полной противоположностью друг другу.

«Вассерман снялся в клипе Ольги Бузовой! Господи, да что же это такое происходит в этом заблудившемся мире?

Такое впечатление, что все стало с ног на голову. Вот уж никогда не думал, что подобное вообще возможно. Увы, реальность намного банальнее наших ожиданий. Искренне надеюсь, что у Вассермана действительно были веские причины на то, чтобы пойти на подобное «грехопадение» — писал негодующий подписчик в комментариях к клипу.

Однако нашлись и те, кому ролик понравился: «Кто бы что не говорил, классно получилось. Классно и смешно. И Вассерман прикольно танцует!»

Вместе с Анатолием Вассерманом в клипе также снялись известные блогеры — актриса Александра Велескевич и звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня» Андрей Гайдулян. На сегодняшний день ролик посмотрели более 2,6 млн человек.

Напомним, что ранее актер театра и кино Гайдулян во время гастролей на Камчатке был вынужден дать отпор местным зрителям, которые мешали выступлению своим неадекватным поведением.

В сеть попал ролик, на котором артист в конце выступления обратился к зрителям со словами:

«Я хочу сказать, что такого отвратительного отношения аудитории я не видел за все время игры этого спектакля. Чтобы кричали люди из зала во время реплики! Это свинство. И вот это слово «быдло» там написано. Так нельзя. Это просто отвратительно! Второй акт просто невозможно было играть», — заявил Гайдулян.