По указке Америки: британцы объявили номинантов на BAFTA

Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) объявила номинантов на престижную кинонаграду, которая будет вручена лучшим картинам ушедшего года 10 февраля. В список соискателей премии BAFTA попали уже хорошо знакомые любителям кино наименования. За некоторыми исключениями состав претендентов почти повторяет список с церемонии вручения «Золотого глобуса», которая прошла в Лос-Анджелесе в ночь на 7 января по московскому времени.

Британские академики не слишком отличаются во вкусах от американских журналистов, и теперь вся интрига будет заключаться в том, какие именно картины станут обладателями призов и повторят ли они выбор комиссии по вручению «Золотого глобуса».

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Тем не менее, BAFTA является аналогом американской киноакадемии, и премию организации более корректно сравнивать с «Оскаром», который будет вручаться через две недели. BAFTA, в отличие от «Золотого глобуса», не вручает призы за достижения в области телевидения, а сосредоточена лишь на художественных и документальных фильмах.

В пятерку претендентов на звание лучшего фильма 2018 года вошли обладатель Гран-при Каннского фестиваля «Черный клановец», лидер по количеству номинаций на премию BAFTA «Фаворитка» Йоргоса Лантимоса, обладатели «Золотого глобуса» фильмы «Зеленая Книга» и «Рома», а также мюзикл «Звезда родилась».

Из-за собственной специфики «Золотой глобус» был вручен «Зеленой книге» за лучший фильм в жанре комедии или мюзикла, а «Рома» Альфонсо Куарона получила приз за лучший фильм на иностранном языке. К слову, у «Ромы» появился шанс взять две премии BAFTA, так как лента представлена в категории «Лучший иностранный фильм». В этой номинации с работой выдающегося мексиканца поспорят ливанский «Капернаум», обладатель Золотой пальмовой ветви 2018 года японские «Магазинные воришки», итальянский «Догмэн» и польская «Холодная война» Павла Павликовского.

К слову, именно в случае с «Холодной войной» случилось самое заметное расхождение британцев и американцев. Месяц назад картина Павликовского выиграла пять премий так называемого «Еврооскара», которые вручает Европейская киноакадемия, и в том числе — за лучший фильм. Комиссия «Золотого глобуса», в свою очередь вовсе проигнорировала ленту и не включила ее даже в списки номинантов. Теперь любопытно, чем ответит «Оскаровский» комитет, который объявит номинантов уже 22 января.

У премии BAFTA также существует отдельная номинация «Лучший британский фильм», которая также выглядит весьма любопытно. Помимо «Фаворитки», за награду в этой категории поборются «Богемская рапсодия», получившая недавно «Золотого глобуса» как лучший драматический фильм, «Зверь», «Маккуин», «Стэн и Олли» и «Тебя здесь никогда не было» с Хоакином Фениксом.

В общей сложности рекордсменом этого года по количеству номинаций стала «Фаворитка», которая будет претендовать на награду в 12 категориях. Британские академики также оценили в ленте Йоргоса Лантимоса режиссерскую, сценарную и операторскую работы, монтаж, костюмы, труд художника-постановщика, грим и, конечно же, актерские работы Оливия Коулман, Рэйчел Вайс и Эммы Стоун.

Любопытно, что один из любимых американцами фильмов года «Черная Пантера» получил лишь одну номинацию за спецэффекты.

Что касается возможных итогов церемонии вручения BAFTA, то, в отличие от «Золотого глобуса», можно предположить, что «Фаворитка» станет одним из самых успешных фильмов, хотя бы потому, что он снят в Британии. Тем не менее, сильная конкуренция со стороны объективно прекрасной «Зеленой книги» может подпортить безоблачное будущее картине Лантимоса.

Очень интригующей смотрится номинация «Лучший иностранный фильм». Если в США у «Ромы» Куарона не было конкурентов, то, включив в список соискателей «Холодную войну» Павликовского, британские академики явно не дали выдающемуся мексиканцу долго почивать на лаврах, и уверенности в его очередной победе теперь уже нет никакой.