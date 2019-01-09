Аквамен против детища Вайнштейна: на что пойдут в США

О финансовом успеха «Аквамена» с недавних пор слагают легенды. Супергеройский блокбастер, дебютировавший в США 21 декабря (российская премьера боевика, что примечательно, состоялась за восемь дней до этого), к настоящему моменту многократно окупил производственный бюджет, согласно подсчетам СМИ, превысивший $200 млн, а также установил несколько исторических достижений. Лента Джеймса Вана, порадовавшая зрителей яркими спецэффектами и суперзвездным актерским составом (Джейсон Момоа, Эмбер Херд, Николь Кидман, Дольф Лундгрен и Уиллем Дефо), в частности, уже успела войти в топ-50 самых кассовых фильмов в истории кинематографа и стать главным (в плане выручки) проектом DCEU-вселенной.

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По итогам предстоящих выходных картине, вероятно, покорится еще один гроссмейстерский рубеж — если не произойдет ничего экстраординарного, фильм перешагнет психологическую планку в $1 млрд в графе «заработок» (прямо сейчас «Аквамену» до цели не хватает совсем чуть-чуть — каких-то жалких $50 млн). Нельзя не отметить, что наиболее успешно блокбастер выступает на внешней арене, где уже заработал более $680 млн. Не провалился проект, впрочем, и в США: в Америке к настоящему моменту история о приключениях повелителя глубин собрала около $265 млн.

Грядущий уикенд, если верить прогнозам, принесет в домашнюю кассу боевика еще $15-18 млн, благодаря чему творение Вана с большой долей вероятности возглавит американский бокс-офис в четвертый раз кряду.

За вторую строчку в ходе 11-13 января, скорее всего, сразятся два новичка западного проката — комедийная драма «1+1: Голливудская история» и семейная мелодрама «Путь домой» (обе ленты имеют по три с лишним тысячи копий и могут рассчитывать на выручку в районе $10-12 млн).

«Голливудская история», как известно, является американской адаптацией французской ленты «1+1», вышедшей на экраны еще в 2011 году и претендовавшей на получение «Золотого глобуса», — только вместо Омара Си и Франсуа Клюзе здесь соответственно комик Кевин Харт и звезда «Во все тяжкие» Брайан Крэнстон (а еще Николь Кидман). Режиссером новинки этой недели выступил автор «Иллюзиониста» и «Дивергента» Нил Бергер.

Картина, что примечательно, должна была появиться в кинотеатрах значительно раньше начала 2019 года, однако ей, мягко говоря, не повезло оказаться под крылом продюсерской компании Харви Вайнштейна, вокруг которого разгорелся титанических масштабов скандал о харассменте незадолго до предполагаемой премьеры — и дата выхода в результате всех этих волнений была сильно сдвинута.

Американский вариант «1+1», без сомнения, мог бы рассчитывать и на лучший старт, не угоди он косвенно в еще одну неприятную ситуацию буквально за месяц до январской премьеры: речь про публичное порицание Харта, которому пришлось выслушать много неприятных вещей от пользователей сети (а еще — отказаться от права быть ведущим «Оскара») за гомофобные шутки прошлых лет.

Что касается предполагаемого конкурента «Голливудской истории» в борьбе за «серебро», то определенные параллели с фильмами из недалекого прошлого можно провести и с его участием. Фильм Чарльза Мартина Смита («Потерянный в снегах»), рассказывающий о тяжелой судьбе собачки Беллы от лица самого животного, во многом напоминает «Собачью жизнь» Лассе Халльстрема, где повествование было отдано на откуп все тем же собачьим персонажам.

Подобная идентичность объясняется очень просто — обе картины являются экранизациями произведений Брюса Кэмерона, автора целого ряда книг о приключениях друзей наших меньших.

Чуть ниже финиширует третий дебютант недели — фантастический триллер «Репродукция». Картина с несравненным Киану Ривзом в главной роли, получившая 2,5 тысячи мест, должна заработать около $6-7 млн.

Интересна в контексте грядущего уикенда и судьба ряда лауреатов недавнего «Золотого глобуса», а именно тех, которые еще не успели полностью пропасть из кинотеатров, но по причине давнего релиза уже далеки от топ-3. Речь тут, естественно, о чудесном мультике «Человек-паук: Через вселенные» (победа в категории «Лучший анимационный фильм»),

комедийной драме «Зеленая книга» («Лучшая комедия/мюзикл») и ...

байопике-мюзикле «Богемская рапсодия» («Лучшая драма»).

И, нет, мы не ошиблись в номинациях, просто так — достаточно странно — в этом году на «Глобусе» все было распределено.