Изгнанная за красоту: Марго Робби сыграет Барби

Киностудия Warner Bros. заключила соглашение с компанией по производству игрушек Mattel, в рамках которого она снимет полнометражную картину «Барби» с Марго Робби в главной роли. Об этом сообщает портал Variety.

«Марго — идеальный продюсер и актриса, чтобы оживить Барби на экране для современной аудитории», — заявил председатель Warner Bros. Pictures Group Тоби Эммерих. Он добавил, что будущий проект о всем известной кукле станет «отличным началом партнерства» кинокомпании и производителя игрушек.

Марго Робби, которая помимо исполнения главной роли в фильме займется его продюсированием, в свою очередь, отметила, что посчитала «огромной честью» участие в съемках. Она также подчеркнула, что «не может представить лучших партнеров».

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«Игра с Барби развивает уверенность, любопытство и коммуникацию на протяжении всего пути ребенка к самопознанию, — заявила артистка. — Вот уже почти 60 лет Барби учит детей мечтать, предлагает им разные роли в игре: от принцессы до президента. Для меня большая честь сыграть в фильме, который окажет положительное влияние на детей во всем мире».

Предстоящая лента станет первым игровым фильмом студии Mattel Films во главе с продюсером Робби Бреннером.

«Барби — одна из самых знаковых франшиз в мире, и мы рады воплотить ее историю на большом экране», — цитирует председателя и исполнительного директора компании Инна Крайза СМИ.

Впервые о создании полнометражной картины «Барби» заговорили еще в 2014 году. Тогда было заключила соглашение о съемках с Sony, однако производство фильма так и не началось. После этого соответствующее предложение поступило Warner Bros. и LuckyChap, принадлежащей Робби.

О том, что главную роль в шоу может сыграть 28-летняя Марго Робби, стало известно в октябре 2018-го. Изначально она должна была достаться американской комедиантке и сценаристке Эми Шумер, которая отказалась из-за неудобного графика съемок. Впоследствии на роль Барби рассматривали обладательницу премии «Золотой глобус» Энн Хэтэуэй, однако работа над лентой постоянно переносилась.

Согласно описанию, картина станет «комедийно-фэнтезийным» наследником «Всплеска» и «Зачарованной». По сюжету Барби будет изгнана из страны «Барбилэнд» за нестандартную внешность. Кукла окажется в реальном мире среди людей, где столкнется с несправедливостью. Ей предстоит пройти долгий путь и осознать, что главной ценностью является не пластиковая красота, а уникальность.

Дата выхода фильма на большие экраны и имена других актеров пока неизвестны. В ближайшее время Марго Робби приступит к съемкам в американском боевике производства DC Entertainment режиссера Кэти Янь «Хищные птицы», где она вновь исполнит роль Харли Квинн.

Лента выйдет на экраны 7 февраля 2020 года. В качестве сценариста шоу выступит Кристина Ходсон («Бамблби»), а Марго Робби — как продюсер проекта.

Подробности сюжета пока не сообщаются. В основу фильма легла концепция оригинального комикса, где группа супергероинь собирается в команду для борьбы с преступностью. В состав «Хищных птиц», кроме Харли Квинн, входят Черная Канарейка, Охотница, Рене Монтойа и Кассандра Кейн. Вместе они выступят против криминального босса, которым, по слухам, станет бэтменовский злодей Черная Маска.

Известно, что помимо «Хищных птиц» номинантка на «Оскар» Робби принимает участие в съемках криминального фильма «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино, где сыграет убитую основанной Чарльзом Мэнсоном сектой «Семья» беременную супругу режиссера Романа Поланского актрису Шэрон Тейт. В актерский состав также вошли Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Аль Пачино, Дакота Фэннинг, Курт Рассел и Тим Рот. Дата премьеры назначена на июль 2019 года.