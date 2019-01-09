Поражение сексистов: каким будет первый женский фильм Marvel

В сети появился новый трейлер супергеройского блокбастера «Капитан Марвел», мировая премьера которого запланирована на март этого года (в России, в частности, фильм появится на экранах 7 марта). Ролик, в отличие от своих предшественников, пришедшихся по душе далеко не всем фанатам из-за якобы излишней серьезности (особенно это касалось главной героини, которая в ранних версиях не только почти не улыбалась, но и дралась с бабушкой, а также — внимание — не умилялась котикам), получился более позитивным — в ходе видео Кэрол Денверс (Бри Ларсон) среди прочего активно шутит с еще имеющим оба глаза Ником Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон) и тренируется под чутким контролем Мар-Велла (Джуд Лоу), в предыдущих тизерах почти не имевшего экранного времени.

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Как известно, «Капитан Марвел» станет предпоследним фильмом так называемой третьей фазы кинематографической вселенной Marvel Studios, в которую также входят «Первый мститель: Противостояние», «Доктор Стрэндж», вторые «Стражи Галактики», «Человек-паук: Возвращение домой», «Тор: Рагнарек», «Черная пантера», «Мстители: Война бесконечности» и «Человек-муравей и Оса».

Заключительной лентой фазы станет четвертая часть «Мстителей» («Мстители: Финал»), которая выйдет в прокат в конце грядущего апреля.

Несмотря на то, что дебют «Капитана Марвел» состоится лишь в двадцатой картине киновселенной (это, к слову, будет первая лента Marvel Studios, главным персонажем которой станет женщина), ее роль в общем сюжете франшизы переоценить практически невозможно: именно Кэрол, согласно всеобщим ожиданиям и банальной логике, предстоит внести основной вклад в победу над Таносом (Джош Бролин), завладевшим Камнями бесконечности и расщепившим ровно половину населения вселенной. Погибли (а случилось это все, напомним, в «Войне бесконечности») и многие полюбившиеся фанатам супергерои, включая Человека-паука (Том Холланд), Алую ведьму (Элизабет Олсен), Черную пантеру (Чедвик Боузман), Зимнего солдата (Себастиан Стэн), Доктора Стрэнджа (Бенедикт Камбербэтч) и других. Дезинтегрированы Таносом среди прочих — уже в сцене после титров — были также сотрудники организации «Щ.И.Т.» Ник Фьюри и Мария Хилл, которые в последнюю секунду перед гибелью успели попросить о помощи как раз Капитана Марвел.

Очевидно, что столь беспечно и масштабно разбрасываться своими ведущими персонажами в Marvel Stidios не планировали (хотя тот же Крис «Капитан Америка» Эванс уже точно уйдет из франшизы после четвертой части «Мстителей» — но это уже совсем другая история), заранее придумав, кто воскресит большинство из умерщвленных космическим злодеем супергероев. Эта ответственная миссия легла на с виду хрупкие плечи Кэрол Денверс, историю которой и расскажет ее грядущий сольник.

Действие фильма развернется в 90-е годы прошлого века. Денверс, опытный пилот ВВС США, окажется в центре межгалактической войны — и в результате взрыва структура ее ДНК смешается с ДНК воина инопланетной расы Крии, что дарует девушке едва ли не самые могущественные способности среди всех персонажей саги. В «Капитане Марвел» Кэрол предстоит, во-первых, научиться управлять своим даром, во-вторых, спасти Землю от нападения кровожадных скруллов — и, наконец, в-третьих, разобраться со своим прошлым, подробности которого Денверс по определенным причинам не помнит.

Согласно предварительной информации, история становления киновоплощения Кэрол будет лишь частично совпадать с оригинальным лором героини, дебютировавшей в комиксах Marvel еще в 1960-х.

Говоря о Капитане Марвел, нельзя не отметить, что первыми персонажа с подобным именем (важный момент — Captain Marvel с английского можно перевести как Капитан чудо / Капитан удивительный) придумали авторы издания Fawcett Comics — случилось это знаменательное событие еще в далеком 1939 году. Супергерой, практически срисованный с Супермена, быстро приобрел популярность, однако особого счастья его прародителям это не принесло: в том числе и по причине множества судебных разбирательств с представителями DC, утверждавшими, что Капитан Марвел нагло украл некоторые внешние черты и особенности Кларка Кента.

На фоне этого конфликта в Fawcett Comics решили несколько переделать своего персонажа, оставив ему примерно те же способности и внешность, однако существенно изменив его альтер-эго: взрослого мужчину сменил юный подросток, который при выкрике волшебного слова превращался в практически непобедимого супергероя (что примечательно — с внешностью взрослого мужчины). Спустя много лет этот мальчик стал известен почти всему миру, но уже под другим именем (Шазам), причем принадлежит он ныне как раз DC, в свое время поглотившей часть Fawcett Comics, — и в грядущем апреле тоже получит свой сольный фильм.

Интересно, что Шазамом персонаж стал во многом из-за предприимчивости Marvel Comics: в компании прекрасно понимали все потенциальные имиджевые потери, связанные с возможным участием какого-либо «Marvel hero» (Марвел-героя) в комиксах конкурента, и по-быстрому зарегистрировали торговую марку собственного Капитана.

Последний, к слову, имел целый ряд различных воплощений и уже после окончательного «трансфера» в Marvel Comics.

Так, изначально Капитаном Марвел был инопланетный офицер Мар-Велл, отправленный правителями Крии на Землю с исследовательской миссией. Проникшись симпатией к землянам, могущественный пришелец вскоре встал на защиту чужой для себя планеты, за что его боссы сильно на него разозлились, но Мар-Веллу было на это наплевать — хотя бы по той причине, что на Земле у него завязались любовные отношения с той самой Кэрол Денверс, которую инопланетянин пытался всеми силами защитить. Полноценно это сделать не вышло — в результате взрыва ДНК девушки смешалась с ДНК представителя внеземной расы, и та получила невероятные (даже по меркам комиксов) суперспособности. После чего взяла никнейм Мисс Марвел, а уже после гибели возлюбленного в память о нем стала Капитаном Марвел.