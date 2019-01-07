Умерла финалистка «Битвы экстрасенсов»

Вечером шестого января скончалась бывшая участница 17-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» Дария Воскобоева. Об этом сообщил ее коллега по проекту, писатель Антон Мамон.

Реклама

«Господи, просто нет слов… Мы не были друзьями, но я очень уважал Дарию! Прямо сейчас у меня сжимается сердце от ужаса… Какая же жизнь хрупкая штука!» — написал экс-участник программы в инстаграме. В комментариях к публикации Мамон пожелал спокойствия и мира душе Дарии и подчеркнул, что она была «прекрасным человеком».

По данным телеканала «360», родственники Воскобоевой не стали разглашать причину смерти девушки. Как сообщил источник в экстренных службах, ее смерть наступила в результате продолжительной болезни. Речь, вероятно, идет об онкологическом заболевании. Об этом говорит хештег «рак дурак», который оставила другая участница известного проекта Николь Кузнецова к публикации в инстаграме.

«Ты боролась до последнего… ушла еще одна ведьма, настоящий практик, чудесная девушка и мама… Нет слов…», — написала Николь. Она отметила, что экстрасенс была «настоящим практиком», а также чудесной мамой. Известно, что у Дарии остались двое маленьких детей — сын Александр и дочь Божена.

Фоторепортаж: Звезда «Битвы экстрасенсов» умерла от рака __is_photorep_included12120523: 1

Свои соболезнования в связи со смертью Воскобоевой выразил и другой участник шоу, телеведущий Влад Кадони: «Дария, я тебя знал неблизко, но знал, как человека доброго и сильного. Пусть земля тебе будет пухом. Пусть не будет там повода для тревог. Помним. Скорбим».

Накануне смерти Дария совместно с двумя другими экстрасенсами — Александрой Бересневой и Кристиной Синдаловской — планировала провести рождественскую встречу. В анонсе к мероприятию девушки пообещали подписчикам провести сеанс магии, в частности погадать на Таро и рунах. Однако незадолго до события Воскобоева отменила встречу «в связи с личными обстоятельствами».

«Дорогие друзья, в связи с личными обстоятельствами наше мероприятие «Рождественские гадания» отменяется», — написала в инстаграме Дария.

Дария Воскобоева принимала участие в 17-м сезоне «Битвы экстрасенсов». Она позиционировала себя как «боевая ведьма». По итогам проекта девушка вышла в финал и заняла четвертое место, уступив Свами Даши.

В дальнейшем она участвовала в программе «Дневник экстрасенса». По данным СМИ, ведьма начала практиковать занятия боевой магией еще в юные годы. По словам Дарии, она может нейтрализовать любое магическое воздействие, которое оказал колдун на обратившегося к ней человека.

О биографии девушки известно немногое. Как сообщает сайт «Комсомольская правда», Воскобоева родилась и жила в Санкт-Петербурге, имела в роду киргизские корни. Дария практиковала восточную магию, «соединяя древние ритуалы и современные инновации».

Ранее бывший редактор «Битвы экстрасенсов» Олег Лоскутов рассказал сайту «Комсомольская правда», что творится за кулисами популярного проекта. По его словам, на шоу берут людей «из телевизора», тех, кто уже умеет работать с микрофоном, мимикой и голосом. Кроме того, Лоскутов заявил, что биографии «колдунов» написаны с чистого листа. «Конечно же, экстрасенсам дают подсказки, иначе шоу будет провальным — никто ничего не сможет угадать», — цитирует экс-сотрудника СМИ.

В начале декабря депутат Госдумы Виталий Милонов призвал закрыть телевизионное шоу «Битва экстрасенсов». Он заявил, что ранее сам обращался к услугам людей, называющих себя экстрасенсами, с целью их проверки. По словам парламентария, все они «оказались абсолютным жульем».

«Я считаю, что подобные шоу не должны существовать, потому что «Битва экстрасенсов» — это шоу, которое не подтверждается никакими научными исследованиями. На сегодняшний день современная официальная точка зрения в отношении экстрасенсорики имеет негативное определение из разряда фантастики. Шоу нужно срочно запретить», — цитирует общественного деятеля РИА «Новости».